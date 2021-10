Friedberg: Die Polizei-News

Butzbach: Hauswand beschädigt

Montagmorgen (11.Oktober) gegen 07.44 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter mit einem weißen LKW die Griedeler Straße und beschädigte eine Hauswand. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Wer kann Angaben zu dem LKW oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Butzbach unter Tel. 06033/70430.

Rosbach: Bei Parkmanöver VW beschädigt

1.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines VW nach einer Unfallflucht zwischen Dienstag (26.Oktober) 23.00 Uhr und Mittwoch (27.Oktober) 12.30 Uhr. Vermutlich bei einem Parkmanöver beschädigte der Unbekannte einen am Fahrbahnrand der Taunusstraße (Höhe 52) geparkten schwarzen Lupo an der vorderen, linken Seite und fuhr anschließend davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Bad Vilbel: Unfallflucht in der Willy-Brandt-Straße

Am Mittwoch (27.Oktober) zwischen 13.10 Uhr und 13.40 Uhr beschädigte ein unbekannter Motorradfahrer einen in der Willy-Brandt-Straße geparkten Peugeot. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Bei dem unbekannten Motorrad handelt es sich vermutlich um eine Enduro-Maschine in den Farben grün und rot. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel. 06101-54600.

