Mainz, Laubenheim/Innenstadt – Personen mit Schlangen unterwegs

Mainz – Laubenheim/Innenstadt – Am Nachmittag des 26.10. wurde der Polizei

ein Mann gemeldet, die mit zwei lebendigen Schlangen durch die Straßen

Laubenheims laufen würde.

Die Polizei traf vor Ort einen 39-jährigen Wiesbadener an, der tatsächlich mit

zwei Schlangen unterwegs war. Die Schlangen waren jeweils ca. 1,5 Meter lang,

wirkten aber zahm und ungefährlich. Die Polizei ermahnte den 39 Jährigen, ein

geeignetes Transportgefäß zu organisieren, was der Wiesbadener daraufhin auch

erledigte und die Schlangen darin platzierte. Um weitere Vorkommnisse und Ängste

bei Passanten zu vermeiden, wurde ihm zudem mitgeteilt, die Schlangen in der

Öffentlichkeit nicht aus der Transportbox zunehmen.

Gegen 20:30 Uhr wurde der Polizei erneut ein Ereignis mit Schlangen mitgeteilt.

Zwei Personen würden diese an einer Haltestelle am Mainzer Hauptbahnhof

„umherwerfen“. Bei den angetroffenen Personen handelte es sich unter anderem um

den am Nachmittag in Laubenheim angetroffenen 39-jährigen Wiesbadener und einen

38-Jährigen Mainzer.

Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Polizei, befanden sich die Schlangen teils in

Kisten, teils um den Hals hängend. Die Schlangen selbst waren recht passiv und

hielten sich an den zwei Männern fest, was an der aktuellen Außentemperatur

liegen dürfte. Schlangen sind Wechselblüter, können ihre Körpertemperatur nicht

regulieren und nehmen deshalb die Temperatur ihrer Umgebung an.

Die Vorfälle wurden an das Veterinäramt zur Prüfung einer Tierwohlgefährdung

weitergegeben.

Drogenkontrollen in der Kaiserstraße

Mainz-Altstadt – Letzte Woche kam es im Rahmen von zivilen Kontrollen der

Kriminalpolizei zu zwei Drogenfunden. In der Grünfläche der Kaiserstraße wurde

zunächst ein 32-jähriger Mann aus Speyer angetroffen, der in seiner Tasche

Marihuana mit sich führte.

In einem weiteren Fall warf eine 23-jährige Mainzerin einen Joint ins Gebüsch,

nachdem sie die Beamten bemerkte. Bei der Absuche wurde zusätzlich ein

sogenannter „Grinder“ zum Zerkleinern von Marihuana sichergestellt.

Beide Personen erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das

Betäubungsmittelgesetz.