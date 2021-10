Unsittlich berührt und versucht die Handtasche zu entreißen

Darmstadt (ots) – Eine 24 Jahre alte Fußgängerin ist am späten Montagabend 25.10.2021 auf ihrem Weg in der Robert-Bosch-Straße von einem vorbeifahrenden Fahrradfahrer unsittlich am Gesäß berührt worden. Gegen 20.30 Uhr hatte sich der Täter plötzlich von hinten der Frau genähert und zudem den Versuch unternommen, ihr die Handtasche zu entreißen. Das kriminelle Vorhaben an die Tasche der Darmstädterin zu gelangen misslang und der Unbekannte flüchtete.

Zu seiner Beschreibung liegen den ermittelnden Beamten des Kommissariats 35 derzeit keine Hinweise vor. In diesem Zusammenhang werden Augenzeugen des Vorfalls, der sich in dem Durchgangsbereich vom Europaplatz zur Robert-Bosch-Straße ereignete gesucht.

Unter der Rufnummer 06151/969-0 ist die mit diesem Fall betraute Kripo, die ein Verfahren wegen sexueller Belästigung und des versuchten Handtaschenraubes eingeleitet hat, zu erreichen.

Ob bei dem aktuellen Geschehen ein möglicher Zusammenhang zu einer ähnlich gelagerten Tat besteht, die sich, wie der Polizei jetzt bekannt wurde am Sonntag (24.10.) gegen 22.45 Uhr in der Rheinstraße ereignete, wird im Rahmen der Ermittlungen geprüft. Hier hatte ein noch unbekannter Mann auf seinem Fahrrad in Höhe/Ecke Feldbergstraße eine Fußgängerin im Bereich des Gesäßes berührt und seine Fahrt fortgesetzt. In diesem Fall konnte der Täter als dick und mit dunkler Kleidung bekleidet beschrieben werden.

Wohnung von Mehrfamilienhaus im Visier Krimineller

Darmstadt (ots) – Aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Delp-Straße haben Kriminelle in den zurückliegenden Tagen zwei Handys mitgehen lassen. Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde die Tatzeit zwischen Samstag (16.10.)und Montag (25.10.) eingrenzt.

Um in die Räume zu gelangen hatten die Täter die Wohnungstür gewaltsam aufgedrückt und auch vermutlich auf diesem Weg die Flucht ergriffen. Die Polizei(Kommissariat 21/22) hat ein Verfahren eingeleitet und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise von Zeugen entgegen.

Bewegungsmelder schlägt Einbrecher in die Flucht

Darmstadt (ots) – Bei dem Versuch in die Büroräume einer Firma in der Pfnorstraße einzubrechen, haben noch unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag (25.-26.10.) den Bewegungsmelder ausgelöst, was sie offenbar dazu veranlasste von ihrem weiteren Vorgehen abzulassen. Zuvor hatten sie das Fenster aufgehebelt und dabei einen Schaden von rund 200 Euro verursacht. Die Täter flüchteten unverrichteter Dinge.

Jetzt ermittelt die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) wegen des versuchten Einbruchdiebstahls und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen, die die Kriminellen möglicherweise beobachten konnten unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Taxifahrer mit Messer verletzt

Dieburg (ots) – Ein 47-jähriger Taxifahrer aus Miltenberg wurde am frühen Dienstagmorgen 26.10.2021 von einem noch unbekannten Täter mit einem Messer verletzt.

Gegen 3 Uhr hatte der Kriminelle den Miltenberger vor einer Bankfiliale in der Lagerstraße attackiert. Der Tat war die Inanspruchnahme einer Taxifahrt von Mespelbrunn nach Dieburg vorausgegangen. In Dieburg angekommen gab der noch Unbekannte vor, Geld bei der Bank holen zu müssen um die Rechnung begleichen zu können. Nach der Attacke in der Lagerstraße, der ein weiterer Mann beiwohnte, welcher offenbar auf den Fahrgast gewartet hatte, flüchtete das Duo zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Angreifer wurde auf ein Alter zwischen 20 und 30 Jahre geschätzt. Zum Zeitpunkt der Tat trug er Oberbekleidung in der Farbe Beige und eine weiße Maske. Zudem führte er eine weiß-orange farbige Sporttasche mit sich.

Infolge des Stiches erlitt der Taxifahrer eine Verletzung am Bein. Er wurde noch vor Ort in einem Rettungswagen ärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei in Dieburg hat ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu dem Täter oder seinen Begleiter geben kann, wird gebeten sich mit den Beamten in Dieburg in Verbindung zu setzen Rufnummer 06071/96560.

Kindertagesstätte im Visier von Einbrechern

Erzhausen (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde haben Einbrecher versucht zwischen Donnerstag (21.10.) und Freitag (22.10.) in die Räume einer Kindertagesstätte “Am Hainpfad” zu gelangen und dabei einen Schaden von mindestens 1.000 Euro verursacht. Aus noch nicht bekannten Gründen brachen die Täter ihr kriminellen Vorhaben, ein Fenster aufzuhebeln ab, und traten die Flucht an.

Das Kommissariat 42 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Hydraulikhammer im Wert von 6.000 Euro entwendet

Schaafheim (ots) – Auf einer Baustelle “An der Ziegelei” haben noch unbekannte Diebe zwischen Donnerstag (21.10.) und Freitag (22.10.) einen Hydraulikhammer im Wert von 6000 Euro gestohlen. Wie es den Kriminellen gelang, die von einer Baggerschaufel umschlossenen Beute herauszulösen ist bislang noch unklar. Für den Abtransport dürften die Unbekannten ein Fahrzeug benutzt haben.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen konnte, die sich auf Personen oder Fahrzeuge beziehen, wird gebeten, sich bei den Ermittlern vom Kommissariat 41 in Dieburg zu melden (Rufnummer 06071/96560).

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Schaafheim (ots) – Am Sonntag 24.10.2021 kam es auf der L3116 zwischen Schaafheim und Babenhausen zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Schaafheimer befuhr gegen 10.45 Uhr die Landstraße in Richtung Schaafheim. In einer Linkskurve kam der Fahrer mit seinem VW Crafter ins Schleudern und in Folge dessen von der Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug kam anschließend, auf der Seite liegend ca. 10 Meter in dem Waldstück zum Stehen. Der Fahrer und sein 26-jähriger Beifahrer wurden hierbei glücklicherweise nicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 30.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme wurde schnell klar, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Alkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von über 2 Promille. Diese wird sich nun strafrechtlich wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

Für die Dauer der umfangreichen Unfallaufnahme- und Bergungsmaßnahmen musste die Landstraße zwischen Schaafheim und Babenhausen für die Dauer von 2,5 Stunden voll gesperrt werden. Neben der Polizeistreife war die Feuerwehr Schaafheim mit vier Fahrzeugen, der Rettungsdienst, sowie zwei Abschleppfahrzeuge am Einsatzort eingesetzt.

Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen

Gemarkung Babenhausen (ots) – Am Montag den 25.10. gegen 15:30 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 26 zwischen Babenhausen und Aschaffenburg ein Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen. Ein 35-jähriger Mann aus Aschaffenburg fuhr mit seinem weißen Renault die B26 von Babenhausen in Richtung Aschaffenburg. Auf Grund eines vorausfahrenden, abbiegenden Fahrzeuges musste der 35-jährige Mann an einer Einmündung zu einem Waldparkplatz anhalten.

Der dahinterfahrende 32-jährige Mann aus Ober-Ramstadt bemerkte dies rechtzeitig und hielt ebenfalls an und wartete. In dem Fahrzeug des 32-jährigen Mannes befand sich dessen 28-jährige Ehefrau und drei Kinder im Alter von 5 bis 7 Jahren.

Eine 23-jährige Autofahrerin aus Erlenbach am Main, die in selber Richtung die B26 befuhr, bemerkte diese Situation zu spät und fuhr dem Fahrzeug des 32-jährigen Mannes auf. Durch den Zusammenstoß wurden die 3 beteiligten Fahrzeuge aufeinander geschoben.

Durch den Unfall wurde eine Mitfahrerin sowie ein 5 Jahre altes Kind verletzt. Die Unfallverursacherin aus Erlenbach wurde ebenfalls durch den Zusammenstoß und die auslösenden Airbags verletzt. Alle verletzten Personen wurden durch herbeigerufene Rettungssanitäter versorgt und im Anschluss in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Durch den Verkehrsunfall entstand nach ersten Einschätzungen ein Sachschaden von ca. 25.000 EUR. Für die Zeit der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten und der Bergung der Fahrzeuge war die B26 im Bereich der Unfallörtlichkeit für einen Zeitraum von ca. 1 Stunde einspurig gesperrt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise über den Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Dieburg unter der Rufnummer: 06071 / 9656 – 0 zu melden.

