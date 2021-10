Worms – Aktuelle Warnung: Betrüger am Telefon!

Worms (ots) – Aktuell rufen Betrüger wieder überwiegend ältere Menschen in Worms

an. Seit heute Mittag wurden der Polizei Worms bislang sieben Fälle gemeldet,

bei denen Telefonbetrüger mit unterschiedlichen Geschichten ihre Opfer zu

täuschen versuchten. Die Betrüger melden sich per Telefon als Polizeibeamte und

behaupten, dass ein Enkel oder ein anderer naher Verwandter einen tödlichen

Verkehrsunfall verursacht habe und deshalb dringend Geld für die Kaution zur

Abwehr der Inhaftierung benötigt werde. Auch wurde versucht vorzugaukeln, ein

naher Verwandter sei akut an Corona erkrankt und mittels Hubschrauber in eine

Klinik geflogen worden. Lediglich ein teures, noch nicht zugelassenes Schweizer

Medikament könnte helfen, das Leben des Angehörigen zu retten. Es wurden Beträge

bis 96.000 Euro sowie Schmuck und Goldbaren von den Angerufenen gefordert.

Bislang haben alle Opfer die Betrugsmasche durchschaut und aufgelegt.

Tipps der Polizei:

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel

die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer

der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die

Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher

die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen

Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie

einfach auf. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Worms – PKW landet auf dem Dach

Heute Morgen schleuderte ein Auto an der Einmündung B9/L523 von der Fahrbahn und landete in der Böschung auf dem Dach. Der 31-jährige Wormser war gegen 06:30 Uhr mit seinem Seat auf der B9 aus Richtung Scheidstraße kommend unterwegs und wollte an der Einmündung L523 nach links in Richtung Ludwigstraße abbiegen. Aufgrund zu hoher, nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, prallte mit den rechten Rädern gegen den Bordstein und schleuderte von der Fahrbahn nach rechts die Böschung hinab. Hier blieb das Fahrzeug auf dem Dach liegen. Der Wormser konnte den Fahrzeugwrack unverletzt verlassen. Der Totalschaden wird auf 5000 Euro beziffert. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde der fließende Verkehr an der Unfallstelle bis kurz vor 08:00 Uhr abgeleitet.

Worms – Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Worms (ots) – Gestern Morgen wurde eine 61-Jährige Radfahrerin bei einem

Verkehrsunfall zwischen Osthofen und Worms schwer verletzt. Die Frau war kurz

nach 9:00 Uhr mit ihrem Rad auf dem asphaltierten Fahrradweg parallel der

Landstraße 439 von Osthofen in Richtung Worms-Herrnsheim unterwegs. Ein

16-jähriger Rollerfahrer fuhr ebenfalls auf dem Radweg in gleicher Richtung und

wollte die Radlerin kurz vor der Einmündung zur L425 rechts überholen. Diese

blickte in diesem Moment nach hinten und machte eine Lenkbewegung nach rechts,

woraufhin der Roller beim Überholen den Lenker des Fahrrads touchierte und die

Fahrerin zu Fall kam. Mit Kopfverletzung wurde die Osthofenerin per

Rettungshubschrauber in die Unfallklinik Ludwigshafen geflogen. Der junge Fahrer

blieb unverletzt. Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die L439

war für den Einsatz der Rettungskräfte und des Gutachters kurzfristig voll

gesperrt.

Unfall mit schwer verletzter Person

Harxheim, L425 (ots)

Am Mittwoch Abend, 27.10.21 gegen 19:00 Uhr befährt der 30-jährige aus Friesenheim die L425 von Mommenheim in Richtung Harxheim. Ein 68-jähriger Zornheimer befährt mit seinem Traktor und Anhänger einen rechts befindlichen Wirtschaftsweg und biegt dann auf die L425 ein in Richtung Mommenheim. Der Pkw kollidiert dann frontal mit dem Rad des Anhängers und wird im Frontbereich stark eingedrückt. Dadurch wird der Fahrer eingeklemmt und muss von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der Fahrer trägt schwere Verletzungen davon und wird in ein Mainzer Krankenhaus verbracht. Der Traktorfahrer bleibt unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5500,- Euro geschätzt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen und die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahmen ist die L425 voll gesperrt und der Verkehr wurde umgeleitet.