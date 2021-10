Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr Zeugen gesucht!

K5, Hennweiler

Am 27.10.2021 gegen 07:10 Uhr ereignete sich auf der K5 zwischen Hennweiler und Oberhausen eine Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr. Hierbei befuhr ein 60-jähriger Ford Transit Fahrer genannte Strecke in Fahrtrichtung Hennweiler. Circa 400 Meter vor der Ortslage kam ihm ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen. Beim Passieren der Fahrzeuge kam es dann zum Zusammenstoß der Außenspiegel. Während der 60-Jährige den Unfall hiesiger Dienststelle meldete, fehlt von der Gegenpartei bislang jedwede Spur.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

Schockanrufe in Bad Kreuznach und Bingen

Bad Kreuznach

In den vergangenen Tagen kam es vermehrt zu sogenannten Schockanrufen im Großraum Bad Kreuznach und Bingen am Rhein. Die unbekannten Täter meldeten sich telefonisch bei älteren Menschen und gaben sich zunächst als Tochter oder Sohn, im weiteren Gesprächsverlauf als Polizeibeamte aus. Die Täter täuschten vor, ihre Angehörigen sei nach einem Verkehrsunfall in Haft. Zur Freilassung forderten sie teils hohe Geldbeträge. Teilweise verwendeten die Täter eine leicht abgewandelte Legende Durch das Umsichtige Handeln der angerufenen Personen kam es bislang zu keinem Schadenseintritt. Beenden sie solche Anrufe sofort. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. Achten Sie darauf, dass sie das Gespräch mit den Anrufern vorher definitiv beendet haben. Geben Sie am Telefon niemals Informationen über Ihre finanziellen und persönlichen Verhältnisse preis. Sprechen sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie ihr Umfeld für solche Betrugsarten. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen! Kontaktieren Sie direkt die Polizei oder Ihre Angehörigen über die Ihnen bekannten Telefonnummern.

Versuchter Einbruch in Verkaufswagen

Göllheim

Am Abend des 26.10.2021 versuchten bislang unbekannte Täter in einen auf dem Marktplatz in Göllheim befindlichen Verkaufswagen einzubrechen. An der Tür entstand Sachschaden. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Kirchheimbolanden unter 06352-9112700 entgegen.