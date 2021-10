Grünpflanzen haben eine wichtige Aufgabe in unserem Leben. Sie reichern die Luft mit Sauerstoff an und helfen unserem Organismus. Wissenschaftliche Studien haben festgestellt, dass uns Pflanzen auch beim Entspannen helfen können.

Wenn’s draußen und drinnen Grüner werden darf

Menschen, die Pflanzen betrachten können, können nachweislich besser mit schwierigen Situationen umgehen und diese besser bewältigen. Grünpflanzen erfreuen uns immer und überall. Ob im Park, am Straßenrand, im Wald, in der Innenstadt,…. Sie bringen Frische in die Wohnung oder schaffen im Außenbereich die richtige Atmosphäre zum Ausspannen. Ein besonders schönes Beispiel ist das Eh-da-Konzept in Neustadt an der Weinstraße, mit dem mithilfe freiwilligen Engagements sich Bürger daran beteiligen konnten, die Stadt noch grüner und bunter zu gestalten.

Eine Oase zu haben, ist in der heutigen Zeit sehr wichtig und hilft uns den Stress und den Alltag hinter uns zu lassen. Zu oft kommen viele Menschen gestresst nach Hause und können nicht abschalten. Die Folge ist, dass sie am nächsten Morgen schon gestresst den Tag starten. Um sich richtig zu erholen, braucht man Ruhepole. Planzen helfen dabei diese zu schaffen. Damit es in der Wohnung, dem Wintergarten oder auch im Büro grün und entspannter werden kann und das Design des Raumes/des Ortes sich fortführt, gibt es Pflanzkübel. Zum Beispiel große Pflanzkübel aus Fiberglas oder Kunststoff. Diese gibt es auch für den Außenbereich wie Terrasse, Balkon, Steingarten oder für andere Stellen im Garten, wo sie zur Geltung kommen, sich natürlich in den Garten fügen oder als Akzent die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Die Pflanzkübel gibt es in unterschiedlichen Formen, bspw als Würfel, Rechteck, Cup, rund,… Gepflanzt werden können je nach Belieben alle mögliche Pflanzen. Wichtig ist es bei der Auswahl den Standort einzubeziehen, da nicht jede Pflanze gleich viel oder wenig Licht verträgt. Sollte jemand keinen grünen Daumen haben, ist dies kein Problem. Wassertanks im Inneren oder verschiedene Erden, Granulate oder andere Substanzen helfen als Nährboden und speichern Wasser lange genug um auch mal eine Durststrecke durchzustehen oder ein Wochenende im Büro.

Im Büro können Grünpflanzen auch als Raumteiler eingesetzt werden. Sie können auch etwas Ruhe in ein Großraumbüro bringen und ein bisschen mehr Privatsphäre schaffen. Dies entspannt die Atmosphäre und hebt die Stimmung. Nach einem stressigen Telefonat oder Vorgang kann man z. B. ganz einfach mal durchschnaufen und ins Grüne schauen. Es ist fast so, wie bei einem Spaziergang im Wald, der allerdings während des Tages schwer möglich ist. Pflanzen in den Planzkübeln erfüllen den gleichen Zweck und sind gleich um uns herum. Ohne Anfahrt oder weiten Weg zu Fuss. Wer sich also gestresst fühlt, sein Puls öfters höher ist und/oder das Gefühl hat, dass es zu trocken oder stickig in der Wohnung/im Raum ist, sollte sich Gedanken machen, ob Pflanzen dabei helfen können. Damit die Pflanzen gut zu sehen sind, bieten sich hohe Behälter an. Diese bringen die Pflanze mehr zur Geltung und sind einfacher in der Pflege, da der Speicher für Wasser größer ist. Gleichzeitig sind diese durch modernen Materialien nicht sehr schwer und können in jeden Stock der Wohnung getragen werden, wenn diese noch nicht bepflanzt sind.

Pflanzen sind wichtig für unser Überleben und unser Wohlbefinden. Sich mehr uns mehr Oasen im täglichen Leben zu schaffen ist etwas, was sich jeder durch Einbringen seiner vollen Arbeitskraft verdient hat. Ob drinnen oder draußen. Ob in der Natur oder einem Pflanzgefäß im Innen- oder Außenbereich.