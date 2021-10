Worms – Betrunken von Unfallstelle geflüchtet

Unter Alkoholeinfluss hatte gestern ein Autofahrer in Worms-Pfeddersheim einen Verkehrsunfall verursacht und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Das Kennzeichen montierte er ab und ließ seinen unfallbeschädigten Wagen zurück. Durch Zeugen wurden gegen 09:30 Uhr zunächst Streitigkeiten zwischen mehreren Personen im Bereich der Georg-Büchner-Straße gemeldet, in dessen Folge ein Beteiligter einen Verkehrsunfall verursacht habe. Der Fahrer eines Mercedes war gegen einen geparkten PKW gestoßen und habe diesen gegen einen weiteren PKW geschoben. Insgesamt entstand Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Die Zeugen konnten weiter beobachten, wie drei Männer das unfallverursachende Fahrzeug wegschoben, dies allerdings in der Nähe des Unfallorts abstellten und das hintere Kennzeichen abmontierten – das vordere Kennzeichen war beim Zusammenstoß abgefallen und lag noch an der Unfallstelle. Die Männer entfernten sich zu Fuß und warfen das Kennzeichen später in die Pfrimm. Unterhalb der Autobahnbrücke konnte drei Personen, auf die die Personenbeschreibung zutraf, angetroffen und nach kurzem Fluchtversuch gestellt werden. Bei dem vermeintlichen Unfallverursacher, einem 29-Jährigen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, wurden alkoholtypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Der Atemalkoholtest ergab 1,68 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht wurden eingeleitet. Die Hintergründe zu den anfänglich gemeldeten Streitigkeiten sind noch unklar.

Alzey – Trickbetrüger erfolgreich mittels Schockanruf

Am gestrigen Montag erhielt eine Alzeyerin einen Schockanruf von einer ihr unbekannten männlichen Person. Durch eine geschickte Gesprächsführung und Vortäuschens eines Unglückes, in diesem Fall ein Verkehrsunfall, gelang es dem Anrufer, dass die geschädigte Dame zur Bank fährt und dort einen höheren Geldbetrag abhebt. Anschließend wird sie zum Amtsgericht gelotst, dort kommt es zur Geldübergabe an eine unbekannte Frau. Die Polizei macht darauf aufmerksam, dass die Variante der so genannten Schockanrufe vor allem bei älteren Menschen angewandt wird. Die Betrüger melden sich per Telefon bei ihren Opfern und behaupten, dass ein naher Verwandter oder Bekannter in einen Verkehrsunfall oder ein anderes schreckliches Ereignis verwickelt sei und deshalb dingend finanzielle Unterstützung bräuchte. Das Geld werde eine Person, die im Auftrag des Verwandten handelt, abholen kommen. Bei Rückfragen steht Ihnen die Polizei Alzey zur Verfügung unter der Telefonnummer 06731-911100.

Verkehrsunfall zwischen flüchtigen PKW und Fahrradfahrerin Worms, Kreisverkehr Bensheimer Straße / Mainzer Straße

Am Montag dem 25.10.2021 gegen 21.00 Uhr will eine Fahrradfahrerin am Kreisverkehr Bensheimer Straße / Mainzer Straße die Straße an einem Fußgängerüberweg überqueren. Hierbei wird sie durch einen PKW am Vorderrad angefahren, stürzt und verletzt sich leicht. Der PKW flüchtet. Trotz hohem Verkehrsaufkommen hält kein anderer Verkehrsteilnehmer an. Der flüchtige PKW wird durch die Verletzte als weißer PKW der Marke BMW mit schwarzem Dach beschrieben. Vom Kennzeichen ist bisher nur die Ortskennung WO bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Wer Angaben zum Unfall machen kann, möchte sich bitte bei der Polizei Worms telefonisch unter 06241-852-0 und per Mail piworms@polizei.rlp.de melden.

