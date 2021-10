In Kasse gegriffen

Kaiserslautern (ots) – Ein Mann nutze am Mittwochabend das hohe Kundenaufkommen

in einem Laden in der Hohenecker Straße aus und griff in die Kasse. Die

Kassiererin musste aufgrund des hohen Personenaufkommens zwischen zwei Kassen

hin und her wechseln. Dabei fiel ihr ein Mann auf, der sich länger in dem Laden

aufhielt. In einem günstigen Moment, nutze er aus, dass die Kassiererin durch

einen anderen Kunden abgelenkt war und griff in die Kassenschublade. Er

flüchtete mit über 2.000 Euro. Die Verkäuferin beschrieb den Mann als circa 60

Jahre alt. Er sie ungefähr 1,65 bis 1,70 Meter groß und leicht korpulent. Er hat

graubraunes Haar mit einem schütteren Fleck auf dem Hinterkopf. Bekleidet war er

mit einer blauen Strickjacke, einer blauen Jeanshose und schwarzen Schuhen. Nach

Angaben der Verkäuferin soll der Mann einen ungepflegten Eindruck gemacht haben.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Küchenutensilien aus dem Fenster geworfen

Kaiserslautern (ots) – Eine Frau hat in der Nacht zu Donnerstag Gegenstände aus

ihrer Wohnung in der Richard-Wagner-Straße auf die Straße geworfen. Dabei

beschädigte sie mindestens einen Pkw. Zeugen riefen die Polizei. Vor Ort

stellten die Beamten fest, dass die 57-jährige Frau mehrere Küchenutensilien,

wie Töpfe, Gläser und Messer auf die Straße geworfen hatte. Die vermutlich

psychisch angeschlagene Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten

konnten aufgrund der Lichtverhältnisse nur einen beschädigten Pkw feststellen.

Weitere geschädigte Fahrzeughalter werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2250 mit den Beamten in Verbindung zu setzen. |elz

Gefälschte Impfpässe vorgelegt

Kreis Kaiserslautern (ots) – Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ermittelt

die Kriminalpolizei gegen ein Pärchen aus dem Landkreis. Der 24-jährige Mann und

die 28-jährige Frau waren am Mittwoch in einer Apotheke aufgefallen, wo sie ihre

Impfpässe vorlegten und um die Ausstellung eines Impfzertifikates für das

Smartphone baten.

Laut Stempel im Impfpass hatten beide angeblich ihre Covid-19-Impfung von einem

Arzt in Saarbrücken erhalten. Die Apothekerin wurde stutzig und prüfte die

Eintragung. Erster Verdacht: Es dürfte sich um Fälschungen handeln.

Die Kriminalpolizei hat die Wohnung des Paares am Donnerstagmorgen durchsucht

und die Pässe beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen laufen. Auf das Paar

kommt jetzt ein Strafverfahren zu.

Das Fachkommissariat für Betrugsdelikte der Kripo Kaiserslautern weist in diesem

Zusammenhang darauf hin, dass sowohl das Ausstellen falscher Bescheinigungen als

auch der wissentliche Erwerb sowie die Nutzung der gefälschten Dokumente eine

Straftat darstellt; ebenso die Nutzung gefälschter Impfpässe.

Im Raum steht dabei nicht nur der rechtliche Aspekt der Urkundenfälschung,

sondern auch ein Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz. Die Kripo rät deshalb

dringend davon ab, sich auf solche „Machenschaften“ einzulassen.

Innerhalb von zwei Wochen haben die Ermittler des Fachkommissariates bereits

sechs gefälschte Pässe und zwei gefälschte Impfnachweise in Stadt und Landkreis

beschlagnahmt. Außerdem wird gegen eine weitere Person ermittelt, die im

Verdacht steht, ein gefälschtes Zertifikat zu nutzen. |cri

Bedrohung löst Polizeieinsatz aus

Kaiserslautern (ots) – Weil er drohte, sich eine Pistole zu besorgen und damit

jemanden umzubringen, hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Mittwoch einen

Polizeieinsatz ausgelöst. Der 51-Jährige wurde am späten Vormittag bei der

Rückkehr zu seiner Wohnung festgenommen und durchsucht; dabei stellten die

Beamten ein nicht zulässiges Einhandmesser sicher, das der Mann in seiner

Bauchtasche trug. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnräume wurden

darüber hinaus noch ein Samurai-Schwert sowie Drogenutensilien gefunden und

ebenfalls sichergestellt.

