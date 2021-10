Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis

Fußgängerin angefahren

Fulda. Am Montagabend (25.10.) kam es auf der B 27 in Höhe des Einkaufszentrums „Kaiserwiesen“ zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Gegen 21.05 Uhr befuhr ein 53-jähriger Fuldaer mit seinem Pkw Daimler Chrysler, die B 27 aus Künzell kommend in Fahrtrichtung Eichenzell. Im dortigen Baustellenbereich betrat unvermittelt eine 59-jährige Fuldaerin die Fahrbahn von links kommend, und wollte diese vermutlich in Richtung Kaiserwiesen überqueren. Der Pkw-Fahrer, der sich in diesem Moment in der Ausfahrt zu den Kaiserwiesen befand, erfasste die Frau mit der linken Fahrzeugseite. Bei dem Unfall wurde die 59-jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 53-jährige blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von circa 4.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda wurde zur Rekonstruktion des Unfallhergangs ein Gutachter hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme musste die B 27 voll gesperrt werden. Die Unfallstelle wurde von der Feuerwehr Fulda ausgeleuchtet.

Polizeistation Fulda

Unfallflucht auf Parkplatz

Bad Hersfeld. Am Samstag (23.10.), in der Zeit zwischen 13 Uhr und 15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße geparkten roten VW Golf einer 43-jährigen Frau aus Haunetal an der Stoßstange. Der Verursacher hinterließ zwar einen Zettel mit einer Telefonnummer, diese ist jedoch nicht existent. Es entstand Schaden in Höhe von circa 200 Euro. Hinweise zum Unfallversucher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfallflucht unter Alkohol und Drogenkonsum

Bad Hersfeld. Am Sonntag (24.10.), um 0.36 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Mann aus Bad Hersfeld die Fritz-Rechberg-Straße in Richtung Michael-Schnabrich-Straße. Zwischen der Gerwigstraße und der Fritz-Rechberg-Straße kam der junge Mann nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte dort den in einer Parkbucht geparkten blauen VW Golf eines 34-jährigen Mannes aus Bad Hersfeld. Zwei Zeugen hörten den lauten Knall des Unfalls, konnten das Kennzeichen des unfallflüchtigen Fahrers ablesen und meldeten dies unabhängig voneinander der Polizei. Circa 25 Meter vom Unfallort entfernt stellte der Flüchtige sein Fahrzeug ab. Dort konnte er durch eine hiesige Streife angetroffen werden. Ein Alkohol -und Drogentest verlief positiv. Es entstand Schaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Sonntag (24.10.), in der Zeit von 13 Uhr bis 15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den schwarzen VW Passat eines 23-jährigen Mannes aus Bad Hersfeld, der in Höhe der Weimarer Straße 6 geparkt war an der Stoßstange. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise zum Unfallversucher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfallflucht – Zeugen gesucht!

Philippsthal. Am Montag (25.10.), um 16.10 Uhr, befuhren eine 45-jährige Frau aus Unterbreizbach mit ihrem weißen VW Golf und eine 21-jährige Frau aus Heringen mit ihrem schwarzen Audi A4 Avant die Friedewalder Straße von Friedewald kommend in Richtung Philippsthal. Die 45-jährige Frau aus Unterbreizbach hatte die Absicht nach links auf das dortige Gelände der Tankstelle abzubiegen. Aufgrund von Gegenverkehr war dies jedoch nicht möglich und sie hielt an. Dies bemerkte die hinter dem Golf fahrende 21-jährge Frau aus Heringen zu spät und fuhr auf. Danach fuhren beide Fahrzeuge auf das Tankstellengelände. Da die Golf-Fahrerin in ihrem Fahrzeug sitzen blieb und die 21-jährige Heringerin keinen Schaden an ihrem Fahrzeug feststellte fuhr diese weiter. Durch den Unfall wurde die Frau aus Unterbreizbach leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 50 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Polizeistation Bad Hersfeld

Grundstücksmauer beschädigt

Hattendorf. Am Montag (25.10.), gegen 8:36 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich Lkw, mit seinem Fahrzeug die Straße „Hellberg“ und beschädigte dabei eine Grundstücksmauer. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Einbruchsversuch in Engelrod

