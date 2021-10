Heidelberg: Radfahrerin bei Kollision mit Autofahrer leicht verletzt

Heidelberg (ots) – Am Dienstag gegen 17:50 Uhr kollidierte im Kreuzungsbereich

Alte Eppelheimer Straße / Römerstraße ein 55-jähriger BMW-Fahrer mit einer

27-jährigen Radfahrerin, wodurch diese leicht verletzt wurde. Der BMW-Fahrer

wollte von der Alten Bergheimer Straße in die Römerstraße abbiegen, als er mit

der Radfahrerin, welche von der Alten Eppelheimer Straße in die Alte Bergheimer

Straße fuhr, zusammenstieß. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein

nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Heidelberg: Leerer Handyakku rettet 84-Jährigen vor Betrugsmasche

Heidelberg (ots) – Am Montagnachmittag kurz vor 14 Uhr kontaktierten bisher

unbekannte Täter einen 84-jährigen Mann aus Heidelberg. Mit der Betrugsmasche

„vorgetäuschter Verkehrsunfall“ versuchte zunächst eine Frau, welche sich als

Polizistin des Polizeipräsidiums Mannheim ausgab, den Mann zu einer Zahlung von

60.000 Euro zu bewegen. Die angebliche Polizistin erklärte dem 84-Jährigen, dass

dessen Frau bei einem Verkehrsunfall ein kleines Mädchen tödlich verletzt habe.

Seine Frau wäre nun festgenommen und würde nur durch Zahlung der genannten

Kaution in Höhe von 60.000 Euro wieder freikommen. Durch geschickte

Gesprächsführung schafften es die Betrüger den 84-Jährigen unter

Aufrechterhaltung des Telefongesprächs zu seiner Bankfiliale zu lotsen. Die

Geldübergabe scheiterte letztlich jedoch, da sich das Handy des Mannes während

des Gesprächs ausschaltete. Nachdem er den Akku wieder aufgeladen und bei der

echten Polizei angerufen hatte, wurde er über die Betrugsmasche aufgeklärt. So

konnte ein Schadenseintritt glücklicherweise vermieden werden. Die

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat nun die Ermittlungen wegen bandenmäßigen

Betruges übernommen.

Zum Schutz vor Betrugsmaschen am Telefon helfen folgende Verhaltenshinweise:

Sie nach Namen, ggf. Anschrift oder persönlichen Details, welche nur sie und ihre Verwandte wissen können. Lassen Sie sich während eines solchen Anrufs nicht weiterleiten.

Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Seitens der

Polizei werden keine „Geldübergaben“ vermittelt. Die Polizei wird Sie am Telefon nie zu einer Bank lotsen und Sie auffordern Bargeldbeträge als Kaution abzuheben. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie

einfach auf.

Weitere Verhaltenshinweise finden Sie unter: