38-Jähriger scheitert an Fahrbahnverengung

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 25.10.2021 gegen 21:00 Uhr, fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz auf der Kurt-Schumacher-Brücke, von Mannheim kommend in Fahrtrichtung Rheinuferstraße. An einer Fahrbahnverengung auf der Brücke kollidierte der 38-Jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst mit der linken Fahrzeugseite und danach mit der rechten Fahrzeugseite mit der Betonleitwand der Fahrbahnverengung.

Zwei von den nach der Betonleitwand befindlichen Warnbaken wurden ebenfalls touchiert. Nachdem der 38-Jährige die Fahrbahnverengung passiert hatte, fuhr er an der rechtseitig befindlichen Fahrbahntrennung entlang und touchierte diese dabei durchgängig bis das Fahrzeug zum stehen kam.

Am Auto entstanden Beschädigungen in Form von Lackabtragungen und Eindellungen. Der Schaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Zudem wurden Beschädigungen an der Betonleitwand, den Warnbaken und der Fahrbahntrennung in Form von Einkerbungen festgestellt. Die Höhe dieses Schadens wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.

Katalysator gestohlen

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – In der Zeit zwischen dem 17.10.2021, gegen 20:00 Uhr und dem 24.10.2021, gegen 10:00 Uhr, stahlen unbekannte Täter den Katalysator von einem Auto, das in der Karl-Kreuter-Straße geparkt war. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Ludwigshafen-Süd (ots) – In der Zeit zwischen dem 18.10.2021 gegen 18:30 Uhr und 25.10.2021, gegen 18:00 Uhr, stahlen unbekannte Täter den Katalysator eines Opel Zafira, der in der Von-Weber-Straße geparkt war. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Kindertagesstätte

Ludwigshafen-Süd (ots) – In der Zeit zwischen dem 22.10.2021, gegen 16:30 Uhr und dem 25.10.2021, gegen 06:45 Uhr, warfen unbekannte Täter eine Fensterscheibe einer Kindertagesstätte in der Von-Weber-Straße ein und stiegen durch das Fenster in die Räumlichkeiten. Nach bisherigem Sachstand wurde nichts gestohlen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Parkscheinautomat aufgebrochen

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – In der Zeit zwischen Freitag 22.10.2021 gegen 18:00 Uhr und Montag 25.10.2021 gegen 08:15 Uhr, öffneten unbekannte Täter gewaltsam einen Parkscheinautomaten in der Denisstraße und versuchten, die Geldkassette herauszubrechen. Dieses gelang ihnen jedoch nicht.

Der Schaden am Parkscheinautomat wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 25.10.2021 gegen 16:00 Uhr und dem 26.10.2021 gegen 01:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Straße “An der Kammerschleuse” ein. Sie stahlen Schmuck und Modeschmuck in bislang unbekannter Höhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Schaufensterscheibe eines Nagelstudios eingeworfen

Ludwigshafen-Mitte (ots) – In der Zeit zwischen dem 24.10.2021 gegen 14:00 Uhr und dem 25.10.2021 gegen 09:00 Uhr, warfen unbekannte Täter die Schaufensterscheibe eines Nagestudios in der Bismarckstraße ein. Sie gelangten jedoch nicht in die Räumlichkeiten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Fenster von Kleintransporter eingeschlagen

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – In der Zeit zwischen dem 23.10.2021 gegen 14:00 Uhr und dem 25.10.2021 gegen 07:50 Uhr, schlugen unbekannte Täter die hintere Fensterscheibe eines Kleintransporters ein, der auf dem Gelände eines Autohauses in der St. Ingberter Straße stand. Derzeit steht noch nicht fest, ob und was gestohlen wurde.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

39-Jähriger fällt nicht auf falsche Polizeibeamte rein

Ludwigshafen (ots) – Am 25.10.2021 gegen 09:15 Uhr, wurde ein 39-Jähriger aus Ludwigshafen von einer unbekannten Frau angerufen, die sich als Kriminalbeamtin ausgab. Sie teilte ihm mit, dass er einen Betrug begangen habe und fragte ihn, wieviel Geld er auf seinem Konto habe. Kurze Zeit später rief ein unbekannter Mann an, der sich als Polizeibeamter von der Polizei Ludwigshafen ausgab. Dieser gab ihm eine Kontonummer und forderte ihn auf, dass er sein gesamtes Geld auf dieses Konto überweisen solle. Ansonsten würde er verhaftet werden.

Der 39-Jährige durchschaute die Betrugsmasche und beendete vorbildlich das Telefonat. Danach ging er zur Polizei und erstattete Anzeige.