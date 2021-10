Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 26.10.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: E-Scooter unter Betäubungsmitteleinfluss geführt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 25.10.2021 gegen 08:00 Uhr stellte eine Streife einen 43-jährigen Mann auf einem E-Scooter fest, der in der Bahnhofstraße in Neustadt eine Rotlicht zeigende Lichtzeichenanlage passierte. Als der Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen werden sollte, fuhr dieser in eine nahgelegene Gasse und versuchte sich schließlich zu Fuß zu entfernen. Der Mann konnte jedoch durch die Beamten eingeholt werden. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle waren starke drogentypische Auffälligkeiten bei dem Mann feststellbar. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC sowie Amphetamin und Methamphetamin. Dem 43-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):