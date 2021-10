Polizei Eschwege

80-jähriger Autofahrer missachtet Vorfahrt

Ein 80-jähriger Autofahrer aus dem Südeichsfeld hat heute Morgen gegen 08.10 Uhr auf der Bundesstraße B 249 einen Verkehrsunfall verursacht, als er von Mühlhausen kommend nach links in die Ortslage von Wanfried in die Mühläuser Straße einbiegen wollte. Dabei missachtete er einen bevorrechtigten 30-jährigen Autofahrer aus Eschwege, der aus Richtung Frieda kommend in Richtung Mühlhausen unterwegs war. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt.

Die Schäden sind noch nicht abschließend beziffert, beide Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auslaufende Betriebsstoffe aus den verunfallten Fahrzeugen mussten später zudem von der Straßenmeisterei abgebunden werden. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt und u.a. mit Verdacht auf Schock in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Verkehrsunfälle

Um 15:16 Uhr beschädigte gestern Nachmittag ein 71-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf beim Rangieren auf dem Kaufland-Parkplatz in Eschwege den Pkw eines 87-Jährigen aus der Gemeinde Ringgau. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Um 13:06 Uhr hielt gestern Mittag ein 18-jähriger mit seinem Fahrzeug (Ford Transit) in der Richard-Wagner-Straße in Eschwege an. Nachdem er das Fahrzeug verlassen hatte, setzte sich dieses in Bewegung und rollte gegen den linken hinteren Bereich (Kotflügel/ Beifahrertür) eines geparkten Pkw BMW. Der Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben.

Wildunfall

Um 04:55 Uhr befuhr heute früh ein 31-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal die B 452 von Reichensachsen kommend in Richtung “Hoheneicher Rondell”. In Höhe der Autobahnbrücke überquerte ein Reh die Bundesstraße, das von dem Pkw des 31-Jährigen erfasst wurde. Das Tier konnte nicht aufgefunden werden; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 700 EUR.

Sachbeschädigung

Zwischen dem 25.10.21, 14:00 Uhr und dem 26.10.21, 08:00 Uhr wurde in der Rosenstraße in Bad Sooden-Allendorf ein Pkw Opel Corsa durch Unbekannte beschädigt. Dabei wurde das Fahrzeug an mehreren Stellen mit Hakenkreuzen beschmiert.

Weiterhin wurden die Türschlösser beschädigt. Neben Sachbeschädigung ermittelt die Polizei auch wegen des “Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen”. Sachschaden: ca. 1.000 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Drei Unfälle mit Verletzen am späten Mittwochnachmittag im Werra-Meißner-Kreis

Eschwege (ots) – Am Mittwochnachmittag 27.10.2021 kam es an 3 unterschiedlichen Örtlichkeiten im Werra-Meißner-Kreis zu Verkehrsunfällen, bei denen jeweils ein Beteiligter leicht verletzt wurde. Die Unfallschäden liegen zusammengenommen bei 13.300 Euro.

Zur Aufnahme der Unfälle mussten zweimal die Beamten in Eschwege ausrücken, in einem Fall waren die Beamten in Hessisch Lichtenau gefordert.

37-jähriger Autofahrer verunfallt unter Drogeneinfluss

Zu einem Alleinunfall wurde die Beamten der Polizei Eschwege gerufen, nachdem ein

37-jähriger Autofahrer aus Eschwege mit seinem Fahrzeug auf der B 27 von der Fahrbahn abgekommen war. Der Mann befuhr gegen 16.30 Uhr die Bundesstraße von Reichensachsen in Richtung Niddawitzhausen, als er auf besagter Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine dort befindliche Leitplanke prallte.

Durch die bei der Kollision abfallende Leitplanke kippte das Auto dann kurioserweise auf die Fahrerseite und der 37-Jährige rutschte in diesem Zustand in einen angrenzenden Wirtschaftsweg, wo das Fahrzeug sich letztlich wiederaufrichtete. Bei dem Unfall erlitt der Mann u.a. Schnittwunden an den Händen und vermutlich auch ein HWS, woraufhin er zur weiteren ärztlichen Versorgung ins Klinikum Werra-Meißner verbracht wurde.

Der 37-Jährige unterzog sich nach dem Unfall sowohl einem Atemalkoholtest als auch einem Drogenvortest, der dann letztlich positiv hinsichtlich der Substanz Amphetamine ausfiel. Daraufhin musste sich der Fahrer im Anschluss noch einer Blutentnahme unterziehen. Ein Schaden in Höhe 5.500 Euro entstand an dem verunfallten Pkw, der letztlich nicht mehr fahrbereit war und später abgeschleppt werden musste.

