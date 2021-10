Diesel abgezapft

Kaiserslautern (ots) – Knapp 200 Liter Diesel haben Unbekannte am Wochenende in

der Merkurstraße aus einem Lkw abgezapft. Die Diebe brachen den Tankverschluss

auf, dann pumpten sie den Kraftstoff aus dem Tanks. Die Polizei geht davon aus,

dass der Gesamtschaden mindestens 1.000 Euro beträgt. Die Beamten bitten um

Hinweise. Wem sind zwischen Freitag, 17 Uhr und Montag, 5:20 Uhr in der

Merkurstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht. Am

Sonntagabend hatte eine Autofahrerin Ihren schwarzen Opel Meriva gegen 17:30 Uhr

in einer Parkbucht in der Beethovenstraße in Höhe der Hausnummer 1 abgestellt.

Am nächsten Tag, stellte sie einen Schaden an der rechten Seite fest. Vermutlich

wurde der Wagen beim Ein- oder Ausparken gestreift. Ohne sich um den

entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Die

Polizei sucht Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet

haben oder Hinweise zum Unfallverursacher oder seinem Fahrzeug geben können.

Setzten Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei in

Verbindung. |elz

Unfallverursacher hinterlässt falsche Personalien

Kaiserslautern (ots) – Einen falschen Namen sowie eine falsche Telefonnummer hat

ein Unfallverursacher am Montag in der Lutrinastraße hinterlassen. Der

Unbekannte hat dort einen VW Polo gerammt und beschädigt. Die Polizei sucht

Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150.

Gegen 18.30 Uhr meldete sich ein 44-jähriger Mann bei der Polizeiinspektion 1

und berichtete, dass sein Auto im Laufe des Tages beschädigt wurde. Als er zu

seinem Pkw zurückkam, entdeckte er eine Beschädigung an der vorderen Stoßstange.

An der Windschutzscheibe seines Wagens fand er zwar einen Zettel mit einem Namen

und einer Telefonnummer – allerdings lasse sich die Nummer nicht anrufen.

Auch eine polizeiliche Recherche nach dem Namen und der Rufnummer brachte keine

neuen Erkenntnisse. Offenbar hatte der Verantwortliche absichtlich falsche Daten

angegeben.

Die Ermittler fragen nun: Wer hat am Montag zwischen 6 und 17 Uhr den Unfall in

der Lutrinastraße beobachtet? Der betroffene schwarze VW Polo war in Höhe des

Hauses Nummer 2 am Fahrbahnrand in einer Parkbucht in Fahrtrichtung Badstraße

abgestellt. Hinweise bitte unter der oben angegebenen Nummer an die

Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße. |cri

Jugendlicher fragt nach Feuer…

Kaiserslautern (ots) – Von einer interessanten „Begegnung“ berichten

Einsatzkräfte, die in der Innenstadt Kontrollen durchgeführt haben. Zusammen mit

Mitarbeitern der städtischen Ordnungsbehörde sowie mit Unterstützung eines

Diensthundes hatten sie insbesondere beliebte Treffpunkte von Jugendlichen und

jungen Leuten im Blick.

Es wurden mehrere Personenkontrollen durchgeführt und bei zwei Jugendlichen

Tabak gefunden, den die Beamten sicherstellten. Während einer der Kontrollen auf

dem Willy-Brandt-Platz näherte sich ein junger Mann und fragte die Einsatzkräfte

nach Feuer für seine Zigarette. Weil er dem Äußeren nach noch nicht volljährig

war – und demzufolge gar nicht rauchen durfte – wurde er ebenfalls einer

Kontrolle unterzogen. Dabei bestätigte sich: Der Möchtegern-Raucher war erst 15

Jahre alt. Seine Zigaretten wurden daraufhin ebenfalls „einkassiert“.

Die weitere Bearbeitung der drei Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz übernimmt

die Ordnungsbehörde. |cri

Drohung führt zu Polizei-Einsatz

Kaiserslautern (ots) – Eine möglicherweise unbedachte Äußerung hatte für einen

Mann aus dem Stadtgebiet am Montag ungeahnte Folgen. Der 54-Jährige hatte am

Vormittag in einem Gespräch geäußert, dass er sich eine Pistole besorgt habe und

denjenigen „abknallen“ würde, der ihm „dumm“ käme.

