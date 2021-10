„Sie haben gewonnen!“ – 81-Jährige wird Opfer von falschem Gewinnversprechen

Schotten – 570.000 Euro: Über diesen Gewinn freute sich eine 81-jährige Frau am Montag (18.10.). Zu diesem Zeitpunkt wusste die Senioren jedoch nicht, dass sie Opfer von dreisten Betrügern wurde, die sie um ihr Erspartes brachten.

Die Seniorin wurde an diesem Tag durch einen unbekannter Anrufer, der sich als Polizist ausgab, kontaktiert. Um den versprochenen Gewinn zu erhalten, müsse die Geschädigte aufgrund anfallender Gebühren und Steuern einen Betrag im vierstelligen Bereich auf ein Konto überweisen. Die Seniorin ahnte von dem Betrug nichts und kam der Aufforderung des falschen Polizeibeamten nach. Erst als die 81-Jährige Tage später erneut von einem Betrüger kontaktiert wurde und einen weiteren Betrag überweisen sollte, wurde sie skeptisch und kontaktierte die Polizei.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Jeder freut sich über einen Gewinn, besonders in Form von Bargeld. Aber Vorsicht: Trickbetrug ist vielfältig. Die Gewinnspiele, die Art und die Höhe der Gewinne variieren regelmäßig. Gleichbleibend ist hingegen die Forderung der Betrüger: Vor der Gewinnübergabe sollen die Opfer Gebühren zahlen, an Veranstaltungen zur Versteigerung minderwertiger Waren teilnehmen oder kostenpflichtige Hotlines wählen. Denken Sie daran: Wenn Sie an keinem Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nicht gewonnen haben. Zahlen Sie niemals Geld an eine Ihnen unbekannte Person, für eine in Aussicht gestellte Leistung.

Weitere wertvolle Tipps erhalten Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de.

Alu-Felgen gestohlen

Alsfeld – Unbekannte Täter brachen zwischen Montagmittag (25.10.) und Mittwochvormittag (27.10.) in mehrere Firmen-Container in der Straße „An der Hessenhalle“ ein. Dort entwendeten sie vier Komplettsätze Reifen auf Alu-Felgen im Gesamtwert von circa 1.500 Euro. Darunter befanden sich Reifen für einen VW Passat, einen Skoda Fabia sowie zwei Sätze für einen Skoda Octavia. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Metallgeländer beschädigt

Schotten – Unbekannte randalierten in der Nacht zu Donnerstag (21.10.) im Altburgpark und beschädigten einen Metallzaun. Der Zaun diente als Absicherung der Böschung und wurde rund einen Monat zuvor aufgestellt, nachdem bereits das Metallgeländer durch Unbekannte beschädigt wurde. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wahlplakat zerstört

Schotten – Ein am Fahrbahnrand der Landstraße zwischen Rudingshain und Schotten in Höhe des Vogelpark abgestellter landwirtschaftlicher Anhänger mit einem darauf angebrachten Wahlplakat einer Partei war Ziel unbekannter Täter. Nach derzeitigem Kenntnisstand steckten Unbekannten Dienstag (26.10.), gegen 23.40 Uhr, das Plakat in Brand. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld – Am Dienstag (26.10.), gegen 9:45 Uhr, parkte eine 26-jährige Frau aus Ulrichstein ihren schwarzen Ford Fiesta auf dem Parkplatz des Krankenhauses in Alsfeld. Als sie gegen 17:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der linken Fahrzeugseite fest. Vermutlich touchierte der bisher unbekannte Fahrzeugführer das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich dann von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro an dem geparkten Fahrzeug zu kümmern. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Fahrzeug fährt in Leitplanke

