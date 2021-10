Kraichtal – Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Karlsruhe – Am Dienstag, im Zeitraum zwischen 08:35 und 12:50 Uhr, drangen

bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Malagstraße in

Kraichtal-Münzesheim ein. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gelang den

Einbrechern der Einstieg durch ein aufgehebeltes Fenster. Sie durchsuchten

mehrere Räume und Schränke und ergriffen dann über die Terrassentür die Flucht.

Entwendet wurde vorwiegend Bargeld und Schmuck. Des Weiteren hatten es die Diebe

auf zwei in Kinderzimmern untergebrachte Spardosen abgesehen. Der genaue Wert

des entwendeten Diebesgutes konnte bislang noch nicht beziffert werden. Der

Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer

07253/80260 mit dem Polizeirevier Bad Schönborn in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – 59-Jähriger in Wohnung beraubt und schwer verletzt

Karlsruhe – Zwei bislang Unbekannte haben am Montag einen 59-Jährigen in

dessen Wohnung in der Badener Straße beraubt und schwer verletzt. Nach Angaben

des Opfers hätten die beiden Täter zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr an seiner

Wohnung in dem Mehrfamilienhaus geklingelt. Nachdem er die Wohnungstür geöffnet

habe, sei er in die Wohnung gestoßen und anschließend mit Klebeband gefesselt

worden. Die Täter hätten sich dann mehrere Stunden in der Wohnung aufgehalten,

diese durchsucht und ihn mit Schlägen gegen den Kopf traktiert, sowie ihm mit

einem Messer Stichverletzungen an Armen und Beinen zugefügt. Die Unbekannten

verließen dann die Wohnung mit Bargeld, Laptop und Mobiltelefon ihres Opfers.

Der 59-Jährige konnte sich schließlich befreien und gegen 03.50 Uhr die Polizei

verständigen. Nach einer Erstversorgung wurde der Schwerverletzte mit einem

Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Eine

Personenbeschreibung der Täter konnte bislang noch nicht erlangt werden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in der Zeit zwischen Montag, 17.00 Uhr

und Dienstag, 03.50 Uhr im Bereich der Badener Straße / Rittnertstraße

verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich mit dem

Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Karlsruhe – Bei einem Unfall an der Einmündung Wolfartsweierer Straße in

den Ostring wird am Dienstagmorgen eine Radfahrerin schwer verletzt.

Die 62-jährige Radfahrerin befuhr die Wolfartsweierer Straße in Richtung

Oststadtkreisel. An der Einmündung in den Ostring wollte sie geradeaus

weiterfahren. Ein 59-jähriger Lkw-Fahrer, der ebenfalls auf der Wolfartsweierer

Straße in gleicher Richtung unterwegs war aber nach rechts in den Ostring

abbiegen wollte, übersah die Radfahrerin wohl. Sie wurde durch den abbiegenden

Lkw erfasst und stürzte zu Boden. Die Dame zog sich schwere Verletzungen zu und

musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sowohl der

Lkw als auch das Fahrrad der Frau wurden leicht beschädigt.

9-Jähriger beschädigt im Alkoholrausch Polizeifahrzeuge

Mannheim – Montagnacht (25. Oktober) hat ein 29-jähriger Nepalese am

Mannheimer Hauptbahnhof stark alkoholisiert zwei Dienstfahrzeuge der

Bundespolizei durch Tritte beschädigt.

Der Mann suchte gegen 2:00 Uhr nachts zunächst den Kontakt mit der

Bundespolizei. Über die Gegensprechanlage war aufgrund seiner alkoholbedingt

verwaschenen Aussprache keine Verständigung möglich. Die Beamten wollten daher

vor der Dienststelle das persönliche Gespräch mit dem 29-Jährigen suchen. Dieser

entfernte sich jedoch vorher und ging in Richtung der Dienstfahrzeuge. Aus

unbekannter Ursache trat er mehrfach gegen zwei Fahrzeuge und beschädigte sie

vor den Augen der Beamten und der Videoüberwachung in diesem Bereich. Er wurde

in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht.

Ein Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von fast 3 Promille. Die Beamten

brachten den Mann schließlich in seine Wohnung die in unmittelbarer Nähe zum

Hauptbahnhof lag und erteilten ihm für den Rest der Nacht einen Platzverweis.

Der 29-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.