Dass er damit sozusagen eine Lawine in Gang setzte, war dem Mann vermutlich

nicht bewusst. Um so erstaunter war er, als er am Nachmittag „Besuch“ von der

Polizei bekam und Spezialkräfte seine Wohnung samt Kellerräumen durchsuchten.

Eine Waffe oder andere strafrechtliche relevante Gegenstände konnten nicht

gefunden werden. Die Behauptung mit der Pistole war offenbar frei erfunden.

Eine freiwillige Vorstellung in einem Fachkrankenhaus lehnte der 54-Jährige ab.

Er konnte nach Überprüfung der Situation in seiner Wohnung bleiben, wurde

allerdings mit einer sogenannten Gefährderansprache über mögliche Konsequenzen

seines Verhaltens und Handelns aufgeklärt. Auf den Mann kommt eine Anzeige wegen

Androhung von Straftaten zu. Zudem wird geprüft, ob ihm die Kosten für den

Einsatz in Rechnung gestellt werden können. |cri

Dachstuhl brennt aus

Kaiserslautern (ots) – Im Stadtteil Erlenbach ist es am Montagabend zu einem

Hausbrand gekommen. Das Feuer brach aus noch ungeklärter Ursache gegen 21.30 Uhr

im Dachgeschoss des Wohnhauses aus. Nachdem erste eigene Löschversuche

scheiterten und sich die Flammen ausbreiteten, brachten sich die Hausbewohner in

Sicherheit.

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften im Einsatz, um den Brand zu löschen.

Der Dachstuhl des Gebäudes brannte völlig aus und auch der untere Teil des

Hauses sowie das Inventar wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Der Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde zum Glück

niemand.

Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. |cri

Einbrecher stehlen Werkzeuge

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich übers Wochenende sind Einbrecher „Im

Haderwald“ in eine Werkstatt eingedrungen. Am Montagmorgen stellten Mitarbeiter

ein beschädigtes Fenster fest, das offen stand. Weitere Überprüfungen in den

Firmenräumen ergaben, dass unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag, 17 Uhr,

und Montagmorgen, 8 Uhr, in die Räume eingestiegen sein müssen. Es fehlen

mehrere Werkzeuge sowie eine Poliermaschine. Die genaue Höhe des Gesamtschadens

steht noch nicht fest.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 mit der Kripo in

Verbindung zu setzen. |cri

Drohne auf Autorücksitz lockt Diebe an

Kaiserslautern (ots) – Autoknacker haben sich in einem Parkhaus in der

Martin-Luther-Straße herumgetrieben. Sie suchten sich ein Fahrzeug aus, in dem

sie durch die Scheibe etwas im Innenraum entdeckten, das sie haben wollten: eine

Drohne. Diese lag – von außen erkennbar – auf dem Rücksitz des Pkw.

Am Montagmorgen meldete der Eigentümer der Polizei, dass unbekannte Täter

bereits am Sonntag seinen Hyundai aufgebrochen haben, während dieser in dem

Parkhaus abgestellt war. Demnach haben die Täter an dem Wagen zwischen 17.30 und

22.15 Uhr eine Scheibe eingeschlagen und sich von der Rückbank die Drohne

geschnappt.

Bei dem gestohlenen Gerät handelt es sich um eine Drohne der Marke Rocon, Modell

Bugs 3. Der Sachschaden – inklusive der zerstörten Scheibe – liegt bei insgesamt

mehreren hundert Euro. |cri

Unfallflucht – Autofahrer bringt Fahrradfahrer zu Fall

Kaiserslautern (ots) – Ein Autofahrer hat am Montagmittag in der Ludwigstraße

eine Fahrradfahrerin zu Fall gebracht und sich dann aus dem Staub gemacht. Laut

Angaben der 20-jährigen Radfahrerin war sie gegen 13:10 Uhr auf dem Fahrradweg

auf der Ludwigstraße in Richtung Lauterstraße unterwegs. Neben ihr fuhr ein

Peugeot, der über den Fahrradweg auf den Abbiegestreifen wechseln wollte.

Hierbei übersah er anscheinend die 20-Jährige. Die Radfahrerin versuchte

auszuweichen und kam zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sie sich leicht. Der

Fahrer oder die Fahrerin des Peugeots entfernte sich unerlaubt von der

Unfallstelle. fort. Die Polizei sucht Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas

Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher oder seinem

Fahrzeug geben können. Setzten Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0631

369-2150 mit der Polizei in Verbindung. |elz