Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis: Mit Schockanruf 28.000 Euro von Seniorin erbeutet.

Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In Edingen-Neckarhausen wurde

eine 65-Jährige am Mittwoch Opfer eines Telefonbetruges durch bisher unbekannte

Täter. Die Seniorin erhielt gegen 10 Uhr den Anruf einer weinenden, weiblichen

Person, welche vorgab, soeben einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu

haben. Das Telefonat wurde sodann durch eine männliche Person übernommen, welche

sich als Polizeibeamter ausgab. Dieser teilte der Seniorin mit, dass sie nur mit

einer Kautions-Zahlung in Höhe von 40.000 Euro eine Haft für ihre Tochter

abwenden könne. Nachdem die 65-Jährige bei einer Bank insgesamt 28.000 Euro

geholt hatte, erhielt sie weitere telefonische Anweisungen durch die unbekannten

Täter und übergab das Bargeld schlussendlich im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und

14:00 Uhr vor ihrem Anwesen an einen unbekannten Abholer. Der genaue Zeitpunkt

der Übergabe ist nicht bekannt.

Der männliche Abholer wird wie folgt beschrieben: – Ca. 25 Jahre alt – Ca. 170 –

175 cm groß – Braune, kurze Haare – Schlank – Ungepflegtes Erscheinungsbild

Durch das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurden die

Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Abholer im genannten Zeitraum gesehen

haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 174 – 4444 beim

Kriminaldauerdienst zu melden.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Auf stehendes Auto aufgefahren – über 5.000 Euro Sachschaden

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Sachschaden von über 5.000 Euro entstand am

frühen Mittwochnachmittag bei einem Auffahrunfall in Eberbach. Eine 24-jährige

Frau war gegen 13.40 Uhr mit ihrem Audi auf der B 37 (Uferstraße) in Richtung

Hirschhorn unterwegs. In Höhe der Hauptstraße musste sie verkehrsbedingt bis zum

Stillstand bremsen. Das bemerkte der nachfolgende 19-jähriger Fahrer eines

VW-Transporters zu spät und fuhr der 24-Jährigen auf. Beide Beteiligten kamen

mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Im Anschluss an die

Unfallaufnahme musste die Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe durch den

Bauhof der Stadt Eberbach gereinigt werden.

Es ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Mühlhausen: Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf B 39;

Mühlhausen (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag auf der B 39

bei Mühlhausen wurden zwei Personen schwer verletzt.

Beide beteiligte Fahrzeuge wurden total beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund

50.000.- Euro.

Kurz vor 9 Uhr wollte ein 47-jähriger BMW-Fahrer von der K 4271 nach links auf

die B 39 in Richtung Eichtersheim abbiegen. Dabei übersah er einen 29-jährigen

BMW-Fahrer, der in Richtung Wiesloch unterwegs war.

Durch die Kollision wurden beide Fahrer schwer verletzt und nach ihren

notärztlichen Behandlungen mit Rettungswagen in verschiedene Kliniken

transportiert. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle

vorbeigeleitet. Der Rückstau aus Richtung Eichtersheim betrug in der Spitze rund

vier Kilometer.

Die Feuerwehr Mühlhausen war zur Absperrung, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung

der Fahrbahn im Einsatz. Eine Fachfirma reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen

Betriebsstoffen.

Um 11.45 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrraddieb ertappt

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch gegen 18:20 Uhr wurde durch

eine Geschädigte in der Hockenheimer Straße der Dieb ihres Fahrrades

wiedererkannt. Dieser führte zudem das entwendete Fahrrad mit sich. Die

52-Jährige verständigte daraufhin die Polizei.

Die hinzugerufenen Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Hockenheim konnten

den 74-jährigen Mann festnehmen. Dieser hatte das Fahrrad bereits Mitte

September aus dem Hinterhof eines Anwesens in der Hauptstraße entwendet, wo es

verschlossen unter einer Überdachung gestanden hatte. Der 74-Jährige gestand die

Tat und muss sich nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall verantworten.

Schwetzingen – Rhein-Neckar-Kreis: Tag des Einbruchschutzes am Sonntag, 31.10.2021 – Polizeirevier Schwetzingen bereits ab 29.10.2021 auf Fußstreife

Schwetzingen – Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Durchwühlte Schränke, offenstehende

Fenster, Chaos und Verwüstung in den eigenen vier Wänden – Mit Beginn der

dunklen Jahreszeit steigt das Risiko, Opfer eines Einbruchs zu werden. Egal ob

Einbruchversuch oder vollendetes Eindringen in den Wohnraum: Vielen Opfern macht

ein Einbruch auch danach noch lange zu schaffen, denn die Tat bedeutet einen

erheblichen Eingriff in die Privatsphäre und das vertraute Gefühl von Sicherheit

geht verloren. Aus diesem Grund ist der Einbruchschutz ein Handlungsschwerpunkt

auch in der polizeilichen Kriminalprävention.

