Sachbeschädigung am Kinderspielplatz

Guntersblum, Kirchstraße – Im Zeitraum von 11.-22.10.21 werden durch bisher unbekannte Täter ein Vielzahl von Spielgeräten auf dem Spielplatz mit schwarzer Farbe beschmiert. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizei in Oppenheim, Tel:06133-9330, entgegen.

Verkehrsunfall mit Flucht

Gensingen, 25.10., Am Wiesbach, 17:15 Uhr. Durch einen lauten Knall sah ein Zeuge, wie der Fahrer einer Zugmaschine beim Rangieren gegen die Grundstücksmauer des Nachbarn fuhr und diese beschädigte. Durch den Zeugen konnte die Firma des Verursachers ermittelt werden.

Kaminbrand

Waldalgesheim, 25.10., Hollerstraße, 19:59-20:58 Uhr. Die Berufsfeuerwehr meldete einen Kaminbrand in einem Einfamilienhaus. Das Haus war komplett verraucht, es entstand aber kein Gebäudeschaden. Die Familie mit Kleinkind wurde zwecks Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen, 25.10., Globusallee, 17:30 Uhr. Der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads befuhr die L419, als der Fahrer einer Zugmaschine ihm die Vorfahrt nahm und nach links abbog. Der 17-Jährige musste in Folge stark abbremsen und kam daraufhin zu Fall. Der Fahrer der Zugmaschine setzte seine Fahrt ungerührt fort. Der Verunfallte trug leichte Verletzungen bei dem Sturz davon und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Sachbeschädigung Jysk

Bingen, 25.10., Saarlandstraße, 15:30-16:00 Uhr. Als eine 67-Jährige nach ihrem Einkauf zu ihrem silberfarbenen VW T-Roc auf einem Jysk-Parkplatz zurückkehrte, stellte sie zwei tiefe Kratzer an der Beifahrerseite fest. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Unfallflucht

Harxheim, Bahnhofstraße

Eine 48-jährige aus Gau-Bischofsheim parkt ihr Fahrzeug vom 23.-25.10.21 in der Bahnhofsttraße am rechten Fahrbahnrand in Richtung Mommenheim. Als sie am Montag Morgen zu ihrem Fahrzeug kommt, stellt sie fest, dass sich in der Fahrertür eine Delle befindet. Der Schaden wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise zum Hergang und Verursacher unter der Tel-Nr.: 06133-9330.

Auto beschädigt

Nierstein, Spiegelbergstraße

Bereits in der Nacht vom 18.-19.10.21 wurde in der Spiegelbergstraße ein Fahrzeug beschädigt. Der Täter schlug vermutlich mit einem spitzen Gegenstand auf die Motorhaube ein und hinterließ dort kleine Eindellungen. Der Pkw stand auf einem frei zugänglichen Parkplatz. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 200,- Euro beziffert. Zeugen, die Angaben zu dem Täter oder dem Hergang machen könne, melden sich bitte bei der Polizei Oppenheim unter der Tel-Nr.: 06133-9330

Mainz-Innenstadt, mehrere Ladendiebe im Mainzer Stadtgebiet

Mainz-Innenstadt – Montag, 25.10.2021

Am Montagmorgen wurde zunächst ein 53-Jähriger Mainzer mit Tüten voller Obst in

einem Mainzer Supermarkt aufgehalten, als er den Markt verlassen wollte, ohne

die entnommene Ware zu bezahlen. Bei dem 53-Jährigen konnte außerdem eine

Packung Zigaretten aufgefunden werden, die er zuvor ebenfalls im Markt entwendet

hatte. Gegen 11:00 Uhr morgens wurden eine 22- und 28-jährige Frau in einem

Drogeriemarkt in der Mainzer Innenstadt vom Ladendetektiv dabei beobachtet, wie

sie Kosmetikartikel in ihrer Kleidung und im Kinderwagen versteckten. Im

Anschluss zahlten sie nur wenige, in ihrem Einkaufskorb befindliche Artikel und

wurden beim Verlassen des Marktes vom Ladendetektiv angesprochen. Gegen Abend

kam es dann in einem Elektromarkt zum Diebstahl eines Videospieles. Ein

13-Jähriger entnahm das Spiel aus der Verpackung und versteckte es in seiner

Kleidung. Auch in diesem Fall wurde der Ladendetektiv auf den Diebstahl

aufmerksam.

