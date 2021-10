Tür beschädigt

Wetzlar- Naunheim: Auf dem Schulhof in der Dammstraße beschädigten Unbekannte die Tür der Sporthalle auf nicht näher bekannte Weise. Der 400 Euro hohe Schaden entstand zwischen Freitag (22.10.), 22 Uhr, und Montag, 04.30 Uhr. Wem ist in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer hat Personen auf dem Schulgelände bemerkt? Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Wetzlar, Tel. 06441/918-110, entgegen.

Schnelle Reaktion verhindert Schlimmeres

Wetzlar: Eine 60-jährige Fußgängerin sprang am Dienstag geistesgegenwärtig zur Seite als ein Auto mit einer Bank kollidierte und sie auf den Fußweg schob. Gegen 15.15 Uhr parkte der 81-jährige Benz-Fahrer aus Wetzlar in der Schillerstraße sein Auto. Im Zuge des Parkmanövers beschleunigte das Fahrzeug aber plötzlich und fuhr vorwärts gegen ein Verkehrsschild und eine Bank. Die just in dem Moment an der Bank vorbeigehende Fußgängerin rettete sich mit einem Sprung zur Seite, so dass die vom Auto angeschobene Bank sie nur noch leicht am Bein traf. Die 60-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen. Am Mercedes entstanden Schäden in Höhe von etwa 15.000 Euro, die beiden Insassen blieben unverletzt. Die weiteren Schäden belaufen sich auf etwa 1000 Euro. Rechte Seite zerkratzt Wetzlar- Hermannstein: Einen langer Kratzer über beide Türen hinweg hinterließen Unbekannte an einem geparkten Dacia in der Straße An der Schäfersheck. Der Schaden in Höhe von 800 Euro entstand zwischen 23 Uhr am Montag (25.10.) und 03 Uhr am Dienstag. Die Polizei in Wetzlar, Tel. 06441/918-110, bittet um Zeugenhinweise.

Haustür beschädigt

Aßlar: Unbekannte beschädigten die Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Herborner Straße. Zwischen 20 Uhr am Sonntag (24.10.) und 06.15 Uhr am Dienstag zerstörten sie eine Glasscheibe in der Tür und hinterließen damit einen etwa 150 Euro hohen Schaden. Hinweise hierzu nehmen die Beamten der Polizeistation Wetzlar, Tel. 06441/918-110, entgegen.

Gegenverkehr ausgewichen und mit Leitplanke kollidiert

Hohenahr – Hohensolms: Ein 27-Jähriger aus Bischoffen wich am Freitag (22.10.) einem entgegenkommenden Fahrzeug auf der L3053 zwischen Erda und Hohensolms aus und kollidierte in der Folge mit der rechten Leitplanke. Kurz vor dem Ortseingang Hohensolms kam dem 27-jährigen Fahrer gegen 13 Uhr ein Unbekannter entgegen, der mit seinem Fahrzeug die Spur der Gegenrichtung mitbenutzte. Um eine Kollision zu verhindern, wich der Fahrer mit seinem Skoda nach rechts aus. Durch das Touchieren der Leitplanke entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro am Fahrzeug. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt nach Erda fort. Die Polizei in Herborn, Tel. 02772/ 470-50, bittet um Zeugenhinweise: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zum unbekannten Fahrzeug oder dessen Fahrer geben?

Spiegelunfall im Baustellenbereich

Leun: Auf der B49 kam es am Freitag (22.10.) gegen 15.10 Uhr zur Berührung zweier Außenspiegel von entgegenkommenden Fahrzeugen. Einer der zwei beteiligten Autofahrer meldete sich bei der Polizei, der zweite Beteiligte, der eventuell einen weißen Kleinwagen fuhr, ist noch unbekannt. Der Unfall ereignete sich im Baustellenbereich in Höhe der Ausfahrt Leun. Die Polizei in Wetzlar, Tel. 06441/918-110, bittet um Hinweise.

Mit Kuh kollidiert

Ehringshausen: Mehrere Kühe hatten sich am Dienstag (26.10.) auf bislang unbekannte Weise von ihrer Weide entfernen können und befanden sich zwischen Wehrdorf und Ehringshausen in der Nähe beziehungsweise auf der B 277. Gegen 22.35 Uhr kollidierte eine 21-Jährige aus Solms mit einer auf der Fahrbahn stehenden Kuh. Das Tier verendete an der Unfallstelle, am Audi entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro und die Fahrerin blieb unverletzt. Der Besitzer der Kuh kam zur Unfallstelle, kümmerte sich um die Beseitigung des Tieres und brachte die anderen Vierbeiner zurück auf die Weide.