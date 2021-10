Zwei aggressive Männer leisten Widerstand gegen Bundespolizisten

Frankfurt-Flughafen (ots) – Für 2 Männer endete ihr aggressives Verhalten gegenüber Bundespolizisten am 27.10.2021 in Handschellen und mit Ermittlungsverfahren. Insgesamt verzeichnete die Bundespolizei an diesem Tag 61 Strafanzeigen. Zudem konnten die Beamten eine verurteilte Drogenschmugglerin verhaften.

Am späten Abend mussten Bundespolizisten einen Österreicher gegen seinen Willen aus einem Flugzeug begleiten. Der Kapitän des Fluges nach Kapstadt hatte den alkoholisierten Mann zuvor vom Flug ausgeschlossen und die Beamten zur Hilfe gerufen. Während des Aussteigens leistete der 53-Jährige Widerstand und griff die Beamten mit Schlägen und Tritten an. Er wurde schließlich gefesselt, zur Wache gebracht und angezeigt. Er musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 150 Euro bezahlen.

Bereits am Mittag hatte ein 26-Jähriger Widerstand gegen Beamte der Bundespolizei geleistet. Zuvor hatte der Algerier, der in sein Heimatland fliegen wollte, bei der Luftsicherheitskontrolle das Abtasten seiner Person verweigert. Auch von den hinzugezogenen Beamten ließ er sich nicht von der Notwendigkeit der Kontrolle überzeugen und leistete Widerstand, als er die Kontrollstelle verlassen sollte. Auch er musste schließlich gefesselt werden und wurde wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.

Am Morgen hatten die Beamten eine 50-Jährige bei ihrer Einreise aus Madrid festgestellt, gegen welche ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung vorlag. Die Spanierin war wegen unerlaubter Einfuhr sowie der Beihilfe zum Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und elf Monaten verurteilt worden. Die Bundespolizei lieferte die Frau in die Justizvollzugsanstalt ein, wo sie nun eine Restfreiheitsstrafe von 440 Tagen absitzen muss.

Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen und verletzten Personen

Frankfurt (ots)-(ro) – Mittwochnachmittag 27.10.2021) kam es auf der BAB5 zu einem Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Autos und insgesamt 4 leicht verletzten Personen. Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen mussten 2 Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden.

Zwischen den Anschlussstellen Nordwestkreuz Frankfurt und Bad Homburger Kreuz befuhr ein 49-jähriger Mann mit einem VW Caddy gegen 15:30 Uhr die A5 in Fahrtrichtung Kassel. Dabei erkannte er vermutlich zu spät, dass ein vor ihm fahrender Pkw der Marke Fiat verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf diesen auf.

Durch den Aufprall schleuderte der Fiat nach links gegen eine Betongleitwand und, von dort abgewiesen, gegen das Heck eines Pkw der Marke Honda. Während der 29-jährige Fahrer des Honda nach aktuellem Ermittlungsstand unverletzt blieb, wurden der 49-Jährige und die Fahrzeuginsassinnen des Fiat, drei Frauen im Alter von 18, 20 und 27 Jahren, leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die 3 Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Für die Verkehrsunfallaufnahme mussten zwei Fahrstreifen für eine Dauer von etwa 90 Minuten gesperrt werden. Hierbei kam es zeitweise zu einem kilometerlangen Stau. An den Fahrzeugen und der Betongleitwand entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen zur konkreten Unfallursache und zur Höhe des finanziellen Schadens dauern an.

Lkw touchiert Brücke

Frankfurt (ots)-(dr) – Am Dienstag 26.10.2021, ereignete sich auf der A5 ein Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw mit Ladung im Bereich des Nordwestkreuz Frankfurt gegen eine Brücke prallte.

Ein 49-jähriger Lkw-Fahrer war gegen etwa 11.30 Uhr auf der A5 in Richtung Kassel unterwegs, als sein Fahrzeug der Marke Scania kurz hinter dem Nordwestkreuz Frankfurt mit einem Brückenbauwerk kollidierte. Der Lkw hatte zu diesem Zeitpunkt Fahrzeuge geladen. Aufgrund einer Höhenüberschreitung der Ladung prallte ein auf der oberen Ebene des Transporters geladener Pkw gegen die Brücke bzw. deren Beschilderung.

