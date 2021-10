Ostkreis – Mehrfach aufgefallen

Nach einem Ladendiebstahl am 17. September gelang den Tätern zunächst mal unerkannt die Flucht. Aufgrund der bekannten Tat und der damit verbreiteten Personenbeschreibung fielen am Dienstag, 26.10.2021 in dem Markt in der Hindenburgstraße in Neustadt 2 Frauen auf. Tatsächlich konnten Angestellte die beiden Frauen dabei beobachten, wie sie Ware aus den Verpackungen nahmen und in die Handtasche steckten. Die leeren Verpackungen stellten sie zurück.

An den Kassen angesprochen rückten die Frauen ihre Beute heraus, indem sie diese aus den Taschen nahmen und in den Raum warfen. Die beiden Damen sind 17 und 41 Jahre alt und leben im Ostkreis. Die Ältere versuchte auch am Montag 25.10.2021 verschiedene Waren im Wert von knapp 50 Euro in einem Markt in Stadtallendorf in der Straße des 17. Juni zu stehlen. Auch dort waren Angestellte aufmerksam und verhinderten den Diebstahl.

Neustadt – Sachbeschädigungen am Markt

Am Dienstag 12.10.2021 um kurz nach Mitternacht überquerte eine Gruppe von 6 wohl Jugendlichen ausgerüstet mit einem Feuerlöscher und einem Spaten den Parkplatz des Lebensmittelmarktes in der Hindenburgstraße. Am Unterstand der Einkaufswagen beschädigten sie mit dem Spaten und mittels Fußtritt einen Abfallbehälter und schlugen die Plexiglasscheibe ein.

Die Ermittlungen der Polizei zu den Tatverdächtigen dauern an. Wer hat in der Nacht zum Dienstag verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder den Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 06692 8936.

Marburg – Einbruch in der Von-Harnack-Straße

Die Tatzeit eines versuchten Einbruchs in ein Einfamilienhaus in der Von-Harnack-Straße steht nicht fest. Die eingeschlagene Scheibe der Nebeneingangstür zeugt indes von dem Versuch. Da die Tür zusätzlich gesichert war, gelang das Eindringen nicht, sodass der oder die Täter auch ohne Beute blieben.

Die Schadensfeststellung war am Dienstag, 26. Oktober. Wer hat vor dieser Zeit in der Von-Harnack-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat fremde Personen oder Autos dort bemerkt? Wem ist Ungewöhnliches aufgefallen?

Gönnern – Illegale Müllentsorgung

Der Umweltermittler der Polizei Biedenkopf ermittelt nach der Entsorgung mehrerer blauer Müllsäcke mit einer Art Schaumstoff und bittet um sachdienliche Hinweise. Die Säcke wurden an der Straße zum alten Schwimmbad deponiert.

Die Polizei erhielt den Hinweis auf diese illegale Müllentsorgung am Mittwoch, 27. Oktober, um 17.20 Uhr. Wer hat das Entladen oder Abstellen der Müllsäcke beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Rauschenberg – Leitplanke dreht Auto aufs Dach

Bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Bracht und Rosenthal geriet das Auto auf eine beginnende Leitplanke, wurde dadurch umgekippt und blieb auf dem Dach liegen. Der 57 Jahre alte Fahrer hatte Glück im Unglück und erlitt nur augenscheinlich leichtere Verletzungen. An seinem Auto, einem Volvo, entstand allerdings rundherum ein Schaden, möglicherweise ein Totalschaden.

Der im Landkreis Mainz-Bingen lebende Autofahrer kam aus derzeit nicht bekannten Gründen auf dem Weg nach Bracht in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Er musste zur Untersuchung der Verletzungen ins Krankenhaus.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Dautphe – Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Eine ganz typische Unfallflucht passierte am Mittwoch, 27. Oktober, auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Industriestraße. Zwischen 15.11 und 15.40 Uhr kollidierte ein noch unbekanntes Fahrzeug mutmaßlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver mit einem blauen VW Golf Kombi. Am Kombi entstand hinten rechts am Kotflügel ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Verursacher hinterließ keinen Zettel, rief nicht die Polizei und ließ offenbar auch den Fahrer des beschädigten Autos nicht im nahen Geschäft ausrufen.

Wer hat zur Unfallzeit ein Fahrmanöver auf dem Parkplatz beobachtet, bei dem es zu dem Schaden an dem blauen Kombi gekommen sein könnte? Wer kann Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer bzw. Fahrerin geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Wallau – Unfallflucht im Kreisverkehr – Ausweichende Radlerin stürzt – Autofahrer fährt weiter

Eine durch den Kreisverkehr fahrende 32 Jahre alte Radlerin wich einem in den Kreisverkehr einfahrenden Auto nach links auf die Kreismitte aus, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. An ihrem Rennrad entstand zudem ein Schaden. Der Fahrer des einfahrenden Autos, eines blauen Fahrzeugs, vermutlich ein Opel Astra, hielt nicht an und fuhr über die Bahnhofstraße weiter.

