Mannheim: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim – Sonderkommission Glocke

Mannheim (ots) – Sonderkommission Glocke: Polizei und Staatsanwaltschaft

ermitteln nun auch wegen des Verdachts des Raubes – Raub zum Nachteil einer

28-Jährigen in Heidelberg-Handschuhsheim

Nach der Festnahme eines 31-Jährigen wegen des Verdachts des Mordes an einer

41-Jährigen in Mannheim am 19.10.2021 steht dieser nun auch im Verdacht, am

18.10.2021 eine 28-Jährige im Heidelberger Stadtteil Handschuhsheim brutal

überfallen und ausgeraubt zu haben.

Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der 31-Jährige auch

für diese Tat als Täter in Frage kommt.

Nach Auswertung einer DNA-Spur am Rucksack der 28-Jährigen, welcher in

unmittelbarer Nähe des Tatortes aufgefunden worden war, konnte diese nun

eindeutig dem 31-jährigen Tatverdächtigen zugeordnet werden. Zudem fand sich

unter den bei dem 31-Jährigen bei seiner Festnahme sichergestellten Gegenständen

ein Teil des Raubgutes.

Die Ermittlungen zu den beiden Taten wurden bei der Sonderkommission gebündelt

und sollen beide auch bei der Staatsanwaltschaft Mannheim geführt werden.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an. Insbesondere wird dabei geprüft,

ob der 31-Jährige für weitere, noch ungeklärte und gleich gelagerte Straftaten

in Frage kommt.

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Halloween – Feiern und um die Häuser ziehen, aber in Maßen!

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Süßes oder Saures! Nachdem

Halloween im letzten Jahr coronabedingt quasi ins Wasser fiel, freuen sich viele

dieses Jahr sicher wieder darauf, verkleidet durch die Straßen zu ziehen. Die

Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass einzelne bei ihren

Streichen die Grenze der Harmlosigkeit überschreiten. So manch ein Streich kann

ein juristisches Nachspiel haben. Vor allem Farbschmierereien und das Werfen von

Eiern oder Herausreißen von Pflanzen werden oft als harmlose Albernheit gesehen,

sind aber keineswegs Kavaliersdelikte. Es handelt sich vielmehr um

Sachbeschädigungen oder gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, die von der

Polizei konsequent strafrechtlich verfolgt werden. In den jüngsten Jahren

entstanden nicht selten hohe Reinigungskosten für Hausbesitzer. Sogar

lebensgefährlich werden kann beispielsweise das Herausheben von Gullydeckeln,

sowohl für Autofahrer als auch für Fußgänger.

Die Polizei appelliert an alle Halloween-Fans: Feiert friedlich! Für Randalierer

ist an Halloween kein Platz! Und wer von einer Halloween-Party unter

Alkoholeinfluss mit dem Auto heimfährt, den bewahrt auch die beste Verkleidung

nicht vor einer Kontrolle, denn die schützt auch bei einem Unfall nicht. Kinder

unter 14 Jahren können zwar nicht strafrechtlich belangt werden, jedoch können

zivilrechtliche Forderungen auch gegenüber Kindern bzw. ihren gesetzlichen

Vertretern geltend gemacht werden.

Deshalb hier noch einige Tipps an die Eltern: Den Kindern und Jugendlichen nicht

grundsätzlich Halloween verbieten, ihnen aber die Grenzen bei Streichen

aufzeigen!

Mit Kindern gezielt über mögliche Gefahren und Konsequenzen sprechen. An

Beispielen aufzeigen, wo der Spaß aufhört und der Ernst beginnt. Kontrollieren,

mit welchen Utensilien sich die Kinder zur Halloween-Tour ausrüsten!

Gegen den Gruppenzwang: die Kinder auffordern, bei üblen Halloween- Scherzen

nicht mitzumachen und sich deutlich zu distanzieren!

Die Privatspähre anderer achten: Möchte jemand die Tür nicht öffnen oder nicht

durch Süßigkeitengabe am Halloween-Zauber mitmachen, so ist das kein Grund für

Verwüstungen oder Schmierereien, sondern man kann es einfach bei einem Spruch

belassen und dann weiterziehen.

Und auch, wenn die Corona-Maßnahmen aktuell weitestgehend gelockert sind, ist

immer noch Distanz angesagt und eine Halloween-Maske ist keine Schutzmaske, d.h.

insbesondere beim Klingeln an fremden Haustüren oder auf Parties, Fremden nicht

einfach zu nahe kommen.

