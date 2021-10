Frankfurt (ots)-(tg) – Am Dienstagabend 26.10.2021 wurde die Feuerwehr Frankfurt gegen 17:20 Uhr aufgrund einer Rauchentwicklung in ein Umspannwerk in Höchst alarmiert. Der Defekt zog einen Stromausfall für die Stadtteile Nied, Höchst, Sossenbach, Unterliederbach nach sich, welcher einen umfangreichen Einsatz der Feuerwehr notwendig machte.

So wurde die Feuerwehr an der Einsatzstelle unter anderem mit einem Großventilator tätig, um Rauch abzuführen und Frischluft in das Umspannwerk zu befördern.

Weiter wurden die Feuerwehrhäuser der Freiwilligen Feuerwehren in den betroffenen Stadtteilen besetzt um für Hilfesuchende ansprechbar zu sein.

Im Bereich Rettungsdienst war ebenfalls ein Anstieg der Einsätze in den betroffenen Stadtteilen zu bemerken. Unter anderem wurden 9 Patienten mit Heimbeatmungsgeräten in Krankenhäuser gebracht.

Der Einsatz der Feuerwehr war gegen 21:00 Uhr beendet. Es gab keine Verletzten.

Die Ursache des Defekts am Umspannwerk ist der Feuerwehr nicht bekannt.