Der Unfall passierte am Mittwoch, 27. Oktober, um 16.40 Uhr. Das Auto fuhr von der Fritz-Henkel-Straße aus in den Kreisverkehr, in dem sich die Radfahrerin, die von der Hohen Straße aus gekommen war, bereits befand. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinweise zum blauen mutmaßlichen Opel Astra geben? Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0 in Verbindung zu setzen.

Cappel – Grauen Honda Jazz beschädigt

Der durch eine Verkehrsunfallflucht hinten links beschädigte graue Honda Jazz parkte ordnungsgemäß auf dem Parkplatz vor dem Anwesen Cappeler Straße 90. Den Spuren nach passierte die Kollision vermutlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver. Der Verursacher flüchtete. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Der Unfall passierte am Mittwoch, 27. Oktober, zwischen 17.20 und 18.20 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Rauschenberg – Ungebetene Gäste im Freibad

Zwischen 10.30 Uhr am Mittwoch und 11.30 Uhr am Donnerstag, 14. Oktober, hielten sich ungebetene Gäste im Freibad auf. Sie verschafften sich Zugang zum Kiosk und beschädigten dabei einen Türflügel. Außerdem hängten sie in der Sandgrube eine abgehängte Netzschaukel wieder auf. Der oder die Täter verließen das Bad mit einem Paar Flossen und einer Kiste mit leeren Colaflaschen. Beides blieb dann auf der Straße vor dem Gelände zurück.

Wer hat zur fraglichen Zeit entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Polizeikontrollen im Ostkreis

Am Mittwoch 27.10.2021 gab es im Ostkreis des Landkreises Marburg-Biedenkopf erneut mobile und stationäre Polizeikontrollen. Bei den mobilen Kontrollen überprüfte die Polizei um 11.40 Uhr in Neustadt ein Auto mit Gießener Kennzeichen. Es stellte sich heraus, dass der polizeibekannte 28-jährige Fahrer offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Sein Drogentest reagierte auf Kokain.

Für den Mann endete die Fahrt an Ort und Stelle. Die Polizei stellte seinen Fahrzeugschlüssel sicher und entließ ihn nach der Blutprobe. Stationäre Kontrollen mit Geschwindigkeitsmessungen fanden zwischen 09.15 und 11.40 auf der Niederkleiner Straße und von 13.10 bis 14.45 Uhr auf der Niederrheinischen Straße statt.

Insgesamt fuhren 53 Autofahrer zu schnell, wobei in 52 Fällen die Ordnungswidrigkeiten durch ein Verwarnungsgeld zu ahnden waren. Nur einer muss mit einem Bußgeldbescheid rechnen. Darüber hinaus fielen zwei Autofahrer auf, die den Gurt nicht angelegt hatten, an einem Fahrzeug war der Termin zur Hauptuntersuchung überschritten und in einem Auto fehlte der Verbandskasten.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise

Stadtallendorf – Flucht in der Robert-Schumann-Straße – Schaden an blauem Opel Combo

Die Polizei Stadtallendorf ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen 13 Uhr am Mittwoch und 12.30 Uhr am folgenden Freitag 22. Oktober ereignete. Unfallort war die Robert-Schumann-Straße. Auf dem Parkplatz vor dem Anwesen Nr. 4 stand vorwärts eingeparkt ein blauer Opel Combo.

Der Unfallverursacher verursachte mutmaßlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver am linken, hinteren Kotflügel des Opels einen Schaden von mehreren Hundert Euro und fuhr weg, ohne eine Nachricht zu hinterlassen und ohne die Polizei anzurufen. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg – Glasdach in der Wettergasse beschädigt – Verursacher flüchtete

Bislang gibt es keine Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und es lässt sich auch die Unfallzeit nicht konkret bestimmen. Ebenso wenig steht fest, wie und auf welche Weise der Schaden entstand. Die Verkehrsunfallfluchtermittler gehen derzeit von einem Verkehrsunfall aus. Der Schaden am Glasvordach des Anwesens Wettergasse 41 wurde bereits am Sonntag, 10. Oktober, um 14 Uhr, bemerkt.

Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen der Vermietergesellschaft vermutlich zwischen 2 und 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Flucht nach Spiegelschaden

Nach einer Zeugenaussage fuhr ein größerer silberner bzw. grauer SUV am Dienstag, 26. Oktober, um 08.10 Uhr durch die Rudolf-Bultmann-Straße zum Krummbogen und streifte dabei einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten schwarzen Toyota. An dem Toyota entstand ein Schaden am linken Außenspiegel. Da die Zeugen den Unfall lediglich aus der Ferne beobachtet hatte, waren weitere Angaben zu den Fahrzeuginsassen und zum Kennzeichen des verursachenden Autos nicht möglich. Möglicherweise entstand auch an dem gesuchten Auto ein Schaden.

Wo also steht seit Dienstagmorgen ein silberner oder grauer größerer SUV mit einem frischen Unfallschaden auf der Beifahrerseite? Wer hat den Unfall noch gesehen?

Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