Geschwindigkeitskontrollen – 42 Fahrzeuge gestoppt

Groß-Umstadt (ots) – Insgesamt 42 Verkehrsteilnehmende haben Polizeikräfte im Laufe des Montags 25.10. auf der Bundesstraße 45 angehalten. Zwischen 11.15-16.10 Uhr führten hier Beamte der Verkehrsinspektion mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei eine Geschwindigkeitsmessung mit Anhaltekontrolle durch. Die Messstelle befindet sich im Bereich von Groß-Umstadt, wo eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h erlaubt ist.

Insgesamt wurden im Einsatzzeitraum 1.848 Fahrzeuge gemessen, von denen 110 Fahrer zu schnell unterwegs waren. Bei 11 Ertappten hat der Geschwindigkeitsverstoß ein Bußgeld und Punkte in Flensburg zur Folge. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer mit 99 km/h auf dem Tacho. Er muss mit einem Bußgeld von 80 Euro und einem Punkt in der Verkehrssünderdatei rechnen.

Die Einsatzkräfte hielten insgesamt 42 Fahrzeuge an, davon 36 aufgrund der vorher festgestellten Geschwindigkeitsverstöße, zudem waren vier Fahrzeugführer nicht angeschnallt. Ein Autofahrer war nicht nur zu schnell unterwegs, er nutzte auch sein Handy am Steuer, weshalb ihm ein weiteres Bußgeld und ein Punkt droht. Keine Beanstandungen machten die Beamten hingegen bei einem gestoppten Motorradfahrer.

Garage aufgebrochen – Antenne und GPS Sensoren aus Traktoren entwendet

Pfungstadt (ots) – Auf eine Antenne und GPS Sensoren hatten es Diebe in der Nacht zum Dienstag (25.-26.10.) in der Darmstädter Straße abgesehen. Die Kriminellen hebelten dort eine Garage auf und schnappten sich ihre Beute. Das Kommissariat 42 in Pfungstadt ermittelt wegen Einbruchsdiebstahl und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06157/95090 entgegen.

Groß-Gerau

Putzmaschine aus Bauobjekt gestohlen

Gernsheim (ots) – Eine Putzmaschine im Wert von rund 20.000 Euro haben Kriminelle aus einem Bauobjekt in der Neckarstraße entwendet. Seit 13 Uhr am Sonntagmittag 24.10.2021 waren die bislang noch unbekannten Täter in das Anwesen eingedrungen. Im Inneren lösten sie alle Anschlüsse der im Objekt stehenden Putzmaschine und transportierten sie anschließend nach derzeitigen Erkenntnissen über die Terrassentür nach draußen.

Mit der Beute flüchteten die Täter anschließend unerkannt. Zeugen bemerkten die Tat gegen 7.45 Uhr am Montagmorgen (25.10.) und verständigten die Polizei. Das Kommissariat 42 hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 06258/9343-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

Fahrzeug aufgebrochen und Werkzeuge entwendet

Raunheim (ots) – Aus einem abgestellten Firmentransporter haben Kriminelle zwischen Sonntag (24.10.) und Montag (25.10.) Werkzeuge im Wert von rund 1.600 Euro gestohlen. Gegen 6.30 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei und meldete den Aufbruch des Fahrzeugs, das in der Ringstraße geparkt war. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die bislang noch unbekannten Täter ein Fenster auf, öffneten die Verriegelung und gelangten so in das Innere. Hieraus entwendeten sie zwei Akkubohrer, eine Kreissäge sowie eine Handkreissäge.

Mit der Beute suchten sie anschließend das Weite. Der Tatzeitraum reicht bis 6 Uhr am Vortag zurück. Die Rüsselsheimer Kriminalpolizei (K 21/22) hat die Ermittlungen übernommen und hofft unter der Rufnummer 06142/696-0 auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Baustelle von Kriminellen heimgesucht

Rüsselsheim (ots) – Mit mehreren Werkzeugen im Wert von circa 1.500 Euro haben Kriminelle nach einem Diebstahl das Weite gesucht. Zwischen 17 Uhr am Samstagnachmittag (23.10.) und 7 Uhr am Montagmorgen (25.10.) drangen bislang noch unbekannte Täter in den Kellerbereich einer Baustelle in der Frankfurter Straße ein. Aus einem dortigen Kellerabteil entwendeten sie unter anderem einen Schlagbohrer, einen Kombihammer, eine Flex sowie eine Bohrmaschine.

