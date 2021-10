Heppenheim (ots) – Bislang haben sich 3 Frauen bei der Polizei gemeldet und Anzeige wegen sexuellem Übergriff und sexueller Belästigung erstattet. Ein bislang unbekannter junger Mann griff den Frauen jeweils ans Gesäß. Der letzte bekannte Vorfall hat sich am 14. September in der Kalterer Straße abgespielt. Davor grabschte der Unbekannte am 30. Juli zwei Frauen in der Karl-Marx-Straße an.

Auf Grundlage der Beschreibungen der Frauen, konnte von dem Täter ein Phantombild gefertigt werden. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei in Heppenheim suchen nun gemeinsam nach Zeugen, die Hinweise zu dem Gesuchten geben können.

Täterbeschreibung:

Der Mann ist etwa 1,70 Meter und hat eine schmale Figur. Das Alter des jugendlichen Täters wird zwischen 14 und 17 Jahren geschätzt. Er hat einen dunklen Teint sowie dunkle oder schwarze Haare. Bei den Taten warer mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs.

Wer kennt die abgebildete Person? Wer kennt einen jungen Mann, auf den die Beschreibung passen könnte und der zuweilen mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs ist? Alle Hinweise zu dem Fall nimmt das Kommissariat 10 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegen.

