Heidelberg: Stadtnotizen 27.10.2021

Wolfgang Polivka übernimmt neues Amt für Finanzen, Liegenschaften und Konversion

Wolfgang Polivka übernimmt zum 1. November 2021 das neue Amt für Finanzen, Liegenschaften und Konversion bei der Stadt Heidelberg. Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner hat den 60-Jährigen am Montag, 25. Oktober, im Rathaus offiziell in das neue Amt eingeführt und die Ernennungsurkunde überreicht. Alles Gute für die neue Position wünschten daneben auch Reiner Herzog, Leiter des Personal- und Organisationsamtes, Martin Eisele, Vorsitzender des Gesamtpersonalrats, und Bürgermeister Hans-Jürgen Heiß, der seine Aufgabenbereiche mit Eintritt in den Ruhestand zum Monatsende an Wolfgang Polivka übergeben wird.

Wolfgang Polivka war bislang bereits Leiter des Amtes für Liegenschaften und Konversion – nun kommt noch der Bereich Finanzen mit dem städtischen Haushalt hinzu, der bislang von Bürgermeister Heiß verantwortet wurde. Mit Beendigung der Amtszeit von Bürgermeister Heiß – er wurde bereits am 13. Oktober offiziell verabschiedet – wird das Dezernat für Konversion und Finanzen zum 1. November aufgelöst. Das Kämmereiamt und das Amt für Liegenschaften und Konversion werden daher zum Amt für Finanzen, Liegenschaften und Konversion zusammengelegt. Das neue Amt gehört dem Dezernat I unter Leitung von Oberbürgermeister Prof. Würzner an.

„Ich freue mich, dass wir mit Wolfgang Polivka einen ausgewiesenen Fachmann für dieses wichtige neue Amt gewinnen konnten“, sagte Oberbürgermeister Prof. Würzner. „Mit den Finanzen, der Konversion und den städtischen Liegenschaften unterstehen seiner Verantwortung künftig drei Kernbereiche für die Weiterentwicklung unserer Stadt. Wolfgang Polivka hat in den vergangenen Jahren mit viel Sachverstand die neuen Wege mitgestaltet, die wir als Stadt bei der Entwicklung der ehemaligen US-Flächen gehen. Ich bin überzeugt, dass er erfolgreich in die großen Fußstapfen treten wird, die Bürgermeister Hans-Jürgen Heiß hinterlässt.“

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die vielfältigen Herausforderungen. Ich möchte in meiner neuen Position die große Erfahrung einbringen, die ich in den vergangenen Jahren bei der Begleitung von Großprojekten wie den Konversionsflächen und der Bahnstadt sammeln konnte“, sagte Wolfgang Polivka.

Nach einem Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl war Wolfgang Polivka ab 1997 zunächst für vier Jahre im Stadtplanungsamt der Stadt Heidelberg angestellt. Von 2001 bis 2004 war er als Sachbearbeiter für Organisations- und Finanzmanagement bei der Heidelberger Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft tätig. Von 2005 bis 2016 leitete er die Abteilung „Städtebauliche Projekte, Betriebswirtschaftliche Grundsatzangelegenheiten, Vermögensbewertung“ beim Kämmereiamt, ab 2014 war er zudem stellvertretender Amtsleiter für diese Abteilung. Von Februar 2016 bis Dezember 2017 leitete Polivka die Stabsstelle Konversion, ehe er im Januar 2018 die Leitung des Amtes für Liegenschaften und Konversion übernahm.

Der Heidelberger Gemeinderat hat die Ernennung Wolfgang Polivkas als Leiter des Amtes für Finanzen, Liegenschaften und Konversion am 24. Juni 2021 beschlossen.

Herbstkonzerte in der Musik- und Singschule mit Werken von Beethoven und Clara Schumann

Die Herbstkonzertreihe der Musik- und Singschule Heidelberg bietet große Musik im kleinen Rahmen. Nachdem die Reihe im vergangenen Jahr pandemiebedingt abgesagt werden musste, gestalten Musiker der Region und Lehrkräfte der Musik- und Singschule nun vom 12. bis 14. November 2021 einstündige Konzerte im Johannes-Brahms-Saal der Musik- und Singschule, Kirchstraße 2. Der Eintritt kostet pro Konzert 6 Euro, ermäßigt 3 Euro. Eintrittskarten gibt es nach Vorlage des 3G-Nachweises (geimpft, genesen, getestet) nur an der Abendkasse.

