Stadtallendorf – Randalierer beschäftigt Polizei

In der Nacht zum Dienstag 26.10.2021 beschäftigte ein 25-jähriger alkoholisierter Mann die Polizei gleich mehrfach. Sein Verhalten brachte ihm gleich mehrere Anzeigen und 2 Aufenthalte in der Zelle ein. Los ging es gegen 01.30 Uhr. Zunächst randalierte der Mann in seiner Unterkunft im Iglauer Weg und anschließend auf der Straße. Dabei beschädigte er einen im Iglauer Weg geparkten schwarzen Opel Astra, indem er gegen die beiden Außenspiegel trat.

Wegen der 1,65 Promille, die der Alkotest anzeigte, nahm die Polizei den Mann zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

Nach der Entlassung in den frühen Morgenstunden trat der Mann im Iglauer Weg gegen eine Zimmertür und richtete einen weiteren Schaden an.

Gegenüber der Polizei reagierte er dann sehr aggressiv und sperrte sich vehement gegen die wegen des Verhaltens nötige Fesselung. Der Mann muss sich also wegen zweifacher Sachbeschädigung und Widerstands verantworten.

Erksdorf – Tür hielt dicht – Einbruch gescheitert

Die Sicherheit der Eingangstür eines Einfamilienhauses reichte aus und verhinderte ein Eindringen eines Einbrechers. Durch den Versuch, die Tür aufzuhebeln entstand lediglich ein leichter Sachschaden. Der versuchte Einbruch im Buchenweg war zwischen 08 Uhr am Freitag und 18.30 Uhr am Sonntag 24. Oktober.

Wer hat in dieser Zeit im Buchenweg verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat fremde Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Wem ist Ungewöhnliches aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt – Sachbeschädigung am Junker-Hansen-Turm

Bereits zwischen Freitag 08.10. und Sonntag 10.10.2021 kam es am Junker-Hansen-Turm zu einer Sachbeschädigung. Durch das Durchtrennen des Blitzableiters und Herausreißen zweier Schellen aus dem Mauerwerk entstand an dem historischen Wahrzeichen der Stadt Neustadt ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu dieser gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Wer kann sich an Vorkommnisse innerhalb der angegebenen Tatzeit rund um den Turm erinnern? Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Sachbeschädigung zusammenhängen könnten? Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder den Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 06692 8936.

Neustadt – Sachbeschädigung am Waldkindergarten

Zwischen Freitag 08.10. und Montag 11.10.2021 verursachten noch unbekannte Täter am Waldkindergarten Schäden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Scheibe der Toilette war zerbrochen, das aus Holzstämmen hergerichtete “Waldsofa” wurde zusammengeschoben, angezündet und damit zerstört und letztlich leerte man ebenfalls auf dem Vorplatz des Bauwagens einen Feuerlöscher aus.

Den Ermittlungen zufolge war der Feuerlöscher aus dem Zelt des beim Junker-Hansen-Turm gastierenden Zirkus gestohlenen. Das gesamte Geschehen wirkte sich noch auf den Bauwagen auf der Lichtung aus und verursachte zusätzliche Kosten für die notwendigen Reinigungsarbeiten.

Wer hat an dem Wochenende am Bauwagen und auf dem Vorplatz des Waldkindergartens Beobachtungen gemacht, die mit den geschilderten Sachbeschädigungen im Zusammenhang stehen könnten? Wer kann sachdienliche Hinwiese zu den Geschehnissen geben? Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder dem Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 06692 8936 in Verbindung zu setzen.

Ostkreis – Verkehrskontrollen der Polizei

41 Autofahrer fuhren zu schnell, vier telefonierten am Steuer und vier weitere hatten den Gurt nicht angelegt. Das ist das Ergebnis der Polizeikontrollen am Montag, 25. Oktober, zwischen 08.30 und 15 Uhr, in der Waldstraße und in der Niederrheinischen Straß ein Stadtallendorf.

Bei den Verstößen gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit handelte es sich ausnahmslos um Ordnungswidrigkeiten, welche die Polizei mit einem Verwarnungsgeld ahnden konnte.

Niederwalgern – Mülltonnen beschmiert

In der Farbe Orange beschmierten Unbekannte eine Mülltonne eines Anwesens in der Straße An der Sonnseite. Die hinterlassenen Worte zeugen von einer politisch rechtsgerichteten Motivation, sodass der Staatsschutz der Kriminalpolizei Marburg die Ermittlungen übernahm.

Wer hat zur Tatzeit zwischen Donnerstag 14. und Sonntag, 24. Oktober verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist Ungewöhnliches aufgefallen? Wer hat z. B. Personen mit entsprechenden Farbanhaftungen an Haut oder Kleidung bemerkt?

Sachdienliche Hinweise bitte an den Staatsschutz der Marburger Kripo, Tel. 06421 406 0.

Gladenbach Weidenhausen – Balkenmäher gestohlen

Vom Betriebsgelände der Oranier in der Weidenhäuser Straße stahlen Diebe einen sogenannten Balkenmäher. Das Gerät, ein Viking FM 660, hat einen Wert von 700 Euro. Der Diebstahl war zwischen Samstag, 16. Oktober und Montag 18. Oktober. Sofern der oder die Täter den Balkenmäher nicht weggeschoben haben, war zum Verladen ein entsprechendes Transportfahrzeug, z.B. ein Kombi, Transporter oder auch ein Anhänger, erforderlich.

Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise geben?

Wo ist seit dieser Zeit ein genau solches Gerät aufgetaucht?

Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Richtsberg – Kellereinbruch

Beim Einbruch in eine Kellerparzelle in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Richtsberg erbeutete der Täter einen Fernseher, eine Küchenmaschine und Handtücher.

Die Beute hat einen geschätzten Wert von ca. 350 Euro.

Der Einbruch war zwischen Mittwoch, 20. und Montag, 25. Oktober.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

