Baucontainer aufgebrochen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Im Kirschgrund, 27.10.2021, 20.10 Uhr bis 28.10.2021, 07.00 Uhr

(pa)Werkzeug im Wert von rund 2.000 Euro stahlen Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Bad Homburg von einem Baustellengelände. Die Täter begaben sich auf eine in der Straße „Im Kirschgrund“ gelegene Baustelle und brachen insgesamt vier dort aufgestellte Baucontainer auf. Mit mehreren darin vorgefundenen Bohrmaschinen flüchteten sie schließlich unerkannt von Tatort. Die Kriminalpolizei Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Mercedes zerkratzt,

Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Erlenbach, Melibocusstraße 26.10.2021, 20.00 Uhr bis 27.10.2021, 07.00 Uhr

(pa)In der Nacht zum Mittwoch kam es in Bad Homburg Ober-Erlenbach zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Eine Mercedes V-Klasse stand in der Melibocusstraße, als jemand den Lack des Fahrzeugs im Bereich der Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratze. Dadurch entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Vandalismus an geparktem BMW,

Bad Homburg v. d. Höhe, Hessenring, 26.10.2021, 23.55 Uhr bis 27.10.2021, 17.00 Uhr

(pa)Im Bad Homburger Hessenring wurde von Dienstag auf Mittwoch ein BMW offenbar mutwillig beschädigt. Ein schwarzer X4 stand zwischen dem späten Dienstagabend und Mittwochnachmittag auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 128, als jemand eine Rückleuchte des Wagens gewaltsam beschädigte. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 entgegen.