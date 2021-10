Leicht verletzter Motorradfahrer nach Auffahren auf PKW

Speyer (ots) – Am Montag 25.10.2021 gegen 07:20 Uhr befuhr ein 17-Jähriger mit seinem Motorrad die B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf Höhe der Ausfahrt Speyer-West hinter dem PKW einer 56-jährigen Frau. Der PKW musste verkehrsbedingt abbremsen, was der Motorradfahrer aufgrund eines zu geringen Sicherheitsabstands zu spät erkannte und auf das Heck des PKW auffuhr.

Dabei kippte das Motorrad um und der 17-Jährige zog sich leichte Verletzungen in Form von Schmerzen im Kopfbereich zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1.500 Euro.

Ein Fahrraddiebstahl Versuch und zwei Diebstähle von E-Bikes

Speyer (ots) – Am Sonntag 24.10.2021 im Zeitraum von Mitternacht bis 08:15 Uhr versuchten unbekannte Täter ein Fahrrad aus einem Innenhof in der Johannesstraße von einer Plattform zu entwenden, auf welcher normalerweise ein PKW geparkt wird. Aufgrund der guten Sicherung gelang den Tätern der Diebstahl des Fahrrads nicht.

Am 24.10.2021 zwischen 09:45 Uhr und 11:30 Uhr wurde auf dem Königsplatz ein mittels Zahlenschloss gesichertes elektrisches, hellbraunes Herren-Cityrad der Marke EBM im Wert von ca. 2.000 Euro entwendet. Es war mit Fahrradtaschen ausgestattet.

Am Montag 25.10.2021 um 15:50 Uhr stellte eine 34-jährige Frau ihr schwarzes elektrisches Damenrad der Marke Fischer im Wert von ca. 800 Euro in der Bahnhofstraße nahe der Einmündung zur Siegbertstraße ab und verschloss es mittels eines Zahlenschlosses. Kurze Zeit später kam sie zurück und stellte nur noch das Fehlen des Fahrrads fest. Das Fahrrad war mit Fahrradkorb, Fahrradcomputer und einem Kindersitz ausgestattet.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer

06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei rät:

Den besten mechanischen Diebstahl-Schutz bieten stabile Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Beim Kauf auf “geprüfte Qualität” und hochwertiges Material, wie durchgehärteten Spezialstahl, sowie massive Schließsysteme achten. Hilfe bei der Suche nach einem guten Schloss bietet der Verband Schadensversicherer (VdS). Auf der Website des Verbands unter www.vds-home.de finden Interessierte in der Rubrik “Einbruch & Diebstahl” eine Übersicht über VdS-getestete und zertifizierte Zweiradschlösser. VDS geprüfte Zweiradschlösser werden in die Klassen A (Fahrräder) und B (Motorräder) eingestuft. Das Gütesiegel VdS steht für Qualität und Zuverlässigkeit. Mit dem VdS-Gütesiegel versehene Schlösser wurden in den VdS-Laboratorien umfangreichen und strengen Tests unterzogen. Auch die Stiftung Warentest veröffentlicht regelmäßig Tests von Fahrradschlössern im Internet: www.test.de.

Wichtig bei Fahrrädern und E-Scootern: Die Fahrzeuge immer anschließen, damit sie nicht weggetragen werden können. Hierfür beim Schlosskauf auf ein ausreichend großes Schloss zum Anschließen achten. E-Scooter bieten den Vorteil, dass diese zusammengeklappt und durch den Eigentümer mitgenommen werden können. Grundsätzlich sollte von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und E-Scooter nur in Ausnahmefällen unbeaufsichtigt abgestellt werden.

Diese und weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.