Lautertal – Unbekannte Täter versuchten zwischen Freitagmittag (22.10.) und Sonntagmittag (24.10.) in ein Einfamilienhaus in der Vorderstraße in Engelrod einzubrechen. Die Eingangstür hielt den Hebelversuchen stand, sodass sie ohne Diebesgut flüchteten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Matratzen

Bad Hersfeld – Unbekannte Täter brachen zwischen Sonntag (24.10.) und Montag (25.10.) in einen als Lager dienenden Container in der Max-Becker-Straße ein. Sie stahlen mehrere Matratzen sowie eine unbekannte Menge an Bettdecken im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in leerstehendes Haus

Bad Hersfeld – Ein unbewohntes Einfamilienhaus im Weißdornweg war am Montagvormittag (25.10.) Ziel unbekannter Täter. Mittels Hebelwerkzeug öffneten sie die Eingangstür und verursachten rund 500 Euro Sachschaden. Die Täter flüchteten ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Großenlüder – Wie bereits berichtet, ereignete sich am Samstagmittag (23.10.), gegen 12.27 Uhr, ein folgenschwerer Unfall auf der B 254 zwischen den Anschlussstellen Großenlüder-Bimbach und Großenlüder-Ost.

Die Bundesstraße ist in diesem Streckenabschnitt zweispurig in Richtung Großenlüder. Ein VW Golf und ein Mercedes GLA befuhren den linken Fahrstreifen mit vermutlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit und überholten mehrere Fahrzeuge. Kurz bevor die Fahrbahn wieder einspurig wird, überholten beide Wagen noch einen auf der rechten Spur fahrenden Audi. Während der Golf vor dem Audi einscherte, geriet der Mercedes aus bisher ungeklärten Gründen halb auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden VW Polo. Der Mercedes wurde nach dem Aufprall abgewiesen und prallte seitlich gegen den Audi. Diese beiden Fahrzeuge schleuderten dann, unter mehrfacher Berührung der rechten Leitplanke, noch 140 Meter weiter und kamen dann zum Stehen.

Der VW Polo kam total beschädigt im Bereich der Anstoßstelle im Graben zum Liegen. Das Fahrzeug war mit einem 30-jährigen Fahrer und einem 25-jährigen Beifahrer, beide aus der Gemeinde Antrifttal, besetzt. Der Fahrzeugführer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste mittels Rettungsschere von der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Sein Beifahrer erlitt nur leichte Verletzungen. Der 81-jährige Fahrer des Mercedes aus Lauterbach musste ebenfalls mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 31-jährige Audi-Fahrer und die 32-jährige Beifahrerin, beide aus der Gemeinde Petersberg, kamen mit leichten Verletzungen davon.

Bei dem Unfall wurden fünf Personen verletzt und es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 57.000 Euro.

Die Polizei Fulda führt die Unfallursachenermittlungen. Um den Unfallhergang rekonstruieren zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die polizeilichen Ermittlungen haben ergeben, dass es sich bei dem vorausfahrenden VW Golf nicht, wie zunächst angenommen, um einen VW Golf II, sondern um einen violetten oder schwarzen VW Golf III (Sondermodell, beispielsweise Joker oder Family) handelt. An dem Fahrzeug sind vermutlich silberne Zubehörfelgen montiert. Gemäß Zeugenhinweisen soll am Steuer des Pkws ein männlicher Fahrer mit einem auffällig hellblauen Oberteil gesessen haben. In welchem Zusammenhang die Person und der entsprechende VW Golf III mit dem Unfallgeschehen steht, müssen die weiteren Ermittlungen klären. Wer hierzu Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter 0661/1050 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Außerdem sucht die Polizei dringend als Zeugen die Fahrer oder Fahrerinnen eines Citroën C1 , eines silbernen Opel Vectra B Kombi und eines silbernen Renault Megan, die unmittelbar hinter dem verunglückten VW Polo um 12.27 Uhr auf der B 254 von Großenlüder in Richtung Fulda fuhren. Diese Personen werden gebeten, sich bei der Polizei in Fulda unter 0661/1050 zu melden.

