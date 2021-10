Versuchter Einbruch in Café

Mainz-Altstadt (ots) – Mutmaßlich in der Nacht vom 26.10.2021 auf 27.10.2021 kam

es in der Heidelbergerfaßgasse zu einem Einbruch in ein Café. Der oder die

unbekannten Täter gelangten über ein Küchenfenster in die Gaststätte und

durchsuchten den Gastraum nach Wertgegenständen, ohne letztlich fündig zu

werden. Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen in diesem Fall. Wer

sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit

der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu

setzen.

Einbruch in Schule

Mainz-Finthen (ots) – Am Montagnachmittag wurde die Mainzer Polizei über einen

Einbruch in eine Ganztagschule in Mainz-Finthen informiert. Der oder die

unbekannten Täter schlugen eine Scheibe ein und drangen so in das Schulgebäude

ein. Mehrere Räumlichkeiten und das Interieur wurden durchsucht. Der Sachschaden

ist derzeit noch nicht abschließend zu beziffern. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Die Tatzeit kann zwischen dem

25.10.2021, ca. 22:00 Uhr und 26.10.2021, 08:00 Uhr eingegrenzt werden. Wer

sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit

der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu

setzen.

Betrugsmasche über Messangerdienste

Mainz (ots) – Zwischen dem 26. und 27. Oktober wurden zwei Mainzerinnen jeweils

Opfer von Betrugsversuchen. Die 73- bzw. 56-jährigen Frauen erhielten zunächst

Textnachrichten von einer unbekannten Nummer über einen Messangerdienst. Der

oder die Täter suggerierten, dass die Nummer von nahen Angehörigen genutzt wird,

die ihr Smartphone verloren hätten. Dabei wurde in einem Fall sogar der Vorname

des Angehörigen genannt. Im Laufe des Nachrichtenverlaufs wurde unter Vorwänden

die Zahlung von vierstelligen Beträgen gefordert. Beide Opfer wurden

misstrauisch und kontaktierten ihre Angehörigen, sodass der Betrug aufflog. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mainz-Bahnhofsplatz, „Schlangenmann“ erneut in Mainz unterwegs Mainz-Bahnhofsvorplatz (ots)

Mittwoch, 27.10.2021

Bereits am Dienstag wurde der Mainzer Polizei ein 39- Jähriger Wiesbadener gemeldet, der laut Passanten mit Schlangen in den Händen durch Mainz lief. (wir berichteten). Am gestrigen Nachmittag, gegen 16:30 Uhr wurde der Mainzer Polizei erneut eine Person mit Schlangen in den Händen gemeldet, diesmal am Bahnhofsvorplatz in Mainz. Eine Polizeistreife der Mainzer Neustadtwache konnte den verantwortlichen Mann, erneut der 39-jährige Wiesbadener, antreffen. Die Schlangen hatte er zu diesem Zeitpunkt bereits ein einer mitgeführten Sporttasche untergebracht. Da sich der Wiesbadener bei der Kontrolle unkooperativ und uneinsichtig zeigte, zudem ein aggressives Verhalten aufwies, wurde ihm durch die Polizei ein Platzverweis erteilt. Da aufgrund seines Verhaltens und im Umgang mit den Schlangen zu erwarten war, dass er erneut in ähnlicher Form in Erscheinung treten wird, wurden die Schlangen sichergestellt und durch die Feuerwehr in ein Tierheim gebracht. Bei den Tieren handelte es sich vermutlich um zwei Boa- Würgeschlangen.

Drogensünder müssen ihre Fahrt beenden

A 61/ Armsheim, Gau-bickelheim (ots) – Während einer allgemeinen

Verkehrskontrolle mit einem 21-jährigen Fahrer eines PKW am 27.10.2021 gegen

17:15 Uhr auf dem Parkplatz Menhir an der A61 bei Armsheim stellten Beamte der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim Hinweise auf Drogeneinfluss fest. Eine

kleinere Menge an Drogen fanden die Beamten in seinem PKW auch. Der Mann musste

mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Einen 27-jährigen PKW-Fahrer kontrollierte eine Streife der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 27.10.2021 gegen 21:25 Uhr am

Mitfahrerparkplatz Gau-Bickelheim an der L 400, weil seine

Kennzeichenbeleuchtung defekt war. Auch hier ergaben sich Anzeichen darauf, dass

der Mann unter Drogeneinfluss steht. Der 27-Jährige räumte auch ein, am

Vormittag einen Joint geraucht zu haben. Auch er musste zur Blutentnahme mit zur

Dienststelle.

In beiden Fällen drohen den Fahrern ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, ein

Fahrverbot sowie eine Strafanzeige wegen einem Verstoß gegen das

Betäubungsmittelgesetz.

Unfall mit schwer verletzter Person

Harxheim, L425 (ots)

Am Mittwoch Abend, 27.10.21 gegen 19:00 Uhr befährt der 30-jährige aus Friesenheim die L425 von Mommenheim in Richtung Harxheim. Ein 68-jähriger Zornheimer befährt mit seinem Traktor und Anhänger einen rechts befindlichen Wirtschaftsweg und biegt dann auf die L425 ein in Richtung Mommenheim. Der Pkw kollidiert dann frontal mit dem Rad des Anhängers und wird im Frontbereich stark eingedrückt. Dadurch wird der Fahrer eingeklemmt und muss von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der Fahrer trägt schwere Verletzungen davon und wird in ein Mainzer Krankenhaus verbracht. Der Traktorfahrer bleibt unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5500,- Euro geschätzt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen und die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahmen ist die L425 voll gesperrt und der Verkehr wurde umgeleitet.