Auf den 51-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung, Verstößen

gegen das Waffengesetz sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

zu. Dem Mann wurde eine sogenannte Gefährderansprache gehalten, bei der ihm die

möglichen Konsequenzen seines Handelns erklärt wurden. Anschließend wurde er

nach Rücksprache mit der Justiz wieder auf freien Fuß gesetzt. |cri

Diebe finden vieles interessant

Kaiserslautern (ots) – Auf eine Geldbörse hatten es Diebe abgesehen, die sich in

der Nacht zu Mittwoch „Am Harzhübel“ an einem Auto zu schaffen gemacht haben.

Die Halterin des Buick Excelle meldete der Polizei am späten Vormittag, dass ihr

Pkw durchwühlt wurde und sie nun ihren Geldbeutel vermisse. Darin befanden sich

neben mehreren Kreditkarten auch Ausweis- und Fahrzeugpapiere. Die Tatzeit lässt

sich lediglich auf den Zeitraum zwischen Dienstag, 11 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr,

eingrenzen. Hinweise auf mögliche Täter gibt es nicht.

Im Laufe des Donnerstags verschafften sich unbekannte Täter auch gewaltsam

Zugang zu einem Toyota, der in der Martin-Luther-Straße in einem Parkhaus stand.

Die Halterin hatte den Wagen am Morgen gegen 8 Uhr abgestellt – als sie am Abend

kurz vor halb 9 zurückkehrte, stellte sie fest, dass eine Seitenscheibe

eingeschlagen wurde. Die Beute der Täter: etwas Kleingeld – etwa drei Euro – das

im Innenraum lag. Der angerichtete Schaden ist somit um ein Vielfaches höher als

der erbeutete Betrag. Täterhinweise gibt es bislang nicht.

Auch in der Trippstadter Straße waren Diebe aktiv. In diesem Fall öffneten die

Unbekannten auf noch ungeklärte Weise einen Ford Focus und stahlen aus dem

Handschuhfach eine Mappe, in der sich unter anderem die Fahrzeugpapiere und der

Versicherungsschein befanden. Die genaue Tatzeit ist unklar; festgestellt wurde

der Diebstahl am Abend gegen 19.40 Uhr. Auch hier gibt es bislang keine Hinweise

auf mögliche Täter.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 / 369 –

2620 jederzeit entgegen. |cri

Falscher Microsoft-Mitarbeiter

Donnersbergkreis (ots) – Ein Mann aus der Verbandsgemeinde Winnweiler ist am

Mittwoch auf einen falschen Microsoft-Mitarbeiter hereingefallen. Wie der

56-Jährige später der Polizei meldete, wurden in der Folge seine Bankdaten für

unbefugte Abbuchungen benutzt.

Demnach hatte der Mann kurz vor 12 Uhr den Anruf eines Unbekannten erhalten, der

sich als Mitarbeiter von Microsoft ausgab und den 56-Jährigen durch geschickte

Gesprächsführung dazu brachte, seinen Computer einzuschalten und sich ein

Programm herunterzuladen. Anschließend folgte der Mann auch der Aufforderung,

sich bei verschiedenen Kundenkonten einzuloggen – irgendwann wurde er jedoch

stutzig und beendete das Gespräch. Als der 56-Jährige dann seine Konten

überprüfte, stellte er fest, dass es bereits zwei Abbuchungen für sogenannte

Geschenkkarten gab. Daraufhin ließ er sofort alle Konten sperren und änderte

seine Passwörter.

Wie Sie sich vor solchen Betrügern schützen können, und was zu tun ist, falls

Sie darauf hereingefallen sind, können Sie auf den Internetseiten der

polizeilichen Präventionsexperten unter www.polizei-beratung.de nachlesen:

https://s.rlp.de/m073v |cri

Einbruchschutz im Blick

Westpfalz (ots) – In mehreren Orten in der Westpfalz war die Polizei diese Woche

unterwegs, um über Möglichkeiten des Einbruchschutzes zu informieren. Bei

sogenannten Präventionsstreifen hielten die Beamten insbesondere Ausschau nach

gekippten Fenstern, geöffnete Garagen und geöffnete Wohnungstüren, die es

Einbrechern leichtmachen, in die jeweilige Wohnung einzusteigen. Dabei wurden

eine Vielzahl von Gesprächen, vorwiegend mit Hauseigentümern bzw. Mietern

geführt, auf die Gefahren hingewiesen und Infomaterial verteilt. Die Resonanz

war durchweg positiv. Auf Wunsch geben Ihnen unsere Spezialisten der Zentralen

Prävention gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz.

