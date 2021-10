Freiburg – Bereits vor Jahren hat sich der SC Freiburg dafür entschieden, ein neues Stadion zu bauen, um den Fußballfans eine neue Heimat bieten zu können.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlassen die Spieler und Fans das alte Dreisamstadion nun. Zur Entscheidung beigetragen hat der Ehrgeiz, sich auf lange Sicht in der Bundesliga besser aufzustellen und wettbewerbsfähiger gegenüber den anderen Vereinen zu werden. Durch die Unterstützung des weltbekannten Europa-Parks wurde dieser Traum nun endlich Wirklichkeit. Und dabei haben sie sich nicht lumpen lassen. Das Stadion hat nun insgesamt 76,5 Millionen Euro gekostet. Nicht nur von außen ist das Europa-Parkstadion ein Blickfang, auch von innen ist es durch modernes Design, qualitatives Equipment und barrierefreie Zugängen ein echter Hingucker. Hier haben nun fast 35 000 Zuschauer mit über 22 000 Sitzplätzen und mehr als 12 000 Stehplätzen Platz, um hochwertigen Fußball erleben zu können.

Bundesliga

Bisher erlebt der SC Freiburg einen Aufwind in der diesjährigen Saison. Er hat bisher nicht ein Bundesligaspiel verloren. Darunter sind zweimal ein Unentschieden zustande gekommen und drei Siege. Eine beachtliche Leistung für die Mannschaft, die jahrelang als Underdog gekämpft hat, um sich gegen die „großen” durchsetzen zu können. Doch nun sind sie an der Reihe, zu glänzen.

Momentan stehen sie weit oben in der Tabelle. Wenn sie ihre Leistung halten können, würden sie es sogar in die Champions League schaffen. Für den Traditionsverein ein eventuell nicht allzu ferner Triumph. Durch ihre enormen Leistungen in den letzten Spielen setzen immer mehr Menschen bei diversen Wettseiten auf die Jungs mit dem schwarz-weißen Wappen, obwohl dies nicht die beste Möglichkeit ist, um sich ein wenig Geld dazuzuverdienen. Denn obwohl der SC oder auch andere Vereine stabilen Einsatz in Spielen zeigen, kann es trotzdem immer zu einer Niederlage kommen. Die Verärgerung hierbei ist für die Fans, welche teilweise exorbitante Summen auf ein bestimmtes Spielergebnis setzen, oftmals groß.

Einfacher ist es, bei anderen Onlinewebseiten sein eigenes Glück selbst in die Hand zu nehmen. Mittlerweile bieten viele Casinos auch einen Casino-Bonus ohne Einzahlung an, durch den man sich erst einmal in die Materie hineinfühlen kann, bevor es richtig losgeht.

Das Positive daran ist, dass man, falls es mal „schiefgeht”, nur auf sich selbst und nicht auf seinen Lieblingsverein sauer ist.

SC Spieler auf Reisen

Diese Saison sind viele, um genau zu sein 15 Spieler, des SC Freiburg unterwegs und müssen parallel zu den anstrengenden Bundesligaspielen auch auf Landesebene ihre Stärke beweisen. Die Spieler sind auf unterschiedlichen Missionen. Zum Teil nehmen sie sowohl für Deutschland als auch für andere Länder an den Qualifikationen für die WM teil, welche 2022 in Katar stattfindet. Andere unterstützen wiederum die EM-Qualifikationen für den U21 Bereich. Obendrein sind auch Spieler für Freundschaftsspiele oder auch beim 4-Nationen-Tunier der U19 Spieler unterwegs. Das bedeutet für die SC Spieler nicht nur viele Reisen, welche aufgrund der immer noch bestehenden Pandemie nicht besonders ungefährlich sind, sondern auch volle Konzentration und körperliche Strapazen. Was man von den Freiburgern allerdings behaupten kann, ist voller Einsatz für ihre Leidenschaft und ihren Beruf, den Fußball.