Alzey – Trickbetrüger als Telekommitarbeiter

Mit einem Trickbetrug haben sich zwei unbekannte Männer am vergangenen Freitag Vormittag Zutritt zur Wohnung einer 82-Jährigen in Alzey verschafft. Sie gaben sich als Mitarbeiter der Telekom aus und erklärten etwas am Fernseher überprüfen zu müssen. Dazu müsse die Geschädigte am Fernseher verschiedene Programme durchwählen. Währenddessen durchsuchten die zwei Männer die Wohnung nach Schmuck und entwendeten noch eine Tasche. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin:

keine fremde Personen in die Wohnung zu lassen

Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder

mit einem Blick aus dem Fenster an

mit einem Blick aus dem Fenster an Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort, legen Sie immer

Sperrbügel oder Sicherheitskette an

Bei Rückfragen können Sie sich jederzeit an die Polizeiinspektion Alzey wenden unter Telefon 06731 – 911100

Berauscht geradeaus in die Böschung

A 61, Albig – Beim Versuch am Autobahnkreuz Alzey die Überleitung von der

A 61 auf die A 63 Richtung Mainz zu nehmen, kam ein 21-jähriger PKW-Fahrer am

24.10.2021 gegen 05:50 Uhr von der Fahrbahn ab. Er fuhr in der Rechtskurve

geradeaus in die Böschung und blieb im Gestrüpp stecken. Im Rahmen der

Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation

Gau-Bickelheim sowohl beim Fahrer als auch beim 18-jährigen Beifahrer

Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest bei dem 21-Jährigen ergab

fast 1,3 Promille. Die Beamten fanden im PKW des jungen Mannes neben

alkoholischen Getränken auch noch eine größere Menge Betäubungsmittel. Diese

wurden sichergestellt. Da der Verdacht bestand, dass der 21-Jährige den PKW

unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln verursacht hat, musste er

mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein

wurde einbehalten. Der junge Mann muss nun mit gleich mehreren Strafanzeigen,

dem Verlust der Fahrerlaubnis und einer Geldstrafe rechnen. Die beiden jungen

Männer blieben bei dem Unfall unverletzt. Der beschädigte PKW wurde

abgeschleppt. Der Sachschaden dürfte bei ca. 2000 Euro liegen.

Rehe und Wildschweine auf der Autobahn

A 61, A 63 Rheinhessen – Gleich mehrere Verkehrsunfälle mit größeren

Wildtieren beschäftigten die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim über das

Wochenende.

Am 23.10.2021 gegen 12:30 Uhr befuhr ein 57-jähriger PKW-Fahrer die A 63 in

Fahrtrichtung Kaiserslautern, als er kurz vor Erbes-Büdesheim wegen eines Rehs

auf der Autobahn abbremste. Hier konnte ein nachfolgender 21-jähriger PKW-Fahrer

nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den PKW des 57-Jährigen auf.

Dessen 52-jährige Beifahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Beide

Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Die genaue Schadenshöhe an den beteiligten PKW steht noch nicht fest.

Gegen 17 Uhr kam es am 23.10.2021 zu einem weiteren Verkehrsunfall mit Wild auf

der A 61 bei Wallertheim. Hier fuhr ein 60-Jähriger mit seinem PKW in Richtung

Koblenz, als ein Wildschwein auf die Fahrbahn lief. Der PKW kollidierte frontal

mit dem Wildschwein und wurde im vorderen Bereich stark beschädigt. Der Wagen

musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 3000 Euro. Der

Mann blieb unverletzt.

Um 17:12 Uhr kam es dann bei Armsheim zu einem weiteren Unfall mit einem

Wildschwein. Ein 31-Jähriger kollidierte auf seiner Fahrt in Richtung Süden

(Ludwigshafen) mit dem Tier, das über die Fahrbahn laufen wollte. Am PKW

entstand relativ leichter Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Da der Reifen

platt war, musste der PKW dennoch abgeschleppt werden.

Am 24.10.2021 gegen 5:50 Uhr kreuzte eine Rotte Wildschweine in Höhe des

Anschlusses Bad Kreuznach die A 61. Ein 61-jähriger PKW-Fahrer konnte in der

Dunkelheit nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierte mit dem letzten Tier

der Rotte. Auch hier war der Sachschaden am PKW so erheblich, dass der Wagen

abgeschleppt werden musste. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf 3000 Euro.

Der Fahrer und seine drei Mitfahrer blieben jedoch unverletzt.