Unter dem Titel „Urlaub auf Balkonien“ spielen Nora Dhom, Sebastian Schmidt und Caroline Rohde (Blockflöten) sowie Julia Hess (Cembalo) am Freitag, 12. November, ab 19 Uhr Werke aus der ganzen Welt, unter anderem von Dario Castello und Tarquino Merula. Jean-Daniel Vera (Posaune) und Noriko Ishikawa-Kratzer (Klavier) präsentieren am Samstag, 13. November, 17 Uhr, Werke von Ida Gotkovsky, Clara Schumann und Claude Arrieu. Am Sonntag, 14. November, spielen Irina Madirazza, Eiko Yamada, Uwe Balser und Norbert Schubach um 17 Uhr die Sinfonie Nr. 9 von Ludwig van Beethoven in einer Bearbeitung von Theodor Kirchner für zwei Klaviere zu acht Händen.

Boxbergknoten: Brücke über die Karlsruher Straße wird untersucht – Verkehrseinschränkungen auf und unter der Brücke

Der Zustand der Heidelberger Brücken wird regelmäßig von der Stadt überprüft. Ab Anfang November steht an der Brücke über die Karlsruher Straße am Boxbergknoten eine detaillierte Bauwerksuntersuchung an. Dabei wird unter anderem die Fahrbahn geöffnet, um Betonproben zu entnehmen. Hierfür sind kleinräumige Sperrungen an der Untersuchungsstelle notwendig. Das bringt auch Auswirkungen auf den Verkehr mit sich: Von Dienstag, 2. November, bis Samstag, 6. November 2021, muss auf der Brücke zuerst der nördliche, dann der südliche Fahrstreifen gesperrt werden. Die Durchfahrt auf dem Boxbergknoten ist frei, es steht aber für beide Fahrtrichtungen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Stadt Heidelberg bittet um Verständnis. Der Verkehr wird mit einer Baustellenampel geregelt.

Auch unterhalb der Brücke finden Untersuchungen statt. Hierfür muss unter der Brücke abwechselnd ein Fahrstreifen der Karlsruher Straße gesperrt werden. Betroffen ist am Montag, 8. November, von 9 bis 17 Uhr zunächst die Fahrbahn stadteinwärts Richtung Rohrbach, am Dienstag, 9. November, von 9 bis 17 Uhr die Fahrbahn stadtauswärts Richtung Leimen. Der öffentliche Nahverkehr sowie der Fuß- und Radverkehr sind von der Maßnahme nicht betroffen.

Klingenteichstraße: Zweiter Bauabschnitt ab April 2022 geplant

Die Erneuerung der Klingenteichstraße geht weiter. Nachdem die Stadt Heidelberg in den Jahren 2020 und 2021 die Straße im ersten Bauabschnitt zwischen der Kehre Molkenkur und der Klingenteichstraße 32 erneuert hat, soll nun der zweite Bauabschnitt zwischen der Einmündung Graimbergweg und der Hausnummer 32 folgen. Geplanter Baustart ist im April 2022, die Arbeiten dauern voraussichtlich acht Monate. Darüber wurde der Bezirksbeirat Altstadt am Dienstag, 26. Oktober 2021, informiert. Die Arbeiten stehen noch unter dem Vorbehalt der Maßnahmengenehmigung durch den Gemeinderat.

Vorgesehen ist, neben der Fahrbahnsanierung und dem Neubau von Gehwegen auch die vorhandene Brüstung der Schwergewichtsmauer in der unteren Kehre zu ertüchtigen. Die voraussichtlichen Gesamtkosten werden derzeit noch ermittelt. Während der Arbeiten wird die Klingenteichstraße im Baustellenbereich für den Durchgangsverkehr gesperrt. Dieser wird großräumig umgeleitet. Die Maßnahme ist Bestandteil des Heidelberger Straßenerneuerungsprogramms.

Chancengleichheit: Beratungsangebote im November 2021

Das Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg bietet im November Beratungen teilweise in Präsenz sowie weiterhin telefonisch oder online an. Eine Terminvereinbarung im Vorhinein ist stets notwendig. Die verschiedenen Beratungsangebote im Bereich Teilhabe und Chancengleichheit finden im November zu nachfolgenden Terminen statt:

Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse

Zweimal pro Woche berät Yulia Uksekova derzeit telefonisch, online sowie in Präsenz im Bürgeramt Mitte, Bergheimer Straße 69, zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. Die Beratungen finden jeden Mittwoch von 9 bis 12 Uhr und jeden Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr mit Voranmeldung statt (unter Telefon 0621 43773113 oder per E-Mail an anerkennung@ikubiz.de). Die nächsten Termine sind am 3., 4., 10., 11., 17., 18., 24. und 25. November 2021. Die Beraterin ist Expertin für Anerkennungsfragen vom IQ Netzwerk (Integration durch Qualifizierung) Baden-Württemberg. Neben Deutsch und Englisch spricht sie auch Russisch. Sie berät zu folgenden Fragen: Wo kann ich meinen ausländischen Abschluss anerkennen lassen? Wie sind meine Berufsaussichten in Deutschland? Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es für mich? Die Beratungen eignen sich nicht nur für Zugewanderte, sondern auch für Deutsche, die ihre Qualifikation im Ausland erworben haben.

