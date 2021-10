Mannheim: Corona-Teststation in Brand gesteckt; zwei Tatverdächtige nach Fahndung vorläufig festgenommen; kein politisches Motiv; Kripo ermittelt

Mannheim – Am frühen Dienstagmorgen wurde eine Corona-Teststation am

Paradeplatz von zwei zunächst unbekannten Tätern in Brand gesetzt. Anschließend

flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Ein Zeuge verständigte gegen 00.15 Uhr das Lagezentrum des Polizeipräsidiums,

das sofort mehrere Streifenwagenbesatzungen zur Fahndung nach den beiden Tätern

einsetzte. Eine Streife fuhr die Teststation direkt an und löschte die bereits

brennende Plane mit dem Bordfeuerlöscher des Streifenwagens, sodass laut

jetzigen Erkenntnissen lediglich ein Sachschaden von mehreren hundert Euro

entstanden sein dürfte.

Aufgrund der Zeugenaussagen und des Videobeobachters im Lagezentrum des

Polizeipräsidiums, konzentrierte sich die Fahndung schließlich auf zwei

Personen, eine Frau und einen Mann, von denen eine gute Beschreibung vorlag.

Die Fahndung nach dem Duo hatte schnell Erfolg. Ein Pärchen, auf das die

Beschreibung zutraf, wurde im Bereich des Schlossplatzes festgestellt und

vorläufig festgenommen.

Während die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die

Spurensicherung noch in der Nacht aufnahm, konzentrierten sich die ersten

Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes und im Anschluss auch die des

Kriminalkommissariats Mannheim auf das Motiv der Brandlegung.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, liegt kein politisches Tatmotiv vor.

Nach Aussagen der beiden 18 und 20 Jahre alten Tatverdächtigen, wollen sie aus

Langeweile gehandelt haben.

Nach ihrer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden sie im Laufe des Dienstages

wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim wegen des Verdachts der

„Sachbeschädigung durch Brandlegung“ dauern an.

Mannheim-Neckarau: Einbruch in Firmengebäude

Mannheim – Am Montagabend gegen 22:40 Uhr gelang es einem bislang

unbekannten Täter gewaltsam in ein Firmengebäude in der Casterfeldstraße

einzudringen, wo er versuchte, einen Snackautomaten aufzubrechen. Da die

Alarmanlage des Gebäudes auslöste, verständigte eine Sicherheitsfirma die

Polizei. Dem Täter gelang es jedoch, unerkannt zu flüchten – ohne Beute.

Mannheim/BAB 6: Verkehrsunfall auf der A 6 – Rettungshubschrauber im Einsatz – Polizei sucht Zeugen –

Mannheim/BAB 6 – Wie bereits berichtet, war die A 6 zwischen den

Autobahnkreuzen Mannheim und Viernheim am Dienstagmorgen wegen eines

Verkehrsunfalls vorübergehend voll gesperrt. Ein 50-jähriger Mann war kurz vor

10 Uhr mit seinem Sattelzug auf der A 6 in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs.

Als er, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, von der rechten auf die

mittlere Fahrspur wechselte, musste eine auf dem mittleren Fahrstreifen fahrende

48-jährige Frau mit ihrem VW nach links ausweichen und kollidierte dabei mit dem

Seat einer 22-jährigen Frau, die auf der linken Spur in gleicher Richtung

unterwegs war. Im weiteren Verlauf prallte die 48-jährige VW-Fahrerin gegen die

Mittelleitplanken und schließlich seitlich gegen den Sattelzug des 50-Jährigen.

Die beiden Pkw-Fahrerinnen zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden zur

Untersuchung und Behandlung in nahegelegenen Krankenhäuser eingeliefert. Ihre

beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund

35.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt und konnte

seine Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen.

Während der Unfallaufnahme sowie Aufräum- und Abschleppmaßnahmen war die

Fahrbahn in Richtung Frankfurt bis ca. 12 Uhr voll gesperrt. Es ergab sich ein

Rückstau von mehreren Kilometern Länge. Ein angeforderter Rettungshubschrauber

kam nicht zum Einsatz und hob ohne Patient wieder ab.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Zeugen,

die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Mannheim, Tel.: 0621/47093-0 zu melden.

Mannheim / B38A: Betrunkener verursacht Unfall und flüchtet

Mannheim – Am Montag, gegen 15 Uhr, verursachte ein betrunkener

Ford-Fahrer auf der B38A in Fahrtrichtung Neckarau Höhe Will-Sohl-Straße einen

Unfall und flüchtete anschließend. Der 36-jährige Mann fiel Zeugen bereits im

Voraus durch seine unsichere Fahrweise und Schlangenlinien auf. In Höhe der

Linksabbiegerspur zur Will-Sohl-Straße kollidierte er dann mit einer dort

wartenden 43-jährigen BMW-Fahrerin. Diese wurde durch den Aufprall leicht

verletzt. Der Ford-Fahrer stieg kurz aus seinem Auto aus, setzte dann aber

unvermittelt seine Fahrt fort und flüchtete. Sofort eingeleitete Ermittlungen

führten die alarmierten Beamten letztlich zu einer Angehörigen des Mannes, wo er

schließlich angetroffen wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von

1,12 Promille. Er musste mit zum Polizeirevier Ladenburg, wo ihm eine Blutprobe

entnommen wurde. Einen Führerschein besitzt der Mann nicht.

