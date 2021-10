Großfischlingen – Stoppschildkontrolle

Aufgrund der schwerwiegenden Verkehrsunfälle, die sich in letzter Zeit immer wieder an der Kreuzung L507/L542 bei Großfischlingen ereigneten, wurde heute, 27.10.2021 zwischen 11:45 und 12:25 Uhr, erneut an dieser Örtlichkeit eine Kontrolle durchgeführt. Fünf Verkehrsteilnehmer mussten aufgrund der Missachtung des Stoppschildes gebührenpflichtig verwarnt werden. Zudem führten zwei Fahrzeugführer ihren Führerschein bzw. den Fahrzeugschein nicht mit und müssen diese bei der Polizei nachzeigen. Ein Motorradfahrer wurde außerdem verwarnt, weil er beim Überholen eines anderen Fahrzeugs verbotswidrig über die durchgezogene Linie fuhr.

Edenkoben – Mit Alkoholfahne zur Polizei

Ein 31 Jahre alter Mann hatte gestern Morgen (26.10.2021, 10.45 Uhr) heftig dem Alkohol gefrönt, als er die Polizei aufsuchte, um sich in einer Rechtsfrage zu erkundigen. Nachdem er sich umfangreich informiert und die Dienststelle zu Fuß verlassen hatte, wurde er wenig später auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters mit seinem Auto angetroffen. Er wurde zum Alko-Test gebeten, der 2,49 Promille ergab. Anschließend musste er erneut mit zur Dienststelle, weil eine Blutprobe angeordnet wurde. Seine Fahrerlaubnis wurde einkassiert und ein Strafverfahren eingeleitet.

Edenkoben – Seitenscheibe eingeschlagen und IPad Pro entwendet

Unbekannte haben heute Nacht (26.10./27.10.2021) die Seitenscheibe eines geparkten Skoda eingeschlagen und ein IPad Pro sowie eine hochwertige Jacke aus dem Fahrzeug entwendet. Das Auto wurde um 20 Uhr im Kurbrunnenweg abgestellt. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 2000 Euro. Von den Unbekannten fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 9550 entgegen.

Diebstahl aus Weinberg

Vermutlich in der Nacht vom 25./26.10.2021, wurden aus einem Wingert an der K 16 bei Niederhorbach, 12 Weinbergpfosten im Wert von fast 500.- Euro entwendet. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen genommen.