Bildungsberatung für studieninteressierte Zugewanderte

Zugewanderte, die gerne studieren oder ihr Studium in Deutschland fortsetzen möchten, können von einem neuen Beratungsangebot profitieren: Die Bildungsberatung Garantiefonds Hochschule bietet in Kooperation mit dem Amt für Chancengleichheit für alle studieninteressierten Zugewanderten monatlich eine Beratung an. Jana Reinhardt berät auf Deutsch oder Englisch zu Themen wie Erwerb der Hochschulreife, Studienaufnahme und -finanzierung. Neben der kostenlosen Beratung für alle, können Geflüchtete, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler sowie deren Familienangehörige über das Bundesprogramm Garantiefonds Hochschule auch die Zulassung zur finanziellen Förderung für den Vorstudienbereich beantragen und an studienvorbereitenden Kursen teilnehmen.

Der nächste Beratungstag findet in Präsenz am Dienstag, 16. November 2021, 9 bis 18 Uhr, im Amt für Chancengleichheit, Bürgeramt Mitte, Bergheimer Straße 69, 69115 Heidelberg, statt. Interessierte können sich zur Terminvereinbarung vorab anmelden unter Telefon 0621 5980225 oder per E-Mail an jana.reinhardt@caritas-speyer.de. Weitere Informationen online unter www.bildungsberatung-gfh.de.

Berufliche Erst- und Lotsenberatung

Welche Weiterbildung passt zu mir? Kann ich diese berufsbegleitend absolvieren? Wie kann ich sie finanzieren? Professionelle Beratung in diesen Fragen bietet am Freitag, 5. November 2021, das Regionalbüro für berufliche Fortbildung in Kooperation mit dem Amt für Chancengleichheit. Ziel ist es, Arbeitnehmerinnen bei allen Fragen zu beruflicher Neu- und Umorientierung zu unterstützen. Die kostenlose Beratung von Marion Baader findet von 9 bis 12 Uhr in Präsenz, telefonisch oder videobasiert statt. Um Vorab-Anmeldung unter Telefon 0621 97607776 oder per E-Mail an m.baader@rb-mannheim.de wird gebeten.

Frauen, Karriere und Existenzgründung

Für Frauen, die sich für eine Führungsposition interessieren oder sich selbständig machen wollen, gibt es ein kostenloses Beratungsangebot im Amt für Chancengleichheit. Der nächste Beratungstermin ist am Montag, 15. November 2021, 9 bis 17 Uhr, sowie nach Vereinbarung. Die Termine finden in Präsenz im Bürgeramt Mitte, Bergheimer Straße 69, telefonisch oder per Skype statt. Termine sollten vorab vereinbart werden unter Telefon 0621 2932590 oder per E-Mail an frauundberuf@mannheim.de. Die Beraterin ist Corinna Schneider von der Kontaktstelle Frau und Beruf – Mannheim – Rhein-Neckar-Odenwald.

Beratung zum Thema geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung

PLUS, die „Psychologische Lesben- und Schwulenberatung Rhein-Neckar e.V.“, bietet in Kooperation mit dem städtischen Amt für Chancengleichheit in Heidelberg ein regelmäßiges, kostenloses Beratungsangebot zu Fragen der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität an. Die knapp einstündigen Beratungen sind vor Ort in den neuen Räumlichkeiten von PLUS (Alte Eppelheimer Straße 50 A, 69115 Heidelberg), per Telefon und online möglich. Beratungstermine sollten vorab vereinbart werden unter Telefon 0621 3362110 oder per E-Mail an team@plus-rheinneckar.de. Weitere Infos gibt es online unter www.plus-rheinneckar.de.

Jetzt anmelden: Neues Medienteam „Haus der Jugend“

Das „Haus der Jugend“ möchte Anfang 2022 einen Blog rund um das Kurs- und Programmangebot und aktuelle Jugendthemen starten. Dafür wird jetzt ein Medienteam mit Jugendlichen aufgebaut. Wer gerne schreibt, zeichnet, filmt oder fotografiert und beim Medienteam dabei sein möchte, kann in verschiedenen Workshops journalistisches Schreiben, Social-Media-Kommunikation und die Technik zum Befüllen von Blogs kennenlernen. Der „Medienworkshop 01“ findet am Sonntag, 12. Dezember 2021, von 14 bis 17 Uhr im „Provisorium“ Haus der Jugend in der Rohrbacher Straße 104 statt. Interessierte können sich per E-Mail anmelden an hausderjugend@heidelberg.de oder anna.donska@heidelberg.