Vorgetäuschter Pedelec-Diebstahl: Ermittler orten hochwertiges Rad beim vermeintlichen Opfer

Landkreis Kassel: Vermutlich nicht mit der Hartnäckigkeit der Ermittler der Kasseler Polizei gerechnet hat ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Kassel, als er Anfang August in Kassel den Diebstahl seines hochwertigen Pedelecs anzeigte. Nach der Anzeige waren die in dem Fall ermittelnden Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe 4 nämlich am Ball geblieben und hatten über den Hersteller des Rads im Wert von rund 10.000 Euro herausbekommen, dass in dessen Rahmen ein GPS-Tracker verbaut ist. So konnte das vermeintlich gestohlene Rad, das laut dem 25-jährigen Geschädigten in der Nacht zum 4. August in der Quellhofstraße in Kassel von Unbekannten trotz stabilem Fahrradschloss gestohlen worden sein sollte, geortet werden. Bis auf 10 Meter genau ließ sich der aktuelle Standort nun bestimmen. Die Ermittler staunten nicht schlecht, als sie feststellten, dass es sich bei diesem Ort im Altkreis Wolfhagen um die neue Anschrift des vermeintlichen Bestohlenen, der inzwischen umgezogen war, handelte. Am vergangenen Montag suchten die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe den 25-Jährigen dort auf und konfrontierten ihn mit ihren neuen Erkenntnissen. Sichtlich überrascht zeigte er den Polizisten schließlich den Standort des Rads und händigte es ihnen aus. Wie sich zudem bei den weiteren Ermittlungen herausstellte, hatte er offenbar bereits 9.000 von seiner Versicherung wegen des Diebstahls bekommen. Er muss sich nun wegen Vortäuschens einer Straftat und Versicherungsbetrugs verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Sattelschlepper muss Gegenverkehr ausweichen und kommt von der Straße ab: Polizei erbittet Hinweise auf Verursacher

Kassel-Nordshausen: Am gestrigen Dienstagmorgen ereignete sich auf der Korbacher Straße (K 36) zwischen der Anschlussstelle Kassel- Bad Wilhelmshöhe und Nordshausen eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein 47-jähriger Fahrer eines Sattelschleppers in einer Kurve einem entgegenkommenden Sattelzug ausweichen musste und daraufhin von der Straße abkam. Den dabei entstandenen Sachschaden an der Sattelzugmaschine beziffern die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West auf rund 3.500 Euro. Mit weiteren rund 500 Euro schlagen der entstandene Flurschaden und zwei beschädigte Leitpfosten zu Buche. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den geflüchteten Verursacher geben können.

Wie der 47-Jährige aus Frankfurt am Main der am Unfallort eingesetzten Streife berichtete, war er mit dem Sattelschlepper einer Kasseler Spedition gegen 9:15 Uhr von der Anschlussstelle Bad Wilhelmshöhe gekommen und auf der Korbacher Straße in Richtung Nordshausen unterwegs. Plötzlich sei ihm im Kurvenbereich der andere Sattelzug entgegengekommen, der zum Teil auf seiner Spur fuhr, sodass er nach rechts auswich, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Im Graben kam der 47-Jährige mit seinem Fahrzeug schließlich zum Stehen. Die Sattelzugmaschine war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Hinweise auf den unbekannten Verursacher, der in Richtung Autobahn weiterfuhr, liegen bislang nicht vor.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Werkzeug im Wert von 10.000 Euro aus Baucontainern gestohlen: Polizei sucht Zeugen in Helsa

Helsa (Landkreis Kassel): Bislang unbekannte Einbrecher haben in der Nacht zum gestrigen Dienstag auf einer Baustelle in Helsa ihr Unwesen getrieben. Sie brachen gewaltsam zwei Container einer Baufirma auf, aus denen sie Werkzeug im Gesamtwert von 10.000 Euro und eine Bierkiste stahlen. Die Kasseler Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, hatte sich die Tat auf der Baustelle nahe B 7, in der Straße „Hinter der Mühle“, in der Zeit zwischen Montagabend, 19 Uhr, und Dienstagmorgen, 7 Uhr, ereignet. Wann genau in der Nacht der Einbruch in den Werkzeug- sowie den Bürocontainer stattgefunden hat und ob die Täter zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug nutzten, ist bislang unbekannt.

Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Baustelle gemacht haben oder den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf die Täter sowie ein genutztes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Zwei Unbekannte brechen in Wohnmobil ein: Hinweise auf flüchtige Täter erbeten

Vellmar (Landkreis Kassel): Zwei bislang unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht in der Straße „An der Siebertmühle“ in Vellmar in ein dort abgestelltes Wohnmobil eingebrochen. Ein Zeuge hatte die mutmaßlichen Einbrecher flüchten sehen und die Polizei alarmiert. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Männern verlief leider ohne Erfolg. Die Kasseler Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord berichten, ereignete sich die Tat gegen 4:45 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten die Täter die Tür des Wohnmobils aufgehebelt und den Innenraum des Fahrzeugs durchwühlt. Dort erbeuteten die Einbrecher einen Beamer, ein Kofferradio, ein Autoradio und ein Kühlgerät. Sie flüchteten in Richtung Holländische Straße, wo sich ihre Spur verliert.

Derzeit liegt von den zwei Männern folgende Beschreibung vor:

20 bis 30 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß, schlank, trugen dunkelgraue Kleidung, südosteuropäisches Erscheinungsbild.

Einer von beiden soll einen leichten Oberlippenbart gehabt haben.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Einbrecher nutzen kurze Abwesenheit am Nachmittag: Zeugen in Harleshausen gesucht

Kassel-Harleshausen: Die kurze Abwesenheit der Bewohner von rund einer Stunde nutzten am gestrigen Dienstagnachmittag unbekannte Einbrecher in der Wolfhager Straße in Kassel, gegenüber der Hohnemannstraße. Die Täter waren über die gewaltsam geöffnete Haustür in das Einfamilienhaus gelangt und durchsuchten dort sämtliche Räume. Mit ihrer Beute, einer Jeans und zwei Parfümflaschen, flüchteten sie über die Terrassentür nach draußen und weiter in unbekannte Richtung. Der Einbruch war von den Bewohnern bei ihrer Heimkehr gegen 14 Uhr entdeckt worden. Die daraufhin sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht mehr zum Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am gestrigen Nachmittag im Bereich des Tatorts verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.