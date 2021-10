Pkw-Fahrer schiebt Pony vor sich her

Oberhausen (ots) – In der Friedhofstraße kam es am Montag 25.10.21 gegen 15:50 Uhr, zu einem Verkehrsgeschehen unter Beteiligung eines Ponys. Ein Pkw-Fahrer habe die Friedhofstraße befahren und sei auf Höhe des Friedhofs auf zwei Spaziergängerinnen mit Kindern sowie ein Pony gestoßen. Der Pkw-Fahrer bremste auf Zuruf ab und streifte das Pony.

Beim Weiterfahren schob der Fahrer das Pony einige Meter vor sich her, bis die Personengruppe mit dem Pony auf die Seite ausweichen konnten. Anschließend fuhr der Fahrer des roten Kastenwagens weiter. Ein Schaden ist bei dem Vorgang nicht entstanden.

Erneuter Einbruchsdiebstahl in Firmengebäude

Kirrweiler (ots) – Zwischen 17.30 Uhr und 19.15 Uhr brachen Unbekannte am Montag 25.10.2021 erneut in ein Firmengebäude am Bahnhof ein, welches erst 2 Tage zuvor von Einbrechern heimgesucht wurde. Wiederholt wurden sämtliche Büroräumlichkeiten nach Bargeld abgesucht.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 06323 9550 bei der Polizei Edenkoben melden.

Mit 2,24 Promille unterwegs

Maikammer (ots) – In der Marktstraße wurde am Montag 25.10.2021, 16 Uhr ein

51-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aus dem Wagen schlug den Beamten ein starker Alkoholgeruch entgegen, der einen Alko-Test nach sich zog.

Mit 2,24 Promille qualifizierte sich der Autofahrer für die Blutprobe.

Seine Fahrerlaubnis wurde einkassiert und ein Strafverfahren eingeleitet.