Mannheim-Neckarstadt: Betrunkener rast entgegen Einbahnstraße

Mannheim – Am frühen Dienstagmorgen gegen 04:45 Uhr kontrollierten Beamte

des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt einen betrunkenen Audi-Fahrer, der durch

die Ackerstraße entgegen der Fahrtrichtung raste. Die Polizeibeamten

beobachteten den 24-Jährigen bei dem rücksichtslosen Fahrverhalten und stoppten

den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass durch die

Fahrweise des 24-Jährigen die Bremsanlage so sehr beansprucht wurden, dass es zu

einer Rauchentwicklung kam. Während der Kontrolle nahmen die Beamten einen

starken Alkoholgeruch wahr. Als der Mann aus dem Auto ausstieg, schwankte er

stark. Ein Atemalkoholtest auf der Dienststelle ergab einen Wert von 1,74

Promille. Nachdem dem Betrunkenen eine Blutprobe entnommen und dessen

Führerschein beschlagnahmt wurde, durfte er gehen. Da der Mann keinen festen

Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2000

Euro hinterlegen.

Mannheim-Casterfeld: Unfall zwischen Lkw und Straßenbahn – mehrere Verletzte – Polizei sucht Zeugen – Nachtrag

Mannheim-Casterfeld – Wie berichtet, ereignete sich am Dienstagmorgen auf

der Casterfeldstraße in Mannheim ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn

und einem Sattelzug. Dabei entstand nach jetzigem Kenntnisstand Sachschaden in

Höhe von mindestens 100.000 Euro.

Da der genaue Unfallhergang bislang noch nicht abschließend geklärt werden

konnte, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Insbesondere

werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Schaltung der Ampel auf dem

Linksabbiegestreifen der Casterfeldestraße in Richtung des Zubringers zur B 38a

in Fahrtrichtung Feudenheim machen können. Diese werden gebeten, sich bei der

Verkehrspolizei Mannheim unter der Rufnummer 0621/174-4222 zu melden.

Mannheim-Casterfeld: Unfall zwischen Lkw und Straßenbahn – mehrere Verletzte

Mannheim – Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der Casterfeldstraße in

Höhe der Zufahrt zur B 38a ein Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einer

Straßenbahn. Dabei wurden nach derzeitigem Erkenntnisstand sechs Personen leicht

verletzt. Ein 58-jähriger Mann war gegen 7.40 Uhr mit seinem Sattelzug auf der

Casterfeldstraße stadtauswärts unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die Zufahrt zur

B 38a in Fahrtrichtung Feudenheim übersah er beim Überqueren des dortigen

Gleisbereichs eine entgegenkommende und stadteinwärts fahrende Straßenbahn der

Linie 1 und stieß mit ihr zusammen. Durch die Kollision sprang die Stadtbahn aus

den Schienen und musste mit schwerem Gerät wieder in die Gleise gehoben werden.

Sechs Personen wurden leicht verletzt und durch Rettungskräfte vor Ort versorgt.

Der Sattelzug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe

des Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Während der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die

Casterfeldstraße vorübergehend in beide Richtungen voll gesperrt. Währenddessen

wurde der stadtein- und stadtauswärts fließende Verkehr großräumig umgeleitet.

Mittlerweile würden als Sperr- und Umleitungsmaßnahmen wieder aufgehoben, der

Verkehr läuft zwischenzeitlich wieder störungsfrei in beide Richtungen.

Auch der Schienenverkehr der rnv war auf der Linie 1 in beide Fahrtrichtungen

unterbrochen. Es war ein Bus-Ersatzverkehr eingerichtet.

Mannheim-Wallstadt: Betrunken und ohne Licht gefahren

Mannheim-Wallstadt – Am Montagabend kurz vor 20 Uhr meldete ein Zeuge der

Polizei, dass im Mudauer Ring gerade eine stark torkelnde Frau aus ihrem Opel

aussteigen würde. Die Frau wäre zuvor mit ihrem Fahrzeug ohne Licht unterwegs

gewesen und habe dann geparkt. Bis zum Eintreffen der Polizeibeamten hatte der

aufmerksame Zeuge die betrunkene 41-jährige Fahrerin davon überzeugt, ihre

Autoschlüssel abzugeben. Die Polizei stellte neben einer starken Alkoholisierung

von über 1,9 Promille auch noch eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel bei

der Fahrerin fest. Darüber hinaus konnte sie keinen gültigen Führerschein

vorweisen. Der Frau wurde daher auf dem Polizeirevier eine Blutprobe genommen.

Sie erwartet nun Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne

Fahrerlaubnis.