15 Kilogramm Marihuana sichergestellt: 43-jähriger Mann aus Niederaula in U-Haft

Hersfeld-Rotenburg – Bei Einsatzmaßnahmen der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg – unter Beteiligung der Hessischen Bereitschaftspolizei und der Präsidien Frankfurt und Nordhessen – wurden am Mittwoch (20.10.) mehrere Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts auf Rauschgiftdelikte vollstreckt. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten mehrere Kilogramm Drogen sicher.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen von Beamtinnen und Beamten des Bad Hersfelder Rauschgiftkommissariats in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Fulda erließ das Fuldaer Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda Durchsuchungsbeschlüsse in mehreren unabhängig voneinander geführten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Drogenanbau und -handel.

Die erlassenen Beschlüsse wurden am vergangenen Mittwoch (20.10.) bei einer konzentrierten Einsatzmaßnahme der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg an Anschriften in Ronshausen, Rotenburg, Nentershausen, Niederaula, Frankfurt, Stadtallendorf und Melsungen vollstreckt.

Dabei stellten die Ermittlerinnen und Ermittler mehrere tausend Euro Bargeld, rund 100 Stangen unverzollter Zigaretten und eine größere Menge Rauschgift sicher – unter anderem an der Anschrift eines 43-Jährigen in Nentershausen rund 15 Kilogramm Marihuana und 900 Gramm Ecstasy-Tabletten. Neben dem Rauschgift entdeckten die Beamten auch mehrere Gegenstände, die dem Verkauf von Drogen dienen.

Der 43-jährige Mann aus Niederaula wurde am Donnerstag (21.10.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Bad Hersfeld vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl, sodass der Mann einer hessischen Vollzugsanstalt überstellt wurde. Die weiteren fünf Festgenommenen – drei Frauen im Alter von 35 bis 53 Jahren und zwei Männer im Alter von 27 und 34 Jahren – wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Das bei den Einsatzmaßnahmen insgesamt sichergestellte Rauschgift hätte im Straßenverkauf über 150.000 Euro erzielen können.

Wie bereits berichtet, kam es am Montagabend, gegen 21:05 Uhr, auf der B 27, Höhe Abfahrt Kaiserwiesen, zu einem Unfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Die 59-jährige Frau aus Fulda betrat aus bislang ungeklärten Gründen die B 27, überquerte diese und kollidierte im Abfahrtsbereich zur Kaiserwiesen mit dem Pkw eines 53-jährigen Mannes aus Fulda, der die B 27 in südliche Richtung befuhr und diese an der Abfahrt verlassen wollte. Dabei wurde die 59-Jährige schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurde ins Klinikum Fulda gebracht. Mit der Klärung des Unfallhergangs sowie der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda ein Gutachter beauftragt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 4.100 Euro.

Zu einer Verkettung von mehreren Unfällen, die eine 62-jährige PKW-Fahrerin aus der Gemeinde Petersberg verursachte, kam es am heutigen Nachmittag auf der Strecke zwischen der Wasserkuppe und der Ortschaft Dietges.

Zunächst beschädigte die Frau beim Ausparken mit ihrem Kleinwagen auf der Wasserkuppe einen nebenstehenden PKW und flüchtete anschließend vom Unfallort. Im weiteren Verlauf ihrer Flucht kam sie im Bereich eines abschüssigen Streckenabschnittes der L 3068 in einer Linkskurve in Fahrtrichtung Abstroda nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stehen. Aus dem Graben konnte sie sich schließlich mit ihrem PKW selbst heraus manövrieren, so dass sie ihre Fahrt fortsetzen konnte. Etwa 2 km weiter, kurz nach der Ortschaft Abstroda, kam sie im Bereich einer Straßenbaustelle ein weiteres mal von der Fahrbahn ab. Der PKW prallte mit der Front in die Böschung, wurde herum geschleudert und kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung im Straßengraben zum Stehen. Aus dieser misslichen Situation konnte sie sich nun nicht mehr selbst befreien.

Alarmierte Rettungskräfte mussten der Fahrerin aus ihrem PKW heraushelfen, ohne dass dazu technisches Gerät genutzt werden musste. Die Unfallfahrerin verletzte sich leicht, sie musste zur weiteren Behandlung aber in eine Klinik gebracht werden. Am PKW entstand mit etwa 3000 EU Totalschaden.

Neben Beamten der Polizeistation Hilders waren 20 Feuerwehrleute der Gemeinde Hilders und ein Rettungswagen im Einsatz.

Aufgrund des Verdachtes auf Alkoholkonsum wurde eine Blutentnahme bei der Dame angeordnet.