Alsfeld – Am Dienstag (26.10.), gegen 16:16 Uhr, befuhr ein 21-jähriger junger Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit seinem grauen Ford die B 62 von Alsfeld kommend in Richtung Eifa. Laut seinen Angaben kam ihm auf dieser Strecke ein Fahrzeug entgegen, welches zu weit auf dessen Fahrbahn fuhr. Um einen Unfall zu vermeiden, sei er nach rechts ausgewichen und kollidierte mit der Leitplanke sowie einer Warnbake. Der junge Mann wurde bei dem Unfall nicht verletzt, der entstandene Sachschaden beträgt circa 2.000 Euro. Zu dem entgegenkommenden Fahrzeug konnte der Fahrer keine Angaben machen. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Kennzeichen gestohlen

Poppenhausen – Unbekannte stahlen zwischen Freitag (22.10.) und Montag (25.10.) in der Groenhoffstraße das vordere Kennzeichen FD-JF 1999 eines grünen Audi A4. Das Auto stand auf einer Grünfläche oberhalb des Sportplatzes. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Werkzeug von Baustelle gestohlen

Fulda – Von einer Baustelle in der Langenbrückenstraße stahlen Unbekannte zwischen Freitag (22.10.) und Montag (25.10.) eine Schleifmaschine der Marke Festo im Wert von 2.200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall auf der BAB 7 – Sprinter fährt auf Sattelzug auf – Beifahrerin verletzt

Am frühen Donnerstagmorgen (28.10.), gegen 3:57 Uhr, ereignete sich auf der BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld (West) / Neuenstein und Homberg/Efze, ein Verkehrsunfall, bei welchem die Beifahrerin eines Kleintransporters eingeklemmt und verletzt wurde.

Ein rumänischer Sattelzug befuhr auf dem benannten Streckenabschnitt der BAB 7 den rechten Fahrstreifen. Circa 1000 Meter vor der AS Homberg/Efze fuhr diesem ein nachfolgender Kleintransporter (Sprinter) aus dem Landkreis Friedberg auf. Der Kleintransporter verkeilte sich hierbei mit dem Unterfahrschutz des Aufliegers und beide Fahrzeuge kamen schließlich auf dem Seitenstreifen zum Stillstand.

Infolge des Aufpralls wurde die 18-jährige Beifahrerin des Kleintransporters schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt im Fahrzeug eingeklemmt. Die Bergung der eingeklemmten Frau gestaltete sich äußerst schwierig. Nach deren Befreiung durch Kräfte der Feuerwehr Homberg/Efze mittels schwerem Gerät wurde diese mit einem RTW, zwecks medizinischer Versorgung und Untersuchung, in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Der 19-jährige Fahrzeugführer des Kleintransporters erlitt einen Schock und wurde ebenfalls vorsorglich mittels RTW in ein Krankenhaus verbracht.

An dem Sattelauflieger, sowie dem Kleintransporter, entstand erheblicher Sachschaden. Dieser wird derzeit auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Eingesetzt waren neben mehreren Streifenwagenbesatzungen der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld die Feuerwehr Homberg/Efze, zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Autobahnmeisterei Hönebach.

Für die Dauer der Bergung und Verkehrsunfallaufnahme kam es zu einer Vollsperrung der BAB 7 in FR Norden. Der angestaute Verkehr konnte nach ca. 2,5 Stunden, ab 6:22 Uhr, einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Eine Umleitungsstrecke wurde eingerichtet. Dennoch staute sich der Verkehr in der Spitze auf bis zu 10 km zurück.

Die Einsatzkräfte wurden bei der Anfahrt behindert, da nicht alle Verkehrsteilnehmer eine Rettungsgasse bildeten.

Kleintransporter auf Lkw aufgefahren

Fulda

Der Leitstelle des PP Osthessen wird am 28.10.21, gg. 04:00 Uhr, ein Auffahrunfall auf der A7, Fahrtrichtung Norden, Höhe Anschlussstelle Homberg/Efze, km 345, gemeldet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist ein Kleintransporter auf einen Sattelauflieger aufgefahren. Eine Person ist vermutl. eingeklemmt. Rettungskräfte befinden sich an der Unfallstelle. BAB ist im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt.