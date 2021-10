Neustadt: Kurpfalzkonzerte – BEETHOVEN-SINFONIEKONZERT am 09. November 2021

Neustadt an der Weinstraße – Kammermusik, Sinfoniekonzert, Oper, Ballett – auch in der Saison 2021/2022 präsentieren Studierende der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim im Rahmen der Kurpfalzkonzerte eine große Programmvielfalt mit Werken von Klassik bis Moderne. Auf hohem Niveau und mit großer Spielfreude beeindrucken die Studierenden hier mit ihrem Können. Große Unterhaltung für kleines Geld – ein Kulturangebot mit ganz besonderem Flair.

Unter der Leitung von Stefan Blunier präsentieren Studierende der Dirigierklasse am Di, 09.11.2021, ab 18 Uhr Werke von Ludwig van Beethoven im Saalbau Neustadt.

PROGRAMM

L. v. Beethoven

Ouverture „König Stephan“, op. 117

– Andante con moto – Presto

Leitung: Sebastián Camaño

– Maestoso – Allegro assai vivace

Leitung: Jasper Lecon

– Andante con moto – Allegro, ma non troppo

Leitung: Jooyeon Shin

Sostenuto, ma non troppo – Allegro

Leitung: Hyoeun Kim,

– Allegro con brio

Leitung: Akaru Sumizawa

– Adagio – Allegro con molto brio

Leitung: Gustav Kollmann

– Allegro con brio

– Andante con moto

– Allegro

– Allegro

Leitung: Prof. Stefan Blunier

ZUM DIRIGENT

Der 1964 in Bern geborene Dirigent Stefan Blunier studierte in seiner Heimatstadt und an der Folkwang Universität der Künste Essen Klavier, Horn, Komposition und Dirigieren. Sein dirigentischer Werdegang kann als klassischer Weg durch die Opernhäuser bezeichnet werden. Nach Stationen in Mainz, Augsburg und Mannheim, war er 2001-2008 Generalmusikdirektor am Staatstheater Darmstadt. Am 1. August 2008 übernahm Blunier die Position des Generalmusikdirektors der Beethovenstadt Bonn und wurde somit gleichzeitig Chefdirigent des Beethoven Orchesters Bonn und der Oper Bonn. 2011 wurde sein Vertrag in Bonn bis zum Ende der Spielzeit 2015/2016 verlängert. Mit Beginn der Saison 2010/2011 ist Stefan Blunier für 3 Jahre zum „Premier Chef Invité” des Orchestre National de Belgique in Bruxelles ernannt worden.

Als Preisträger bei den internationalen Dirigierwettbewerben in Besançon und Malko in Kopenhagen begann Stefan Blunier früh mit einer regen Konzerttätigkeit. Unterdessen gastierte er bei über 100 Sinfonieorchestern in Europa, Südamerika und Asien. Dirigate übernahm er an den Opernhäusern in London, München, Frankfurt, Hamburg, Leipzig, Stuttgart und Berlin (KO und DO) sowie in Montpellier, Oslo, Zürich, Genf und Bern.

Seine Konzertprogrammgestaltungen haben das Publikum in den vergangenen Spielzeiten begeistert. Der Erfolg des Dirigenten mit dem Beethoven Orchester Bonn hat überregionales Interesse an der Musik aus Bonn geweckt. Stefan Blunier produzierte 35 CDs für SONY, CPO, CRYSTAL, HYPERION und MDG. Seine CD- Einspielungen (Schönberg, Franz Schmidt, d’Albert, Bruckner, Liszt u. a.) offenbaren musikalische Raritäten und werden von der Fachpresse in höchsten Tönen gelobt. Für die CD-Einspielungen der Opern „Der Golem“ von Eugen d ́Albert und „Irrelohe“ von Franz Schreker wurde er gemeinsam mit dem Beethoven Orchester Bonn 2011 und 2012 jeweils mit dem ECHO Klassik-Preis ausgezeichnet.

Über die Jahreswende 2011/2012 reiste GMD Blunier mit dem Beethoven Orchester Bonn nach China, und gab u. a. in den Metropolen Hong Kong, Shanghai und Peking umjubelte Konzerte. 2013 reiste das BOB auf seiner USA-Tournee an die Ostküste und nach Florida. Der große Erfolg der 12 Konzerte veranlasste die Agentur Columbia Artists zu einer Wiedereinladung im Frühjahr 2016. Zu den künftigen Aufgaben gehören die Dirigate an der Oper Frankfurt, der Deutschen Oper Berlin, der Oper Stockholm, dem Bolschoi Theater Moskau und der Opera North Leeds. Konzerte sind u.a. geplant mit dem Orchestre National de Belgique, dem NHK Tokyo, dem Orquestra Sinfónica do Porto, dem Orquestra Sao Paulo, dem South Netherlands Philharmonic, den Stuttgarter Philharmonikern, dem Kyoto Symphony Orchestra, dem NSO Taiwan und der Warschauer Philharmonie.

Seit dem Herbstsemester 2017/18 ist Stefan Blunier Professor für Orchesterleitung Sinfonik an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim.Hier können Texte zum Programm, den Ensembles oder Lebensläufe eingefügt werden.

ZUM ORCHESTER

Das Sinfonieorchester der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim hat sich national und international einen Namen gemacht. Regelmäßig wird es zu Gastspielen außerhalb Mannheims eingeladen.

Besondere Höhepunkte waren dabei die gefeierten Auftritte in der New Yorker Carnegie Hall und im Seoul Arts Center sowie die Zusammenarbeit mit den Partneruniversitäten Yale University (USA) und Seoul National University (Süd- Korea). Mehrere CD-Einspielungen sowie die Zusammenarbeit mit berühmten Solisten wie Hanna-Elisabeth Müller, Hanno Müller-Brachmann, Michael Nagy und Ragna Schirmer sind weitere Belege der herausragenden Qualität dieses Ensembles.

Mitwirkende des Orchesters sind ausschließlich Studierende der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim. Diese werden in hochselektiven Aufnahmeprüfungen nach qualitativen Kriterien aus einer Vielzahl von Bewerbern ausgewählt. Nur circa 10 % der Bewerber können einen Studienplatz erhalten. Die Erfolge der Studierenden entsprechen den Erwartungen. Sie gewinnen wichtigste internationale Wettbewerbe (z. B. den ARD-Wettbewerb) und besetzen führende Stellen bei bedeutendsten Orchestern (z. B. Berliner Philharmoniker, Münchner Philharmoniker, Gewandhaus-Orchester Leipzig, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks), sie gastieren regelmäßig bei großen Festivals.

In intensiven Probenphasen entsteht aus diesen hervorragenden Individualisten ein sensibel aufeinander reagierendes, eingespieltes Ensemble. Die im Vergleich zu professionellen Musikern geringere Erfahrung der Studierenden wird ausgeglichen durch die wesentlich größere Zahl der Proben, durch die Zeit sich in Ruhe mit jedem interpretatorischen Detail zu beschäftigen. Das Sinfonieorchester der Hochschule dient damit nicht nur der beruflichen Vorbereitung der Studierenden, es erreicht Leistungen, die die Zuhörer regelmäßig begeistern.

KURPFALZ-KONZERTE

BEETHOVEN-SINFONIEKONZERT

Di, 09.11.2021 | 18 Uhr

Saalbau Neustadt an der Weinstraße (Bahnhofstraße 1, 67434 Neustadt)Einlass: 17:15 Uhr | Beginn: 18 Uhr

Karten (7€ | 4€ erm.) sind online unter www.ticket-regional.de und bei allen Ticket- Regional Vorverkaufsstellen (z.B. Tabak Weiss Neustadt, Point Hartmann Haßloch, Buchhandlung Frank Bad Dürkheim) erhältlich.

Gemeinsam Sicher

Die Kulturabteilung Neustadt passt ihre Corona-Sicherheitsmaßnahmen den Regelungen der aktuellen Corona-Verordnung Rheinland-Pfalz an und stellt ab sofort bei allen Veranstaltungen auf ein 2G+ System um.

Für alle Schauspiel- und Konzertbesucher bedeutet dies, dass, nach Vorlage des vollständigen Impfschutzes, gültigem Nachweis der Genesung oder einem negativen Corona-Test (max. 24 Std. alt, kein Selbsttest oder max. 48 Std. alt bei PCR Test), keine Pflicht für das Tragen eines Mund- & Nasenschutz besteht.

Die Anzahl an Plätzen für nicht-immunisierte Personen (mit negativem Corona-Test) ist entsprechend der jeweils geltenden Warnstufe am Veranstaltungstag begrenzt. Karten für nicht-immunisierte Personen sind daher nur noch direkt bei der Kulturabteilung Neustadt erhältlich.

Ein Sicherheitsabstand bei der Sitzplatzvergabe wird weiterhin eingeplant.

Für Rückfragen steht die Kulturabteilung Neustadt auch gerne telefonisch unter der 06321 855-1404 oder per Mail unter kultur@neustadt.eu zur Verfügung.