Hüttenberg-Kleinrechtenbach – Mit Alkohol hinters Steuer gesetzt

In der Frankfurter Straße kam es am Montagabend 25.10.2021 um 22:22 Uhr, zu einem Unfall. Ein 55-Jähriger war mit seinem VW Golf auf der Landesstraße 3054 aus Richtung der Autobahn kommend in Fahrtrichtung Weidenhausen unterwegs. Offenbar aufgrund Alkoholkonsums verlor er im Kreisverkehr die Kontrolle über seinen schwarzen VW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild. Der Golf wurde im Frontbereich eingedellt. Der Unfallschaden wird mit 1.550 Euro beziffert.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte es auf einen Wert von 2,11 Promille.

Der 55-Jährige musste mit zur Polizeistation. Dort entnahm ein Arzt dem Golf-Fahrer Blut. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Bischoffen-Niederweidbach – Opel zerkratzt

Tiefe Kratzer trieben Unbekannte in den Lack eines Opel Meriva ein. Der graue Opel parkte zwischen Freitag (22.10.2021), 20:15 Uhr und Samstag (23.10.2021), 12:15 Uhr in der Mery-Straße. Der Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro.

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar – Unfallfahrer flüchtet

Nach einer Verkehrsunfallflucht am vergangenen Samstag (23.10.2021) am Karl-Kellner-Ring sucht die Polizei den Unfallverursacher und Zeugen. Drei Autos befuhren um 10:35 Uhr den vierspurigen Bereich des Karl-Kellner-Ring aus Richtung Friedrich-Ebert-Platz kommend in Richtung der Lahninsel. An der Ampelanlage ordnete sich der Fahrer eines grauen Ford Fiesta auf der rechten der beiden Linksabbiegerspuren in Richtung Ernst-Leitz-Straße ein.

Links neben ihm fuhr ein schwarzer Mercedes E 300. Kurz vor dem Kreuzungsbereich wechselte ein unbekannter Autofahrer die Fahrspur, zog über die durchgezogene Linie nach links auf die Fahrspur des Fiesta. Dieser wiederum konnte einen Zusammenstoß mit dem unbekannten Autofahrer verhindern, indem er seinen Ford nach links steuerte. Dort prallte er in das Heck des Mercedes. Beide Autos wurden beschädigt. Der Unfallschaden wird mit 2.000 Euro beziffert. Der Unfallfahrer flüchtete ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Die Polizei fragt: Wer hat die Situation beobachtet? Wer kann Hinweis zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar – Diebe greifen zu

Zwischen dem 16.10.2021, 14:00 Uhr und Montag (25.10.2021), 07:00 Uhr, begaben sich Unbekannte auf das Gelände der Kfz-Werkstätte in der Garbenheimer Straße. Vom Hinterhof stahlen die Diebe drei Sätze Reifen mit Felgen und rund 30 Autobatterien.

Der Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