Mannheim-Friesenheimer Insel: Arbeitsunfall in Industriebetrieb

Mannheim-Friesenheimer Insel (ots) – Bei einem Arbeitsunfall in einem

Industriebetrieb am Mittwochmittag auf der Friesenheimer Insel wurden zwei

Mitarbeiter verletzt. Bei der Durchführung eines chemischen

Verarbeitungsverfahrens in dem Betrieb in der Industriestraße kam es zu einer

Reaktion, in dessen Folge eine Lauge aus einem Behältnis spritzte. Hierdurch

erlitten die beiden Männer im Alter von 35 und 59 Jahren Verätzungen an Arm und

Hals. Der 35-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik

geflogen. Sein 59-jähriger Kollege wurde mit einem Rettungswagen ebenfalls in

die Unfallklinik gebracht. Über die Schwere ihrer Verletzungen liegen keine

weiteren Informationen vor.

Die weiteren Ermittlungen zur Ursache der Reaktion dauern derzeit noch an.

Mannheim-Schwetzingerstadt: 56-jähriger Mann an Straßenbahnhaltestelle von Unbekannten überfallen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Am Mittwochnachmittag stahlen im Stadtteil

Schwetzingerstadt unbekannte Täter einem 56-jährigen Fußballfan aus Berlin unter

Gewaltanwendung dessen Angelsack. Der 56-Jährigen befand sich gegen 15.15 Uhr an

der Straßenbahnhaltestelle „Tattersall“ und wartete auf die Bahn in Richtung

Carl-Benz-Stadion. Dabei trat unvermittelt ein unbekannter Mann an den Wartenden

heran und versuchte, ihm dessen über die Schulter getragenen Angelsack zu

entreißen. Der 56-Jährige setzte sich hiergegen zur Wehr und hielt den

Unbekannten zunächst fest. Daraufhin kam eine zweite männliche Person hinzu und

versetzte dem Geschädigten einen Faustschlag ins Gesicht, woraufhin beide

unbekannten Männer mit dem Angelsack flüchteten. In dem Angelsack befand sich

eine Fahne mit einem Fanmotiv des 56-Jährigen.

Die beiden männlichen Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Ca. 20 bis 25 Jahre alt

170 bis 175 cm groß

Kräftige Figur

Westeuropäisches Erscheinungsbild

Täter 2:

Ca. 20 bis 25 Jahre alt

180 bis 185 cm groß

Schlanke Statur

Schwarze Haare, schwarzer Vollbart

Süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu den

Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim – Neckarstadt: Autofahrerin verletzt Radfahrer und flüchtet

Mannheim – Neckarstadt (ots) – Am frühen Mittwochnachmittag kam es in der

Carl-Benz-Straße, Höhe Moselstraße, zu einem Unfall zwischen einem 25-jährigen

Roller-Fahrer und einer 52-jährigen Ford-Fahrerin. Der Roller-Fahrer war gegen

13.50 Uhr in der Carl-Benz-Straße unterwegs und musste aufgrund Rückstaus im

Kreuzungsbereich halten. Die Fahrerin des Ford, welche in die Moselstraße

abbiegen wollte, überholte den 25-Jährigen und streifte diesen, woraufhin er

stürzte. Während der Roller-Fahrer am Boden lag, sei die 52-Jährige ihm über den

Fuß gefahren. Anschließend sei die Ford-Fahrerin davongefahren, ohne ihren

Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. Der verletzte Roller-Fahrer

sowie ein Zeuge schilderten den vor Ort befindlichen Beamtinnen und Beamten des

Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt den Sachverhalt.

Anhand des Kennzeichens konnte die 52-Jährige rasch ermittelt werden. Diese muss

sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht verantworten. Zudem

erwarten sie führerscheinrechtliche Konsequenzen.

Der Roller-Fahrer musste in einem Krankenhaus erstversorgt werden.

Zeugen des Vorfalls können sich unter der Rufnummer 0621 3301-0 an das

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt wenden.

Mannheim / Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis: Tag des Einbruchschutzes am Sonntag, 31.10.2021 – Termine der Präventionsveranstaltungen

Mannheim / Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Durchwühlte Schränke,

offenstehende Fenster, Chaos und Verwüstung in den eigenen vier Wänden – Mit

Beginn der dunklen Jahreszeit steigt das Risiko, Opfer eines Einbruchs zu

werden. Egal ob Einbruchversuch oder vollendetes Eindringen in den Wohnraum:

Vielen Opfern macht ein Einbruch auch danach noch lange zu schaffen, denn die

Tat bedeutet einen erheblichen Eingriff in die Privatsphäre und das vertraute

Gefühl von Sicherheit geht verloren. Aus diesem Grund ist der Einbruchschutz ein

Handlungsschwerpunkt auch in der polizeilichen Kriminalprävention.

Bei zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen der Polizei und ihrer

Kooperationspartner werden die Bürgerinnen und Bürger bereits ab Freitag, den

29.10.2021, über Einbruchschutz, Sicherheitsempfehlungen und

Beratungsmöglichkeiten der Polizei informiert.

Informationsstände gibt es am Freitag, 29.10.2021, an folgenden Orten:

Weinheim, Galerie Dürrestraße, 09:00 – 13:00 Uhr –

Mannheim-Neckarau, Wochenmarkt, 10:00 – 12:00 Uhr – Ladenburg,

Rathaus, 10:00 – 13:00 Uhr – Mannheim-Oststadt, Hans-Reschke-Ufer,

Vereinsgelände TSV 46 Mannheim, 10:00 Uhr – 12:30 Uhr – Hockenheim,

Rathaus, 10:00 – 14:00 Uhr

Zusätzlich sind Beamte auf Streife:

Freitag, 29.10.2021:

Mannheim – Innenstadt: 11:00 – 14:00 Uhr – Wiesloch: 14:00 –

20:00 Uhr

Samstag, 30.10.2021:

Mannheim – Innenstadt: 12:00 – 16:00 Uhr

Sonntag, 31.10.2021:

Mannheim – Herzogenried: 11:00 – 15:00 Uhr

Interessierte können sich zudem das ganze Jahr über an die Kriminalpolizeilichen

Beratungsstellen in Mannheim und Heidelberg wenden, welche nach terminlicher

Vereinbarung kostenlose Beratungen vor Ort anbieten. Diese sind unter Tel. 0621

174 – 1212 für Mannheim und 0621 99 – 1234 für Heidelberg zu erreichen.

Mannheim-Neuostheim: Unfallflucht auf Parkplatz – Zeugen gesucht

Mannheim-Neuostheim (ots) – Zwischen Montagabend, 18 Uhr und Mittwochvormittag,

11 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen Opel Astra auf

einem Parkplatz in der Seckenheimer Landstraße. Der Unbekannte beschädigte das

Fahrzeug bei einem Parkvorgang und verließ im Anschluss die Unfallstelle ohne

sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche den Unfallhergang

beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können,

werden gebeten, das Polizeirevier Mannheim-Oststadt (Tel.: 0621/174-3310) zu

kontaktieren.

Mannheim-Käfertal: Unfall durch Unachtsamkeit beim Spurwechsel

Mannheim-Käfertal (ots) – Am späten Mittwochnachmittag um 16:45 Uhr war eine

48-jährige VW-Fahrerin im Begriff von der Waldstraße in die Straße „auf dem

Sand“ abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs bemerkte die Frau, dass sie falsch

gefahren war und wechselte zurück auf die durchgängige Fahrspur, um die

Waldstraße weiter in Richtung Gartenstadt zu befahren. Beim Spurwechsel nahm sie

einen LKW zu spät wahr, welcher einen Unfall nicht mehr verhindern konnte. Durch

den Zusammenstoß mit dem LKW wurde die 48-Jährige mit ihrem PKW auf einen Opel

geschleudert, welcher an der Ampelkreuzung auf der Linksabbiegerspur wartete.

Durch den Unfall wurden keine Personen verletzt. Der Gesamtschaden liegt bei

6.000 Euro.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Auffahrunfall – eine leicht verletzte Person

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Am Mittwoch gegen 12 Uhr ereignete sich in

der Reichskanzler-Müller-Straße ein Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Eine

44-jährige Audi-Fahrerin hielt auf Höhe der Heinrich-Lanz-Straße mit ihrem

Fahrzeug verkehrsbedingt an. Der ihr folgende 38-jährige Mann in seinem

Mitsubishi bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Audi auf. Durch den Unfall

erlitt die 44-Jährige leichte Verletzungen. Sie wurde durch den hinzugezogenen

Rettungsdienst versorgt. Eine Einweisung ins Krankenhaus war nicht erforderlich.

Der Sachschaden dürfte bei 6.000 Euro liegen.