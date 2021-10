Sinsheim-Hilsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Motorsäge und Mountainbike entwendet – Zeugen gesucht

Sinsheim-Hilsbach/Rhein-Neckar-Kreis – Am Sonntagabend gegen 23 Uhr

betraten bisher unbekannte Täter das Grundstück eines Einfamilienhauses im

Kreuzäcker und entwendeten aus der Garage ein blau-weißes Mountainbike und eine

orangefarbene Motorsäge. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf 1.500 Euro.

Zeugen, welche etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang wahrgenommen haben,

werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim (Tel.: 07261/690-0) in

Verbindung zu setzen.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Geldbeutel aus Auto gestohlen – Zeugen gesucht!

Weinheim – Am Montag gegen 13:45 Uhr gelang es einem bislang unbekannten

Täter Am Tafelacker wenige Meter neben den arbeitenden Angestellten einer

Gartenbaufirma den Geldbeutel eines Angestellten aus dem Firmenauto zu stehlen.

Eine Zeugin beobachtete den Diebstahl und informierte die Angestellten darüber.

Dem Täter gelang es allerdings unerkannt zu flüchten. Er wird wie folgt

beschrieben: 180 – 190 cm groß, dunkle Haare, dunkel gekleidet, hatte auffällig

fleckige Haut im Gesicht. Der Geldbeutel wurde zwischenzeitlich unweit des

Tatortes aufgefunden. Das Bargeld in Höhe von 200 Euro fehlte jedoch. Zeugen,

die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstähle im Supermarkt – Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Montagvormittag gegen 10 Uhr entwendeten

bisher unbekannte Täter in einem Supermarkt im Froschwiesenweg zwei Geldbörsen

und ein Mobiltelefon. Nachdem eine 69-jährige Frau beim Bezahlvorgang an der

Kasse das Fehlen ihres Geldbeutels und ihres Handys bemerkte, wurde eine weitere

45-jährige Kundin im Markt skeptisch und stellte fest, dass ihr vermutlich

ebenfalls der Geldbeutel gestohlen wurde, als sie ihre Handtasche kurz zuvor aus

den Augen gelassen hatte. Die beiden Frauen verständigen die Polizei, welche nun

die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen hat. Erste Erkenntnisse ergaben,

dass die Täter kurz nach dem Diebstahl über die EC-Karte der 69-Jährigen zweimal

500 Euro abhoben. Zeugen, welche im Supermarkt eine verdächtige Beobachtung

gemacht haben, oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich

unter 07261/690-0 telefonisch beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

Im Zusammenhang mit Diebstahlsdelikten dieser Art rät die Polizei zu folgenden

Vorsichtsmaßnahmen:

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb

oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der

Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Bewahren Sie ihre PIN nicht zusammen mit ihrer EC-Karte im

Geldbeutel auf.

Geldbeutel auf. Lassen Sie im Falle eines Diebstahls sofort ihre Karte sperren

und informieren Sie umgehend die Polizei.

Weitere Hinweise zu Taschendiebstählen finden Sie auf:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: PKW in der Vorbeifahrt gestreift – Unfall

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis – Am Montag um 10:30 Uhr streifte ein

82-jähriger Mann mit seinem Mercedes in der Schützenhausstraße einen am rechten

Fahrbahnrand geparkten Toyota. Durch die Kollision wurde der Toyota auf ein

weiteres parkendes Fahrzeug geschoben. Insgesamt entstand ein Sachschaden von

10.000 Euro.

Neckargemünd-Waldhilsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken und führerscheinlos mit dem nicht zugelassenen Zweirad gefahren

Neckargemünd-Waldhilsbach/Rhein-Neckar-Kreis – Am Montagnachmittag gegen

15:30 Uhr bemerkte ein Zeuge in der Elisabeth-Walter-Straße auf Höhe des

Kohlackerwegs einen Zweiradfahrer ohne Zulassungsstempel auf dessen

Motorradkennzeichen. Bei der polizeilichen Verkehrskontrolle des 20-jährigen

Motorradfahrers konnten die Beamten in Erfahrung bringen, dass die Kennzeichen

zuvor entwendet worden waren. Außerdem verfügte der junge Mann nicht über die

erforderliche Fahrerlaubnis, um mit dem Motorrad am Straßenverkehr teilzunehmen.

Im Gespräch stellten die Polizisten dann auch noch fest, dass der Mann unter dem

Einfluss von Cannabis stand. Er musste die Beamten daher auf das Revier

begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Gegen den 20-Jährigen wird nun unter

anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Diebstahl und Fahrens ohne

Fahrerlaubnis ermittelt.

Sinsheim-Dühren, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen Traktor und Motorrad auf der B 292 bei Sinsheim endet tödlich

Sinsheim-Dühren, Rhein-Neckar-Kreis: – Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Gegen

18:43 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer auf der B292 bei Sinsheim /Dühren einen

schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigem Erkenntnissen war ein 21-jähriger

Motorradfahrer am Ortsausgang Dühren in Richtung Eschelbach unterwegs. Hierbei

kam es zu einem Zusammenstoß mit einem vor ihm fahrenden Traktor. Durch den

Aufprall geriet das Motorrad in Brand. Der 21-jährige verstarb aufgrund der

Schwere der Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die B292 war für die

Unfallaufnahme für ca. dreieinhalb Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zum

genauen Unfallhergang wurden vom Verkehrsdienst Heidelberg aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können oder zu der

Fahrweise des Motorradfahrers im Vorfeld des Unfalls, werden gebeten sich mit

dem Verkehrsdienst Heidelberg unter der Tel. 0621 / 174-4110 in Verbindung zu

setzen.