Mit der Beute flüchteten sie im Anschluss. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 bei der Polizei in Rüsselsheim zu melden.

Jagdmesser bei alkoholisiertem Ladendieb sichergestellt

Mörfelden-Walldorf (ots) – Wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen muss sich ein festgenommener 31-Jähriger nach einem Ladendiebstahl am Montagabend (25.10.) in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Nach bisherigen Erkenntnissen deponierte der Tatverdächtige Waren im Wert von rund 100 Euro in seinem Trolley und verließ das Geschäft, ohne dafür zu bezahlen.

Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl, sprach den 31-jährigen Mann an und verständigte die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle durch eine Polizeistreife konnte bei dem Festgenommenen ein Jagdmesser im Hosenbund sichergestellt werden. Zudem war der Tatverdächtige mit 1,97 Promille erheblich alkoholisiert.

Radio entwendet und Handschuhfach durchwühlt

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein bislang noch unbekannter Täter hat am Montagnachmittag (25.10.) einen kurzen Moment ausgenutzt und Beute gemacht. Gegen 15.30 Uhr stellte ein Bewohner der Mörfelder Straße seinen Wagen in der Garage ab, verschloss diese aber nicht. Dies bemerkte ein Krimineller, der in die Garage eindrang, das Radio aus der Verankerung riss und das Handschuhfach durchwühlte. Mit seiner Beute suchte er anschließend unerkannt das Weite.

Der hinterlassene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Als der Besitzer gegen 17 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er die Tat und verständigte die Polizei. Zeugen, denen in Tatortnähe verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06105/4006-0 bei der Polizei in Walldorf zu melden.

Kreis Bergstraße

Diebe plündern Opferstock

Heppenheim (ots) – Am letzten Sonntag (24.10.) wurde die Pfarrkirche in der Kirchengasse bestohlen. Diebe nutzten die Öffnungszeit und haben zwischen 12 Uhr und 19 Uhr den Opferstock am Marienaltar geplündert. Die Klappe zum Opferstock wurde so weit geöffnet, dass das Scheingeld herausgezogen werden konnte. Das Münzgeld blieb zurück.

Die Polizei in Heppenheim ermittelt wegen des Diebstahls und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Beobachtungen zu dem Fall gemacht haben. Alle Hinweise werden unter der Rufnummer 06252 / 706-0 vom Kommissariat 41 entgegengenommen.

Viele Zufallsfunde ziehen Strafanzeigen nach sich

Heppenheim (ots) – Nicht das, was erwartet wurde, haben Ermittler des Kommissariats 41 der Polizeidirektion Bergstraße, mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei am Dienstag (26.10.) in einem Haus in der Siegfriedstraße gefunden. Gegen den 42-jährigen Hausbewohner bestand der Verdacht, dass er gegen das Tierschutzgesetz verstoßen haben könnte, worauf die Staatsanwaltschaft Darmstadt im Vorfeld der Maßnahme einen Durchsuchungsbeschluss beim zuständigen Amtsgericht beantragt hat.

Obwohl der Mann aktuell etwa ein Dutzend Katzen bei sich wohnen hat, konnte diesbezüglich nichts beanstandet werden. Anders sieht es aus, als die Beamten ein selbstgebautes Behältnis, ähnlich einer Rohrbombe und möglicherweise weiteres Sprengstoff aufgefunden haben. Zudem wurden geringe Mengen an Betäubungsmittel, wie Marihuana sichergestellt.

Eine Vielzahl von Speichermedien nahmen die Ermittler ebenfalls in behördlicher Verwahrung, um zu prüfen, ob die Inhalte Straftatbestände erfüllt haben könnten. Die Überprüfung und Auswertung der Funde dauern an.

Entsprechende Strafanzeigen werden gefertigt.

Odenwaldkreis

Zwei Wohnungen im Visier Krimineller

Fränkisch-Crumbach (ots) – Zwei Wohnungen in der Friedhofstraße waren am frühen Samstagabend 23.10.2021 im Visier Krimineller. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die bislang noch unbekannten Täter auf die Balkone der Anwesen und versuchten, die Balkontür aufzuhebeln. In einem Fall verschafften sie sich Zutritt zum anderen, beim zweiten Versuch hielt die Tür stand.

Der Tatzeitraum kann aufgrund erster Ermittlungen auf 16 bis 19 Uhr eingegrenzt werden. Ob die Unbekannte Beute gemacht haben, steht derzeit noch nicht abschließend fest. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/953-0 entgegen.

