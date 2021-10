Dossenheim/Schwabenheim: Arbeitsschiff treibt führerlos im Neckarkanal – Zeugen gesucht

Dossenheim/Schwabenheim (ots) – Am Samstag, den 23.10.2021, gegen 16 Uhr, wurde

der Wasserschutzpolizei ein führerloses Arbeitsschiff, ein sogenannter

Schubleichter, gemeldet. Das ca. 35 Meter lange Wasserfahrzeug trieb im

Schwabenheimer Neckarkanal im Oberwasser der Schleuse Schwabenheim.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen lag der Schubleichter ordnungsgemäß an

der Spundwand fest. Er war vorne und hinten mit Stahldrähten sowie einer

zusätzlichen Beileine an den dortigen Pollern gesichert. Die Festmacherwinden

waren außerdem zusätzlich mit Sicherungsketten und Vorhängeschlössern gesichert.

Bislang unbekannte Täter entfernten diese Stahldrähte, wodurch die Beileine riss

und das Schiff unkontrolliert zu Tal abtrieb. Mitarbeitern der Wasser- und

Schifffahrtsverwaltung gelang es später, den Schubleichter zu sichern, bevor ein

größerer Schaden entstehen konnte.

Die Wasserschutzpolizeistation Heidelberg bittet Zeugen, die entsprechende

Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06221/137483 zu

melden.

Epfenbach: Gemeinschädliche Sachbeschädigung in Kinderkrippe des Katholischen Kindergartens; mehrere zehntausend Euro Schaden; Krippenbetrieb bis Ende des Jahres eingestellt; Zeugen gesucht

Epfenbach (ots) – Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag drangen bislang

unbekannte Personen das Gebäude der Kinderkrippe des Katholischen Kindergartens

in der Friedrich-Blink-Straße ein und verstopften mit Toilettenpapier ein

Kleinkind-WC-Becken im Wickelraum und manipulierten die Toilettenspülung, sodass

das WC-Becken überlief und die Krippe vollständig mit Wasser überschwemmte.

Dabei dürfte ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro entstanden sein.

Der Betrieb der erst vor wenigen Wochen renovierten Krippe dürfte nach einer

ersten Einschätzung bis Ende des Jahres 2021 eingestellt sein.

Zeugen, die Hinweise auf die Eindringlinge geben können, werden gebeten, sich

mit dem Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807 oder mit dem Polizeirevier

Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen!

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag

zwischen 08:50 Uhr und 14:00 Uhr in der Friedrichstraße. Ein bislang unbekannter

Fahrzeugführer beschädigte einen, auf dem Schotterparkplatz auf Höhe der

Hausnummer 1 abgestellten, schwarzen Peugeot und entfernte sich anschließend

einfach ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Der enstandene

Sachschaden liegt bei rund 500 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können,

werden gebeten sich beim Polizeiposten Meckesheim, unter der Telefonnummer

06226-1336, zu melden.

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher durchwühlen drei Stockwerke

Schriesheim (ots) – Am Dienstag zwischen 07:40 Uhr und 12:50 Uhr verschafften

sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der

Talstraße und durchsuchten drei Stockwerke nach Diebesgut. Die Täter versuchten

gewaltsam die Eingangstür zu öffnen, was ihnen jedoch misslang. Hiernach

hebelten sie ein Fenster auf und gelangte darüber in das Haus. In allen drei

Stockwerken durchwühlten die Unbekannten sämtliche Schränke, Schubladen und

Behältnisse. Ob die Diebe etwas entwendet haben, ist derzeit noch unklar.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 06203/61301 beim Polizeiposten Schriesheim oder unter der

Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Mann leistet Widerstand gegen Polizeibeamte und greift diese tätlich an

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagabend leistete in

Neckargemünd ein 34-jähriger betrunkener Mann Widerstand gegenüber

Polizeibeamten und griff diese tätlich an. Gegen 21.30 Uhr wurde die Polizei

darüber informiert, dass auf der Brücke zwischen der Banngartenstraße und

Bahnhofstraße eine betrunkene Person liege, die offenbar gestürzt und verletzt

sei. Beim Eintreffen der Beamten konnten diese tatsächlich einen 33-jährigen

Wohnsitzlosen feststellen, der augenscheinlich stark alkoholisiert war und

leichte Verletzungen aufwies. Er sollte daraufhin in Gewahrsam genommen werden.

Hiergegen sträubte er sich und leistete Widerstand. Auf dem Weg zum

Polizeifahrzeug spuckte er ungezielt um sich, sodass ihm eine Spuckschutzhaube

übergezogen werden musste. Nur mithilfe einer weiteren hinzugerufenen

Polizeistreife gelang es mit vereinten Kräften den Betrunkenen zum

Polizeifahrzeug zu bringen. Dabei trat er einer Beamtin in den Bauch und

versetzte einem Polizisten einen Kopfstoß. Beim Polizeirevier angelangt ließ er

sich auf dem Weg zur Arrestzelle mehrfach fallen und versuchte beim Verbeilaufen

mit seinem Kopf gegen den Rahmen der Zellentür. Auch hier wehrte er sich

weiterhin vehement und beleidigte die Beamten mit unflätigen Ausdrücken.

Dem 33-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Diese musste unter Zwang

durchgeführt werden. Einen angebotenen Alkoholtest wollte der Mann nicht

durchführen.

Nachdem er seinen Rausch in der Arrestzelle ausgeschlafen hatte, wurde er wieder

auf freien Fuß entlassen.

Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, tätlichen Angriffs

gegen diese sowie wegen Beleidigung ermittelt.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Rotlicht missachtet und Unfall verursacht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagabend kurz vor 22 Uhr missachtete

ein 57-jähriger Seat-Fahrer das Rotlicht an der Ampelkreuzung auf der L723 zur

K4256. Der 57-Jährige fuhr auf der L723 in Richtung Walldorf und kollidierte

nach dem Rotlichtverstoß mit dem ordnungsgemäß von der K4256 auf die L723

auffahrenden Mazda eines 33-jährigen Mannes. Durch den Unfall wurde

glücklicherweise keiner der Beteiligten verletzt. Der Sachschaden beläuft sich

auf 15.000 Euro.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Außenspiegel touchiert und weitergefahren

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 80-jähriger VW-Fahrer streifte am

Dienstagmorgen um 11 Uhr im Vorbeifahren zwei Außenspiegel an geparkten

Fahrzeugen und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Der Mann

war auf der Itterstraße in Richtung Wilhelm-Blos-Straße unterwegs. Nach dem

Unfall hielt der Mann kurz an und begutachtete den Schaden an seinem eigenen

Fahrzeug. Danach setzte er seine Fahrt einfach fort. Eine aufmerksame Zeugin

bemerkte den Unfall und notierte sich umgehend das Kennzeichen des

Unfallfahrers, welches sie der Polizei mitteilte. Die Polizisten stellten den

Mann und seinen PKW wenig später auf einem Parkplatz in der Nähe der

Unfallstelle fest. Gegen ihn wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort

ermittelt.