Schwalm-Eder: Die Polizei-News

Frielendorf-Großroppershausen: Diebstähle aus Pkws – Polizei sucht Tatverdächtige mit Motorroller

Diebstähle aus Pkws Tatzeit:23.10.2021, 05:15 Uhr – 05:30 Uhr Am vergangenen Samstagmorgen stehlen unbekannte Täter Tankkarten und Fahrzeugpapier aus mehreren geparkten Pkws. Die Pkws waren in der Straße „Zum Weinacker“ und der Ringstraße geparkt. Die Täter durchsuchten die Fahrzeuge komplett und nahmen die vorhandenen Tankkarten und Fahrzeugpapiere mit. Vermutlich die gleichen Täter brachen in der Knüllstraße in eine Scheune ein und stahlen dort wenige Flaschen Spirituosen. Bei den Tätern handelt es sich um zwei Personen, welche mit einem Motorroller unterwegs waren. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740