Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden, Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr

Mittwoch, 27.10.21, 16.00 Uhr,

Gemarkung 36142 Tann, Verbindungsweg zwischen „Sportplatz Wendershausen“ und der Ortslage Wendershausen (Straße „Am Sportplatz“)

Eine 62-jähriger aus einem Stadtteil von 36142 Tann befuhr mit ihrem Honda Civic den Verbindungsweg, aus Richtung „Sportplatz Wendershausen“ kommend in Fahrtrichtung Ortslage Wendershausen. Im Bereich der dortigen leichten Linkskurve, wenige Meter vor dem „Brückenbauwerk Weidbach“, kam sie aus bislang unbekannter Ursache, ersten Erkenntnissen zufolge jedoch auf Grund von Alkoholkonsum, nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie prallte folgend gegen das rechtsseitige massive Brückengeländer, der Pkw kippte nach links auf die Fahrerseite, wo er mittig des Brückenbauwerks liegenblieb. Die Frau erlitt relativ leichte Verletzungen und musste durch die alarmierte Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde im Anschluss durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus mach Fulda verbracht. Da der Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Am Honda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000, am Brückenbauwerk Schaden in Höhe von ca. 2.000,- EUR.

Im Einsatz waren ein NAW und ein RTW sowie Angehörige der Feuerwehren Tann und -Wendershausen.

Verkehrsunfallflucht am Parkplatz Bürgerhaus Nüst

Nüst – Am Dienstagmorgen (26.10.), zwischen 8.50 Uhr und 9.40 Uhr kam es auf dem Parkplatz vom BürgerhauFuldas in Nüst in der St.-Vitus-Straße 2 zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein vor Ort geparkter VW Tiguan durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer erheblich beschädigt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hünfeld unter 06652/96580 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Neuenstein – Am Montag (25.10.), gegen 16:05 Uhr, befuhr ein Lkw die Straße am Koppelstück in östliche Richtung und wendete im dortigen Wendehammer, auf Höhe der Hausnummer 10. Beim Wendemanöver fuhr das Fahrzeug rückwärts gegen einen Zaun einer dortigen Firma. Ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern, fuhr der Lkw-Fahrer fort. Es entstand Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de. Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Firma Amazon Bad Hersfeld – In der Zeit von 6 Uhr bis 15:30 Uhr, parkte am Montag ein 41-jähriger Mann aus Bad HersfeFuldald seinen dunkelgrauen BMW 320d auf dem Parkplatz einer Firma in der Amazon-Straße. Als der Mann gegen 15:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück kam, stellte er fest, dass ein unbekanntes Fahrzeug seinen BMW vorne links am Kotflügel beschädigt hatte. Ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de. Polizeistation Bad Hersfeld

Motorradfahrer gestürzt

Lauterbach – Am Sonntag (24.10.), gegen 14 Uhr, befuhr eine Gruppe von sechs Motorradfahrenden die Landesstraße von Volkartshain herkommend in Richtung Hartmannshain. Verkehrsbedingt musste der 75-jährige Fahrer des vordersten Motorrades seine Kawasaki ZX 10R abbremsen. Der 73-jährige Fahrer einer Suzuki GSX F, welcher sich unmittelbar hinter der Kawasaki befand, erkannte dies zu spät und stieß mit seinem Vorderrad gegen den Auspuff der Suzuki. Durch den Aufprall verlor der 73-jährige das Gleichgewicht und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei verletzte er sich leicht. An den beiden Motorrädern entstand Sachschaden von insgesamt 2.000 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Ulrichstein – Am Sonntag (24.10.), gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW-Transporter 7 HC die Marktstraße in Richtung Ohmstraße. In Höhe der Einmündung zur Lindenparkstraße geriet er, offensichtlich wegen gesundheitlicher Probleme, nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Verkehrszeichen. Anschließend kam er auf die dortige Grünfläche und stieß gegen einen Audi Avant, welcher in Höhe der Hausnummer 37 am Fahrbahnrand geparkt war. Der 50-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand Sachschaden von 2.500 Euro.

Auffahrunfall

Schotten – Am Montag (25.10.), gegen 9:30 Uhr, befuhr eine 35-jährige Pkw-Fahrerin die Laubacher Straße in Richtung Ortsausgang und wollte nach links in die Karlstraße einbiegen. Verkehrsbegingt musste sie vor dem Abbiegen ihren Ford Fiesta abbremsen. Eine nachfolgende 60-jährige Pkw-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW Polo auf. Bei dem Unfall blieben beide Fahrerinnen unverletzt. Es entstand Sachschaden von 9.000 EUR.

70-Jährige wird Opfer eines Schockanrufs – Ihre Polizei warnt: Trickbetrug ist vielfältig

Rotenburg/F. – Sie wollte ihrem Sohn in einer misslichen Lage helfen. Stattdessen brachten sie dreiste Trickbetrüger um einen fünfstelligen Geldbetrag. Eine 70-jährige Frau aus Rotenburg a. d. Fulda wurde am Dienstag (26.10.) Opfer eines Schockanrufs.

Stundenlang hielten die Betrüger die Geschädigte am Telefon und übten Druck aus: Ihr Sohn habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Die Polizei entlasse ihn jedoch nur gegen Zahlung einer Kaution. Mit geschickter Gesprächsführung brachten die Betrüger die 70-Jährige dazu, die Geldforderung in bar an eine unbekannte Person zu übergeben. Die Übergabe fand in der Weidenberggasse in Rotenburg statt.

Die 70-Jährige gab ihr Erspartes einem Mann, den sie wie folgt beschreibt: circa 20 bis 30 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, schwarzer Mund-Nasen-Schutz, schwarze kurze Haare, dunkelbraune Augen, oliv-brauner Strickpullover, braune Hose, braune Sneakers mit hellen Streifen. Personen, denen gegen 13 Uhr etwas aufgefallen ist, wenden sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Versuchter Diebstahl von Krad

Herbstein – Das rote Kleinkraftrad des Herstellers Changzhou Kwang versuchten unbekannte Täter zwischen Montagmittag (25.10.) und Dienstagvormittag (26.10.) zu stehlen. Geparkt war das Zweirad in einem Hof in der Rhönstraße. Am Fahrzeug entstanden durch den Versuch rund 300 Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de