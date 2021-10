Lustadt – spektakulärer Unfall

Ein kurioserer Unfall ereignete sich gestern auf einem Supermarktparkplatz in der Unteren Hauptstraße in Lustadt. Eine 80-jährige Autofahrerin verwechselte beim Rangieren das Gas-/ und Bremspedal, verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und beschädigte einen Mülleimer. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden dürfte sich auf insgesamt ca. 1000 Euro belaufen.

Germersheim – Pärchen auf Diebestour

Gestern Mittag konnte eine aufmerksame Zeugin in der Hans-Graf-Sponeck-Straße beobachten, wie zwei Personen ein fremdes Päckchen aus dem Briefkasten eines Mehrfamilienhauses nahmen. Durch ihre Hinweise lieferte sie der Polizei schnell die entscheidenden Ermittlungsansätze. In der Wohnung konnte das Diebespaar mit dem geöffneten Paket angetroffen werden. Das Diebesgut wurde sichergestellt und an den rechtmäßigen Empfänger ausgehändigt. Auf das Pärchen kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren zu.