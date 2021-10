Frankfurt-Höchst: Täter raubt 15-Jähriger das Smartphone – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (em) Gestern Abend (26. Oktober 2021) hat ein Unbekannter

einer 15-jährigen Jugendlichen das Smartphone entwendet. Ihm gelang mitsamt der

Beute die Flucht. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Kurz vor 19.00 Uhr war die 15-Jährige in Begleitung einer 16-jährigen Freundin

zu Fuß in der Leverkuser Straße unterwegs. Aufgrund eines Stromausfalls war die

Straße nicht ausgeleuchtet, weswegen sie ihr iPhone XR als Taschenlampe nutzte.

Plötzlich näherte sich ein unbekannter Fußgänger, welcher ihr das hochwertige

Gerät der Marke Apple aus den Händen riss und in Begleitung einer unbekannten

Person in Richtung Main die Flucht ergriff. Bei beiden soll es sich mutmaßlich

um Jugendliche gehandelt haben. Die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der

Frankfurter Polizei führte leider nicht zum Erfolg.

Wer kann Angaben zu der Tat und/oder den Tätern machen? Sachdienliche Hinweise

nimmt das 17. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-11700 oder jede

andere Polizeidienststelle entgegen.

Frankfurt/Bergen-Enkheim: Mann belästigt zwei Frauen und wird festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 28 Jahre alter Mann hat am Dienstagabend, den 26.

Oktober 2021, zwei 18 und 28 Jahre alte Frauen in einer U-Bahn belästigt und sie

sexuell anzüglich beleidigt.

Der spätere Beschuldigte befand sich gegen 21.00 Uhr in einer U-Bahn der Linie

U7, welche in Richtung Enkheim unterwegs war, als er sich an zwei Frauen wandte

und begann, diese sexuell anzüglich zu beleidigen. An der Endhaltestelle konnte

der Mann von einer alarmierten Streife des 18. Polizeireviers festgenommen

werden, die ihn für die weiteren Maßnahmen auf ein Polizeirevier verbrachte. Die

Beamten stellten im weiteren Verlauf bei ihm einen Atemalkoholwert von über 1,7

Promille fest.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung auf sexueller

Grundlage eingeleitet. Der 28-Jährige, welcher über keinen festen Wohnsitz

verfügt, soll nun heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Zivilfahnder schreiten ein

Frankfurt (ots) – (ro) Zivilfahnder der Regionalen Einsatz- und

Ermittlungseinheit schritten gestern Abend (26. Oktober 2021) bei einer

Auseinandersetzung im Bahnhofsviertel ein und wurden dabei auch selbst

angegriffen. In der Folge wurden drei Personen festgenommen und mehrere

Strafverfahren eingeleitet.

Gegen 21:40 Uhr sprach ein 19-Jähriger mit seinen zwei Begleitern im Alter von

19 und 20 Jahren eine 24-jährige Frau im Bereich der Niddastraße an. Dabei

versuchte er in auffälliger Weise, die 24-Jährige gegen ihren Willen in ein

Gespräch zu verwickeln, sodass ein 37-jähriger Außenstehender verbal

intervenierte. Der 19-Jährige zückte daraufhin unvermittelt ein Pfefferspray und

besprühte den 37-Jährigen, welcher zu Boden fiel. Zivilfahnder der Regionalen

Einsatz- und Ermittlungseinheit befanden sich zu diesem Zeitpunkt in der

Niddastraße und schritten unverzüglich ein. Sie versorgten den 37-Jährigen und

ergriffen den 19-Jährigen Aggressor, der das Pfefferspray nun auch gegen die

Polizeibeamten einsetzte und massiven Widerstand leistete. Unter Einsatz des

Schlagstockes gelang es den Beamten, den Angreifer festzunehmen und ihm auf dem

Boden Handfesseln anzulegen. Zeitgleich solidarisierten sich zahlreiche

Außenstehende gegen den 19-Jährigen, umkreisten die Festnahmesituation und

versuchten, körperlich auf diesen einzuwirken. Aus der Menschenmenge heraus

versetzte ein Unbekannter dem 19-Jährigen dabei einen Tritt gegen den

Kopfbereich und flüchtete unerkannt. Mithilfe weiterer Polizeistreifen konnte

die Situation beruhigt werden. Alle Geschädigten wurden vor Ort durch den

Rettungsdienst versorgt. Vier Polizeibeamte wurden verletzt.

Das Trio wurde für die Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf das

Polizeirevier verbracht. Gegen den 19-Jährigen wurden Strafverfahren wegen des

Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil des 37-Jährigen und des

Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Seine zwei Begleiter müssen

sich wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten. Nach Abschluss

der strafprozessualen Maßnahmen wurden alle Personen mangels Haftgründen wieder

auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Frankfurter Polizei sucht darüber hinaus nach Zeugen des Trittes gegen den

19-Jährigen. Wer kann Angaben zu der Tat und/oder dem bislang unbekannten Täter

machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer

069/755-10400 entgegen. Auch die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Bundesautobahn 5: Verkehrsunfallflucht – Transporter gesucht

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Dienstag, den 27. Oktober 2021, kam es auf

der Bundesautobahn 5, zwischen dem Nordwestkreuz und dem Westkreuz Frankfurt, zu

einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden. Der

Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Ein 45-jähriger Audi-Fahrer war gegen 06.30 Uhr auf der A5 in südlicher Richtung

unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt befuhr er mit seinem Pkw die linke Fahrspur. Im

weiteren Verlauf soll es zu einem Fahrstreifenwechsel eines auf der mittleren

Spur befindlichen Kleintransporters gekommen sein, der unvermittelt vor den Audi

zog und den 45-Jährigen zu einer Vollbremsung zwang. In der Folge touchierte der

Audi-Fahrer das Heck des vor ihm Fahrenden und verlor die Kontrolle über sein

Fahrzeug, das über alle Fahrspuren schleuderte, rechtsseitig gegen die

Schutzplanke prallte und mit einem auf der rechten Fahrspur befindlichen Ford

Transit kollidierte. Letztlich kam der 45-Jährige mit seinem Fahrzeug entgegen

der Fahrtrichtung zum Stehen. Er wurde leicht verletzt. An den verunfallten

Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden.

Der bislang unbekannte Transporterfahrer setzte seine Fahrt in südliche Richtung

fort. Möglicherweise könnte er auch mit einem Pritschenwagen unterwegs gewesen

sein. Das Fahrzeug müsste rechtsseitig einen Heckschaden aufweisen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem geflüchteten Fahrer und/oder dem

Fahrzeug werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei unter der Rufnummer

069/755 46400 in Verbindung zu setzen.

Räuberischer Diebstahl – Festnahme durch Bundespolizei

Frankfurt am Main (ots) – Am Dienstag, 26. Oktober 2021 konnten Beamte der

Bundespolizei einen 42-jährigen Mann im Hauptbahnhof Frankfurt festnehmen.

Der Mann entwendete zuvor Waren aus einer Bäckerei im Hauptbahnhof. Beim

Verlassen der Filiale wurde der 42-Jährige jedoch durch die Verkäuferin

festgehalten und an der weiteren Flucht gehindert. Hiergegen wehrte sich der

alkoholisierte Täter, indem er die Frau wegstieß und nach dieser schlug. Die

Verkäuferin wurde hierdurch leicht verletzt.

Der wohnsitzlose Mann ist bereits hinreichend polizeibekannt. Gegen ihn wurde

nun ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.