Bei zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen der Polizei und ihrer

Kooperationspartner werden die Bürgerinnen und Bürger über Einbruchschutz,

Sicherheitsempfehlungen und Beratungsmöglichkeiten der Polizei informiert.

Auch die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Schwetzingen werden ab

Freitag, 29.10.2021, und an mehreren darauffolgenden Tagen im Sinne des

Einbruchschutzes im Bereich Schwetzingen Fußstreifen durchführen. Hierbei achten

diese auf Gefahrenquellen wie gekippte Fenster, haben Infomaterial im Gepäck und

stehen für Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung.

Interessierte können sich zudem das ganze Jahr über an die Kriminalpolizeilichen

Beratungsstellen in Mannheim und Heidelberg wenden, welche nach terminlicher

Vereinbarung kostenlose Beratungen vor Ort anbieten. Diese sind unter Tel. 0621

174 – 1212 für Mannheim und 06221 99-1234 für Heidelberg zu erreichen.

A5, Höhe Weinheim: Erschwerte Sicht durch Ladung führt womöglich zum Unfall

A5, Höhe Weinheim (ots) – Am Mittwochabend um 20:30 Uhr verursachte ein

45-jähriger Mercedes-Fahrer auf der A5 zwischen der Anschlussstelle Hemsbach und

dem Autobahnkreuz Weinheim einen Verkehrsunfall, bei dem ein 34-jähriger

Opel-Fahrer leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Ermittlungen nahm der

Mercedes Fahrer den rechts von ihm fahrenden Opel zu spät wahr und kollidierte

mit diesem. Dadurch wurde der Opel an die Leitplanke geschleudert. Durch den

Aufprall erlitt der 34-Jährige leichte Verletzungen. Der Sachschaden an beiden

Fahrzeugen beträgt 20.000 Euro. Da das Fahrzeug des 45-jährigen Mercedes-Fahrers

voll beladen war, wird nun im Rahmen der Unfallermittlungen geklärt, ob der

Unfall durch richtige Beladung vermeidbar gewesen wäre.

A5, Höhe St. Leon-Rot: LKW übersieht PKW – Unfall mit zwei Verletzten

A5, Höhe St. Leon-Rot (ots) – Am Mittwochabend gegen 21 Uhr übersah ein

61-jähriger LKW-Fahrer beim Spurwechsel einen Hyundai und verursachte einen

Sachschaden von 4.000 Euro. Beide Fahrzeugführer waren auf der A5 in Richtung

Frankfurt unterwegs. Auf Höhe des Parkplatzes „Lußhardt“ wechselte der LKW von

der mittleren auf die rechte Spur und übersah den im toten Winkel fahrenden

Hyundai. Durch den Zusammenstoß wird die gesamte linke Fahrzeugseite des

Hyundai, sowie die komplette Zugmaschine mit Sattelauflieger auf der

Beifahrerseite beschädigt. Der 56-jährige Hyundai-Fahrer sowie sein 57-jähriger

Beifahrer erleiden leichte Verletzungen. Beide wurden zur weiteren Untersuchung

in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Im Verlauf der Unfallaufnahme

stellten die eingesetzten Beamten der Autobahnpolizei dann auch noch fest, dass

der Hyundai ohne gültigen Versicherungsschutz am Straßenverkehr teilnahm.

Diesbezüglich erwarten Halter und Fahrer nun eine Strafanzeige wegen des

Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer verursacht Unfall zwischen PKW und Straßenbahn und flüchtet – Zeugen gesucht

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch kurz nach 13 Uhr fuhr ein

bisher unbekannter Radfahrer auf der Hauptstraße von Heidelberg Pfaffengrund

kommend in Richtung Stadtverwaltung. Als ihm eine Straßenbahn auf der rechten

Fahrbahnseite entgegenkam, zog der Radfahrer vor dieser in den Gegenverkehr,

wodurch sowohl der Straßenbahnfahrer, als auch ein 72-jähriger Opel-Fahrer eine

Vollbremsung einleiten mussten. Da der Opel-Fahrer dem Radfahrer zusätzlich noch

ausweichen musste, kollidierte der PKW in der Folge mit der Straßenbahn. Am PKW

entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Der Fahrradfahrer entfernte sich

unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang oder

dem unfallflüchtigen Radfahrer geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Heidelberg Süd unter 06221/3418-0 telefonisch zu melden.