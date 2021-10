Kaiserslautern – Nach einer Zwangspause im vergangenen Jahr tritt die Kaiserslauterer Band „french touch“ am 5. November 2021 um 20 Uhr wieder live in der Stiftskirche auf.

Zum elften Mal spielt in dem gotischen Gotteshaus die Gruppe rund um die Akkordeonistin Alexandra Maas französische Musettes und Tangos mit Ausflügen in den Jazz. Neben bekannten Titeln ist auch Neues auf dem Programm, ebenso ein musikalischer Überraschungsgast. Im Vorverkauf sind keine Ticktes mehr erhältlich. Es gibt noch Karten an der Abendkasse ab 18.00 Uhr. Rund ums Konzert vertiefen Flammkuchen und Wein den französischen Touch des Konzertes. Weiterführende Informationen, auch zu den Corona-Regeln sind auf www.stiftskirche-kl.de zu finden.