Speyer – Versuchter Einbruch in Reihenhaus

In der Nacht vom 25. auf den 26.10.2021 gegen 02:30 Uhr versuchten unbekannte Täter, das Türschloss der Eingangstür eines Reihenhauses in der Paul-Neumann-Straße abzuschrauben. Sie wurden bei der Tatausführung gestört und flüchteten, ohne in das Haus einzudringen oder etwas zu entwenden. Es entstand kein Sachschaden.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Speyer – Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 26.10.2021 gegen 17 Uhr befuhr ein 59-jähriger PKW-Fahrer die Landauer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt und bog nach rechts auf das Gelände einer Tankstelle ein. Dabei missachtete er den Vorrang einer auf dem Radweg in gleicher Richtung fahrenden 68-jährigen Pedelec-Fahrerin. Die Dame musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und stürzte in Folge dessen zu Boden. Durch den Sturz erlitt die Dame Schmerzen an einem Bein, einem Arm und an der Schläfe. Die Hinzuziehung des Rettungsdienstes lehnte die Dame allerdings ab. Am Pedelec entstanden Kratzer und somit ein Sachschaden von ca. 100 Euro.

Mehrere Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte oder Gewinnversprechen

Am 26.10.2021 zwischen 09:15 Uhr und 15 Uhr ereigneten sich vier Fälle telefonischer Betrugsversuche durch sogenannte falsche Polizeibeamte sowie ein Betrugsversuch durch ein falsches Gewinnversprechen. In allen Fällen wurden Speyerer Senioren angerufen.

In einem Fall schilderte der Anrufer gegenüber einer 83-Jährigen, dass deren Sohn verunglückt sei und im Krankenhaus liege, weswegen nun ein fünfstelliger Geldbetrag für die Behandlung fällig sei. Die Angerufene kontaktierte ihre echten Angehörigen und ließ sich nicht auf den Betrug ein.

In einem weiteren Fall gab sich der Anrufer gegenüber einem 79-Jährigen als Polizeihauptkommissar aus und forderte einen hohen fünfstelligen Betrag, um den Sohn des Mitteilers vor dem Gefängnis zu bewahren. Angeblich sei dieser in einen Verkehrsunfall mit einer getöteten Person verwickelt gewesen. Weiterhin fragte der Anrufer nach Schmuck.

Im nächsten Fall gab der Anrufer gegenüber einem 76-Jährigen vor, dass in dessen Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Hierbei sei angeblich eine Liste aufgefunden worden, auf welcher der Name des 76-Jährigen gestanden habe. Auch in diesem Fall fragte der Anrufer nach Bargeld und Schmuck.

Eine 89-Jährige wurde von einem Mann angerufen, der sie zum Schließen von Türen und Fenstern aufforderte und sich als „die Polizei“ ausgab. Die Angerufene legte direkt auf.

Bereits am 25.10.2021 wurde ein 66-Jähriger mehrfach durch einen Mann angerufen, welcher ihm den Gewinn von knapp 50.000 Euro in Aussicht stellte. Zwecks Gewinneinlösung wurde der 66-Jährige aufgefordert, Gutscheine im Wert von 800 Euro bei zwei Supermärkten zu erwerben und anschließend eine Blitzüberweisung durchzuführen. Die Überweisung kam nicht zustande.

In sämtlichen Fällen kam es nicht zu einem Vermögensschaden.

Unsere Tipps!

Die Polizei warnt eindringlich davor, Auskünfte über Bargeld und

Wertgegenständen am Telefon herauszugeben!

Telefon Bürgerinnen und Bürger dazu auffordert, Auskünfte über ihre

Vermögensverhältnisse oder die Aufbewahrung von Wertsachen zu geben!

die gesammelten Wertsachen abzuholen und vorsorglich in „Verwahrung“

zu nehmen!

Vermögen am Telefon aushorchen!

Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder

Geldinstituten ausgeben, ihre Wertsachen zur Verwahrung mit!

den Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf! Nur

so werden Sie Betrüger los.