Ortsschild geklaut

Kreis Kaiserslautern – Unbekannte haben das Ortseingangsschild von

Stelzenberg gestohlen. Das Schild stand von Trippstadt kommend auf der

Kaiserslauterer Straße vorm Ortseingang. Zwischen Mittwoch, 20. Oktober, 16 Uhr

und Freitag 22. Oktober, 14 Uhr wurde das Schild entwendet. Die Diebe haben die

Befestigungsstange durchtrennt und den kompletten oberen Teil des Schildes

mitgenommen. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 200 Euro geschätzt. Die

Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die Verdächtiges

wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |elz

Kollision mit Satellitenschüssel

Kaiserslautern – Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht. Vermutlich

mit einem größeren Fahrzeug wurde in der Turnerstraße an einem Haus eine

Satellitenschüssel beschädigt. Am Dienstagmorgen gegen 7:30 Uhr fiel der

betroffenen Hausbesitzerin auf, dass an ihrem Anwesen die Satellitenschüssel,

die auf Höhe des 2. OG hängt, beschädigt wurde. Kurze Zeit vorher hatte sie ein

großes Baggerfahrzeug mit aufgestellter Baggerschaufel die Turnerstraße in

Fahrtrichtung Kennelstraße entlangfahren sehen. Aufgrund der Höhe der

Satellitenschüssel der Enge der Fahrbahn wird derzeit davon ausgegangen, dass es

sich bei dem Verursacher um ein Baustellenfahrzeug oder ähnliches handelt.

Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug und/oder den verantwortlichen Fahrer geben

können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden.

|elz

Festnahme sorgt für Verwirrung

Kaiserslautern – Einen zur Fahndung ausgeschriebenen Mann haben

Polizeibeamte am Dienstagnachmittag in der Innenstadt gestellt und festgenommen.

Gegen den 22-Jährigen lagen mehrere Haftbefehle vor.

Als Fahnder der Kaiserslauterer Kripo den Gesuchten kurz nach 15 Uhr in der

Eisenbahnstraße sichteten und festnehmen wollten, versuchte der Mann zu

flüchten. Er konnte jedoch festgehalten werden.

Passanten, die die Beamten in Zivil zunächst nicht als Polizisten erkannten und

deshalb dachten, der 22-Jährige sei das Opfer eines Angriffs, wollten dem Mann

zu Hilfe kommen. Sie konnten jedoch davon überzeugt werden, dass es sich um

einen Polizeieinsatz handelt.

Der 22-Jährige konnte schließlich festgenommen und zur Dienststelle gebracht

werden. Weil er die ausstehenden Geldstrafen nicht bezahlen konnte, wurde der

Mann noch am selben Tag in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er nun

eine Freiheitsstrafe von mehreren Monaten absitzt. |cri

Autoaufbrüche und ihre Folgen

Kaiserslautern – Eine Geldbörse hat in der Rosenstraße das Interesse von

Dieben geweckt. Die Unbekannten entdeckte die begehrte Beute im Innenraum eines

Autos, das im Parkhaus abgestellt war. Zwischen Montag, 9.30 Uhr, und Dienstag,

9.10 Uhr, schlugen die Täter an dem Skoda eine Seitenscheibe ein, griffen sich

den Geldbeutel und verschwanden damit. In dem Portemonnaie befanden sich: der

Führerschein, die Krankenkartenkasse, eine Silberkette, Medikamente und Münzgeld

in Höhe von 2 Euro. – Fazit: Mehr Schaden als Beute. Und einmal mehr die

Bestätigung für unseren Appell: Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus, bevor Andere es für

Sie tun! Alles, was im Wageninneren herumliegt und von außen durch die Scheibe

zu sehen ist, kann für potenzielle Diebe interessant sein und sie dazu

animieren, das Auto aufzubrechen.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben und

Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 – 2620

bei der Kriminalpolizei zu melden.

Offenbar ohne Beute sind Autoknacker in der Beethovenstraße wieder abgezogen.

Die Halterin des Opel Corsa meldete sich am Dienstagabend bei der Polizei, weil

sie ihren Pkw mit offen stehender Tür und durchwühltem Handschuhfach vorfand. Es

wurden zwar keine Aufbruchspuren gefunden und es fehlte auch nichts aus dem

Innenraum, allerdings hatte die offene Tür dafür gesorgt, dass die

Innenraum-Leuchte die Batterie „leersaugte“ und sich der Motor des Pkw nun nicht

mehr starten ließ. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagabend, 23 Uhr, und

Montagabend, 18.10 Uhr. |cri

Einbrecher stehlen E-Gitarre

Kaiserslautern – Zwei Einbrüche im Stadtgebiet sind der Polizei am

Dienstag gemeldet worden. In einem Fall vollendeten die Täter ihr Werk, im

zweiten Fall scheiterten sie offenbar an der ausgewählten Tür, hinterließen aber

Sachschaden.

Eine Privatwohnung in der Donnersbergstraße war ein Ziel der Unbekannten. Als

der Bewohner am Dienstagmittag zu seiner Wohnung zurückkehrte, stellte er fest,

dass die Abschlusstür aufgebrochen wurde. Eine Überprüfung in den Räumen ergab:

die Eindringlinge hatten seine E-Gitarre mitgenommen. Die Tatzeit liegt zwischen

Freitagabend, 18 Uhr, und Dienstagmittag, 12.45 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter

gibt es bislang nicht.

Von dem „misslungenen“ Einbruch war ein Kindergarten im Bereich „Kotten“

betroffen. Dort wurden bei Reinigungsarbeiten am Montagabend Hebelspuren an

einer Tür entdeckt, die vor dem Wochenende noch nicht da waren. Den Tätern war

es aber offensichtlich nicht gelungen, die Tür zu öffnen, so dass sie nicht in

die Räume eindringen konnten. Gestohlen wurde nichts. Zurück blieb der Schaden

an der Tür. |cri