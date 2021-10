Worms – Betrüger erbeuten durch Schockanruf 40.000 Euro

Worms – Unter enormem zeitlichem und emotionalem Druck für das Opfer

schafften es Betrüger erneut, eine Wormserin um ihr Ersparten zu bringen. Am

Vormittag des 26.10.2021 erhielt die 67-jährige Rentnerin einen Anruf ihrer

angeblichen Tochter, die sich schreiend und weinend meldete. Das Gespräch wurde

in der Folge von einem angeblichen Polizisten aus Worms fortgeführt. Durch

taktische Gesprächsführung wird der Frau ein Verkehrsunfall vorgegaukelt, bei

dem ihre Tochter eine Radfahrerin tödlich verletzt habe. Die Tochter müsse in

Untersuchungshaft, wenn keine Kaution gezahlt werde. Unter dem Eindruck der

schockierenden Nachricht erklärte sich die Rentnerin bereit zu zahlen. An ihrer

Wohnanschrift übergab sie einem angekündigten Kurier insgesamt 40.000 Euro

Bargeld.

Dieser wird wie folgt beschrieben: Etwa 165 cm, kräftige Statur, Anfang 20 Jahre

alt, südöstlicher Phänotypus, dunkle Augen, buschige Augenbrauen, dunkle kurze

Haare. Er trug eine medizinische Maske, dunkle Stoffhose, dunkle Jacke mit

geschlossenem Reißverschluss und dunkelrotem Pullover darunter.

Erst Stunden später wurde der Betrug offensichtlich. Die Polizei rät aus diesen

Gründen, Telefonate, bei welchen es zu ungewöhnlichen Forderungen und

unglaubwürdigen Schilderungen kommt, so schnell wie möglich zu beenden. Bei

Unsicherheiten sollen die Angerufenen anschließend schnellstmöglich eine

bekannte Telefonnummer von Angehörigen oder Bekannten anrufen, um sich von dort

die Geschichte bestätigen zu lassen oder Unterstützung zu finden. Auch die

Polizei ist über die bekannten Telefonnummern der örtlich zuständigen

Dienststellen jederzeit ansprechbar. Auch der Notruf der Polizei 110 darf in

diesen Fällen angerufen werden. Weitere Hinweise und Tipps Ihrer Polizei auch

online unter: https://www.polizei.rlp.de/fileadmin/user_upload/PP_Mainz/Aktuelle

s/Vorsicht_Betrug_Flyer.pdf

Worms – Versuchter Raubüberfall auf ARAL-Tankstelle

Worms – Heute Morgen hatte ein unbekannter Täter versucht, die

ARAL-Tankstelle in der Alzeyer Straße 71 zu überfallen. Als die 55-jährige

Mitarbeiterin gegen 04:20 Uhr die Tür zum Verkaufsraum aufschloss und den

Innenraum betrat, drängte sich der Täter hinter ihr ebenfalls ins Innere. Er

hielt ein ca. 30 cm langes Küchenmesser in der Hand und forderte die Herausgabe

von Geld. Die Frau drückte daraufhin den Täter mit ihrer Handtasche von sich weg

und schlug ihm damit mehrfach gegen Oberkörper. Anschließend begab sie sich

hinter den Tresen und äußerte die Polizei zu rufen. Der Täter ließ daraufhin von

seinem Vorhaben ab und verließ das Gebäude ohne Beute. Auf dem

Tankstellengelände wartete offenbar ein Komplize, der gemeinsam mit dem

Haupttäter zu Fuß flüchtete. Täterbeschreibung: Etwa 180 cm, 25-30 Jahre alt,

schmale Gestalt. Trug eine schwarze Jogginghose, schwarze Turnschuhe, schwarzer

Kapuzenpulli mit aufgezogener Kapuze und einen schwarze Fließschal über den Mund

gezogen. Der Komplize war ebenfalls von schmaler Statur und trug einen

dunkelgrauen Kapuzenpulli mit aufgezogener Kapuze. Wer sachdienliche Hinweise zu

dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion

Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können

auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.