Internetbetrüger erfolgreich

Mainz-Altstadt – Ein 56-jähriger Mainzer wurde in der letzten Woche Opfer

eines sogenannten „Fakeshops“. Der Mann bestellte einen vermeintlich günstigen

Schreibtisch für rund 260 EUR im Internet und bezahlte per Überweisung. Nachdem

die Ware nicht geliefert wurde und die Webseite nicht mehr erreichbar war, wurde

der Mann misstrauisch und recherchierte nach der Verkaufsplattform. Im Internet

wurde vor dem Betrugsshop gewarnt, sodass der Mainzer letztlich Anzeige bei der

Kriminalpolizei erstattete.

Die Polizei warnt vor Lockangeboten über sogenannte „Fakeshops“. Bei Preisen,

die deutlich unter dem Niveau der Konkurrenz liegen ist Vorsicht geboten. Mit

einer Recherche im Internet oder über die Verbraucherschutzzentralen können

unseriöse Anbieter schnell identifiziert werden. Eine Zahlungsweise per Vorkasse

sollte vermieden werden. Im Zweifel sollte vom Kauf Abstand genommen werden.

Mainz-Finthen, Sachbeschädigung durch Farbschmierereien an Auto und Garagentor – Zeugen gesucht

Mainz-Finthen – Am Samstagnachmittag, den 23.10.2021 besprühten bislang

unbekannte Täter:innen mit Farbe ein Garagentor in der Hermann-Löns-Straße sowie

ein geparktes Auto in der Theodor-Heuss-Straße in Mainz-Finthen. Aufgrund der

örtlichen Nähe geht die Polizei davon aus, dass es sich in beiden Fällen um die

gleichen Täter:innen handelt. Da durch die Farbschmierereien ein nicht

unerheblicher Sachschaden entstanden ist, sucht die Polizei nach Zeugen, die im

Zeitraum zwischen 14:00 und 16:00 Uhr in den genannten Straßen etwas

Verdächtiges feststellen konnten.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Zeugenbefragung eines 16-Jährigen endet in U-Haft

Mainz – Am Morgen des 25. Oktober 2021 wurde eine Streife der

Bundespolizei im Hauptbahnhof Mainz durch einen 16-jährigen Jugendlichen

angesprochen, der angab, er sei kurz zuvor beleidigt worden und würde dies gerne

zur Anzeige bringen. Für den Vorfall gab es Zeugen, einer davon ebenfalls ein

16-jähriger Jugendlicher. Als Zeuge im Strafverfahren gab er den Polizisten

seine Personaldaten an. Eine Überprüfung dieser ergab, dass der junge Mann kein

unbeschriebenes Blatt war. In diesem Fall lag ein bestehender

Untersuchungshaftbefehl gegen ihn vor, wegen schweren Raubes, Körperverletzung

sowie Sachbeschädigung. Aktuell sind noch diverse Verfahren bei verschiedenen

Staatsanwaltschaften anhängig gegen ihn und er tritt regelmäßig polizeilich in

Erscheinung. Nach der Eröffnung des Haftbefehls und Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen wurde der junge Mann am Amtsgericht Frankfurt am Main vorgeführt und

vor Ort übergeben.

Tag des Einbruchschutzes am 31. Oktober 2021 – Die Polizei Rheinland-Pfalz gibt online Tipps zum Schutz vor Einbrechern

Mainz – Kommendes Wochenende werden die Uhren wieder auf die Winterzeit

umgestellt. Die sogenannte dunkle Jahreszeit beginnt – und damit auch die

Hauptsaison für Einbrecher. Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz rät zu

erhöhter Aufmerksamkeit. Mit einer Online-Veranstaltung informiert die Polizei

am Sonntag, den 31.10.2021 um 15:00 Uhr über Möglichkeiten des Einbruchschutzes.

Die Veranstaltung im Internet dauert etwa eine Stunde und die Teilnahme ist

kostenlos. Interessierte können sich mit dem Link https://www.edudip.com/de/webi

nar/landeskriminalamt-rheinland-pfalz-tag-des-einbruchschutzes-2020/479260

anmelden. Für die Teilnahme an der webbasierten Onlineveranstaltung werden ein

Computer/Laptop/Tablet mit Internetzugang und ein Lautsprecher benötigt.

Übrigens: Die Präventionsexperten der Polizei schauen sich kostenlos Häuser und

Wohnungen an, suchen nach Schwachstellen und geben Tipps, wie sich zum Beispiel

Fenster oder Türen noch besser sichern lassen. Schon einfache technische

Maßnahmen können dazu führen, dass Täter von ihrem Vorhaben ablassen und es nur

beim versuchten Einbruch bleibt.

Alle Informationen zum Thema Einbruchschutz und Kontakt zu unseren

Beratungszentren gibt es online auf www.einbruchschutz-rlp.de oder

www.polizei-beratung.de.