Dazu kommt ein Schaden von 750 Euro an der betroffenen Leitplanke.

Fahrradfahrer prallt gegen Pkw und wird leicht verletzt

Gegen 18.20 Uhr stießen in Eschwege in der “Straße Unter dem Berge” /Einfahrt zum Parkplatz/Parkdeck “Woolworth” ein 41-jähriger Fahrradfahrer aus Eschwege und eine

19-jährige Autofahrerin aus Berkatal zusammen. Dabei erlitt der Fahrradfahrer leichte Verletzungen u.a. in Form einer Schulterprellung, die eine ärztliche Versorgung im Krankenhaus zur Folge hatte.

Die Frau war zur Unfallzeit vom Parkdeck des “Woolworth” gekommen und an die Straße “Unter dem Berge” herangefahren, als der 41-Jährige verbotswidrig auf dem Gehweg von rechts aus Richtung Tränenbrücke kommend den Einfahrtbereich überqueren wollte.

Bei der Kollision entstand am Pkw der 19-Jährigen ein Schaden von 1.000 Euro.

16-jährige Leichtkraftradfahrerin verunfallt

Zu einem Unfall mit 3 Beteiligten, bei dem eine Person leicht verletzt wurde, kam es außerdem Mittwochnachmittag 27.10.2021 zwischen Quentel und Fürstenhagen auf der

L 3228. Gegen 17.05 Uhr befuhr eine aus Hessisch Lichtenau stammende 16-Jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades die Strecke von Quentel in Richtung Fürstenhagen.

Als die junge Frau eine ihr vorausfahrende Sattelzugmaschine überholen wollte, die von einem 73-Jährigen aus Cornberg gefahren wurde, übersah sie offenbar den entgegenkommenden Pkw einer 32-Jährigen aus Hessisch Lichtenau.

Im Zuge des darauffolgenden Zusammenstoßes zwischen dem Leichtkraftrad und Pkw prallte die Zweiradfahrerin auch gegen die Sattelzugmaschine und kam letztlich auch zu Fall. Mit Verdacht auf leichte Verletzungen u.a. in Form von Prellungen wurde die 16-Jährige in eine Kasseler Krankenhaus verbracht. Während an dem Leichtkraftrad ein Schaden von 1000 Euro entstand, sind der Pkw und die Sattelzugmaschine mit insgesamt 6.050 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen worden.

Polizei Sontra

Radlader kollidiert mit Pkw

Im Herleshäuser Ortsteil Unhausen hat heute Morgen um kurz vor 07.30 Uhr ein 46-Jähriger aus Fuldabrück einen vorbeifahrenden Kleintransporter aus Unachtsamkeit beschädigt, als er mit einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine (Radlader) rangierte. Der Vorfall geschah in der Arnsberger Straße. Während die Arbeitsmaschine unbeschädigt blieb, entstand an dem vorbeifahrenden Kleintransporter, der von einem 32-Jährigen aus Gotha gefahren wurde, ein Schaden von 1.000 Euro an der Fahrerseite.

Rauchentwicklung durch Arbeiten mit Flex-Schneidgerät

In einem z.Zt. leerstehenden Wohnhaus in Sontra-Ulfen kam es heute Morgen gegen 10.50 Uhr zu einer Rauchentwicklung, die einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei zur Folge hatte. In dem Gebäude, in dem aktuell Renovierungsarbeiten stattfinden, hatten Handwerker im Heizungskeller einen Öltank mittels Flex-Schneidegerät aufgeschnitten, wodurch darin enthaltender Ölschlamm durch Funkenflug leicht in Brand geriet.

Durch ein aufgrund der Hitzeentwicklung abgeplatztes Wasserrohr im Deckenbereich und den Einsatz der Feuerwehr konnte ein weiterer Brandausbruch letztlich verhindert werden. Der Schaden im Heizungskeller wird mit 2.000 Euro angegeben.

Gebäudeschaden entstand jedoch nicht.

Wildunfall

Um 02:54 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 61-Jähriger aus Schleusingen mit einem Kleintransporter die B 7 zwischen Netra und Röhrda. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, wodurch geringer Sachschaden von ca. 200 EUR am Fahrzeug entstand.

Das Reh verendete an der Unfallstelle.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auffahrunfall

Um 07:04 Uhr befuhr heute Morgen eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Hessisch Lichtenau die Hopfelder Straße in Hessisch Lichtenau. Im Kreuzungsbereich zur Spangenberger Straße hielt sie verkehrsbedingt an, was der nachfolgende 29-Jährige aus Hessisch Lichtenau zu spät bemerkte und mit seinem Pkw auffuhr.

An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