Nach vorheriger Terminabsprache besuchen diese Sie zu Hause, prüfen die

vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen und geben Ihnen individuelle Tipps,

um Ihr Zuhause noch sicherer zu machen. Wenden Sie sich hierfür an unser

Beratungszentrum der Zentralen Prävention, Telefon: 0631 369-1444. Weitere

Informationen finden Sie auch im Internet unter www.polizei-beratung.de oder

www.k-einbruch.de.

„Von allem etwas“ bei Verkehrskontrollen

Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ots) – An unterschiedlichen Stellen in der

Stadt und im Landkreis hat die Polizei am Mittwoch Verkehrskontrollen

durchgeführt. Die Ergebnisse führten einmal quer durch den Bußgeldkatalog und

das Strafgesetzbuch…

In Fischbach wurde bereits am Morgen gegen 9.15 Uhr während einer

Geschwindigkeitskontrolle auf der B48 ein Porsche-Fahrer aus dem Verkehr

gezogen. Der Mann war mit überhöhtem Tempo aufgefallen. Bei der anschließenden

Kontrolle des 44-Jährigen stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer

gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Pkw musste deshalb vor Ort stehen bleiben, die

Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der Mann ließ sich von einem Taxi

abholen. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Beinahe hätte sich der 44-Jährige noch mehr Ärger eingehandelt, denn während der

gesamten Kontrolle versuchte er, die Beamten zu provozieren und auch mehrmals,

sie zu filmen. Erst nachdem ihm mehrfach die rechtlichen Konsequenzen erläutert

wurden, hörte er damit auf…

Eine knappe Stunde später war für den Fahrer eines Paketlieferdienstes die Fahrt

zu Ende. Der 21-jährige Mann aus Rheinhessen konnte bei der Kontrolle lediglich

einen moldawischen Führerschein vorlegen, obwohl er seit mehr als einem Jahr

seinen Hauptwohnsitz in Deutschland hat. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt;

ein Ersatzfahrer kam vor Ort und holte den Transporter ab. Neben dem 21-Jährigen

muss auch der Halter des Fahrzeugs mit einer Strafanzeige rechnen, weil er die

Fahrt geduldet hat.

Kurz nach 11 Uhr stoppte eine Streife im Kaiserslauterer Stadtgebiet einen Lkw

und überprüfte die Ladungssicherung. Ergebnis: Die Sicherung war nicht

ausreichend, die Ladung musste nachgesichert werden, bevor der Mann seine Fahrt

fortsetzen konnte. Der 40-Jährige erhält eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

Ohne gültigen Versicherungsschutz war ein Autofahrer unterwegs, den

Polizeibeamte kurz vor halb 12 im Hildgardring anhielten. Der Pkw war wegen der

roten Kennzeichenschilder aufgefallen. Der 66-jährige Fahrer aus dem Landkreis

gab an, dass ein Freund ihm die Schilder geliehen habe. Eine Überprüfung ergab,

dass die Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben waren. Sie wurden deshalb

sichergestellt und dem 66-Jährigen die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Stempel auf den Kennzeichen gefälscht

sind. Die Polizei ermittelt deshalb sowohl wegen Fahrens ohne

Versicherungsschutz als auch wegen Urkundenfälschung.

Eine Anzeige wegen einer sogenannten Trunkenheitsfahrt kommt unterdessen auf

einen jungen Mann aus dem Stadtgebiet zu, der gegen 12.30 Uhr am

Elf-Freunde-Kreisel auffiel. Bei der Kontrolle des 26-Jährigen kam der Verdacht

auf, dass er unter Drogen am Steuer seines Autos sitzt; erste Tests erhärteten

den Verdacht. Weil er keinen Urintest durchführen konnte, musste der Mann zwecks

Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Seinen Pkw musste er stehen lassen, die

Schlüssel wurden sichergestellt und später an einen nüchternen Fahrer

ausgehändigt – mit dem eindringlichen Hinweis, sie nicht an den 26-Jährigen

weiterzugeben.

Einen E-Scooter nahmen Polizeibeamte gegen 13.45 Uhr in der Münchstraße unter

die Lupe. Der Rollerfahrer wurde gestoppt, weil er entgegen der Einbahnstraße

unterwegs war. Da an seinem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht

war, folgten weitere Überprüfungen. Der 31-Jährige räumte schließlich ein, dass

er das Gefährt aus Unwissenheit nicht versichert habe. Das fehlende Wissen

änderte nichts an den Folgen: Fahrt beendet, der Roller wurde nach Hause

geschoben und der 31-Jährige erhält eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das

Pflichtversicherungsgesetz. |cri