An dem Pkw sowie an der Beschilderung entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Der Skoda eines 28-Jährigen, welcher auf der A5 in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war, wurde zudem von herabfallenden Fahrzeugteilen getroffen und ebenfalls beschädigt. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der verunfallte Lkw stoppte später am Bad Homburger Kreuz. Nach Eintreffen der Polizei konnten die Trümmerteile von der Fahrbahn entfernt werden.

Eine erste Beurteilung vor Ort ergab, dass an der Brücke selbst kein Schaden entstanden sein soll. Die Höhenbeschilderung muss allerdings aufwendig erneuert werden. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Fahrlässige Brandstiftung in Wohnung

Frankfurt-Rödelheim (ots)-(ne) – Kleidungsstücke auf dem Nachtspeicherofen waren Mittwochnachmittag 27.10.2021 die mutmaßliche Ursache eines Brandes in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lorscher Straße. Die 24-jährige Mieterin hatte Kleidung zum Trocknen auf einen Nachtspeicherofen im Schlafzimmer gelegt. Diese fingen schließlich Feuer und es entwickelte sich ein Brand, der glücklicherweise schnell bemerkt und letztlich durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte.

Die Betreuerin einer KiTa unter der betreffenden Wohnung hatte den Rauch bemerkt. Sie alarmierte die Feuerwehr und brachte die Kinder ins Freie. Verletzt wurde niemand. Das Feuer hatte lediglich den Nachtspeicherofen sowie die Zimmerwand beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen die 24-Jährige.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt-Stadtgebiet (ots)-(fue) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

01.November 2021: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3

02.November 2021: Mainzer Landstraße, Ludwig-Landmann-Straße, Hugo-Eckener-Ring, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel

03.November 2021: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Hugo-Eckener-Ring, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5

04.November 2021: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße

05.November 2021: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Tag des Einbruchschutzes am 31. Oktober – Polizeiliche Beratungsstelle geöffnet

Frankfurt (ots)-(ro) – “Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit”, am Tag der Zeitumstellung am Sonntag 31.10.2021, findet bundesweit der diesjährige Tag des Einbruchschutzes statt. Bürgerinnen und Bürger können die zusätzliche Stunde noch am gleichen Tag sinnvoll nutzen und sich bei der Polizeilichen Beratungsstelle auf der Zeil zu dieser Thematik informieren und persönlich beraten lassen. Diese wird im Zeitraum von 10:00 bis 16:00 Uhr geöffnet sein.

Gerade in der beginnenden dunklen Jahreszeit suchen Einbrecher im Schutz der Dämmerung vermehrt nach Tatgelegenheiten. Neben finanziellen Schäden und ideellen Verlusten stellt ein Einbruch dabei häufig ein schockierendes Erlebnis dar, nach dem sich viele Geschädigte in ihren Wohnräumen weniger sicher fühlen. Durch ein sicherheitsbewusstes Verhalten und die richtige Sicherungstechnik kann dem präventiv gezielt entgegengewirkt und das Risiko eines Einbruchs minimiert werden.

Die Polizeiliche Beratungsstelle bietet Ihnen am Tag des Einbruchschutzes sowie auch das ganze Jahr über, kostenlose und auf Ihre individuelle Wohnsituation abgestimmte, Beratungen zu vielfältigen Sicherungsmaßnahmen an.

Darüber hinaus hilft auch die Beachtung einiger Verhaltenstipps dabei, Ihr Zuhause mit einfachen Mitteln sicherer zu machen:

Ziehen Sie Ihre Wohnungs- oder Haustür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer ab, auch wenn Sie nur kurz unterwegs sind.

Verschließen Sie grundsätzlich immer alle Türen und Fenster beim Verlassen der Wohnung, das gilt ebenfalls für gekippte Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Gekippte Fenster sind offene Fenster!

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit und nutzen Sie, insbesondere bei längerer Abwesenheit, verschiedene Möglichkeiten, um einen bewohnten Eindruck zu erwecken und Ihre Anwesenheit vorzutäuschen. Gerade am frühen Abend ziehen dunkle Wohnungen potentielle Einbrecher an.

Ihre Polizeiliche Beratungsstelle berät Sie hierzu gerne. Polizeiliche Beratungsstelle Zeil 33, 60313 Frankfurt am Main, Tel 069/755-55555, Fax: 069/755-55559,

E-Mail: beratungsstelle.ppffm@polizei.hessen.de .

