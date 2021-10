Rhein von Iffezheim bis Speyer Mittwoch voll gesperrt

Hagenbach (ots) – Die für Mittwoch 27.10.2021 angekündigten Baggerarbeiten und die Sperrung werden in jedem Fall den gesamten Tag andauern. Die bei RKM 357,4 festgefahrenen beiden Schiffe sind wieder frei. Am Dienstagnachmittag 26.10.2021 wurde zunächst knapp die Hälfte der Ladung (Diesel) des havarierten Tankmotorschiffes auf ein anderes Schiff umgepumpt (geleichtert), wodurch es dann freigeschleppt werden konnte.

Im Anschluss gelang es der Bergungsmannschaft gegen 17:30 Uhr auch, das festgefahrene Fahrgastkabinenschiff freizuschleppen.

Bei diesen Maßnahmen wurde allerdings die Flusssohle erheblich verändert und es entstanden Fehltiefen von bis zu 60 cm. Aus diesem Grund hat sich das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt dazu entschieden, die Strecke von der Schleuse Iffezheim bis zum Stadthafen Speyer für die Schifffahrt komplett zu sperren, um weitere Festfahrungen zu vermeiden.

Quelle: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Erneute Festfahrung am Hagenbacher Grund

Hagenbach (ots) – Das am Hagenbacher Grund bei RKM 357,4 festgefahrene Fahrgastkabinenschiff konnte bisher noch nicht freigeschleppt werden. Zurzeit werden die Passagiere durch die ortsansässige DLRG vom Fahrzeug evakuiert. Ein Turnversuch am Montag 25.10.2021 scheiterte.

Aus bisher unbekannten Gründen fuhr sich in der letzten Nacht gegen 02:30 Uhr an der Havariestelle ein weiteres Schiff fest. Ein mit 1035 Tonnen Diesel beladenes Tankmotorschiff kam ca. 100 Meter unterhalb des Fahrgastkabinenschiffes auf einer dortigen Untiefe fest. Verletzt wurde niemand, es kam zu keinem Wassereinbruch.

Unter Aufsicht des zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes soll im Laufe des Tages zuerst das Tankmotorschiff und anschließend das Fahrgastkabinenschiff freigeschleppt werden.

Die Schifffahrt ist zwischen der Schleuse Iffezheim und dem Karlsruher Hafen komplett gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Zwei Schwerverletzte nach Auffahrunfall

Hagenbach (ots) – Am Montag 25.10.2021 befuhren um 15:40 Uhr vier Verkehrsteilnehmer die L 540 von Berg kommend in Richtung Hagenbach. An der Einmündung zur K 19 wollte der vorderste PKW abbiegen, musste jedoch auf Grund des Gegenverkehrs anhalten. Die 2 nachfolgenden Fahrzeuge bremsten ebenfalls, jedoch erkannte der dritte PKW-Fahrer die Situation zu spät und fuhr ungebremst auf den Vordermann auf.

Durch den Zusammenstoß wurden zwei PKW Fahrer zum Teil schwer verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in umliegenden Krankenhäuser verbracht werden.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 EUR.

Im Rahmen der rettungsdienstlichen Versorgung wurde auch ein Notarzt mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen.