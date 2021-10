Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Dieb klaute iPhone und rannte davon – Neu-Isenburg

(fg) Am Montagmorgen wartete ein Unbekannter vor einem Elektrofachgeschäft im Isenburg-Zentrum auf die Öffnung des Ladens. Gegen 9.45 Uhr begab sich der Mann dann über die Eingangstür ins Innere, durchtrennte mit einem Schneidewerkzeug die Sicherung eines ausgestellten iPhones und flüchtete mit seiner Beute im Wert von rund 1.300 Euro. Der Filialverantwortliche nahm kurz die Verfolgung auf, konnte den etwa 1,70 Meter großen Dieb jedoch nicht mehr einholen. Der Täter trug eine schwarze Wollmütze, eine graue Wolljacke, eine blaue Jeans und eine schwarze medizinische Mund-Nasen-Bedeckung. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 an die Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg.

Taxifahrer streift Fußgängerin vor Klinik und flüchtet; Polizei sucht drei bestimmte Zeugen – Langen

Nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Donnerstagnachmittag (21.10.) auf der Zufahrtstraße einer Klinik in der Röntgenstraße suchen die Unfallfluchtermittler der Polizei nach dem Unfallverursacher und drei möglichen noch unbekannten Zeugen. Gegen 14.25 Uhr lief eine 19-jährige Frau aus Neu-Isenburg aus dem Haupteingang der Klinik zum Gehweg der Zufahrtsstraße. Ein bislang unbekannter Fahrer fuhr mit seinem Taxi die Zufahrtsstraße in Richtung Haupteingang entlang. Offensichtlich streifte das Taxi beim Vorbeifahren die Isenburgerin, so dass diese zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Drei bislang unbekannte Männer kamen der verletzten Fußgängerin zur Hilfe. Anschließend liefen sie hinter dem Taxi her. Der Fahrer des Taxis fuhr davon, ohne sich um die verletzte Fußgängerin zu kümmern. Von dem Taxi ist lediglich bekannt, dass es sich um ein typisches „gelbes“ Auto mit einem Taxischild auf dem Dach handelte. Der Fahrer hatte eine Glatze und an den Seiten kurze Haare. Die Unfallfluchtgruppe bittet nun sowohl die Helfer als auch weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Auto aufgebockt und Reifen gestohlen – Mühlheim

(jm) Unbekannte kletterten zwischen Samstagnachmittag (16 Uhr) und Montagmorgen (10.50 Uhr) über einen Zaun auf ein Firmengelände in der Lämmerspieler Straße und entwendeten einen kompletten Reifensatz. Offenbar mit Hilfe eines Wagenhebers hatten die Täter einen Land Rover aufgebockt und die Reifen mitsamt Felgen abmontiert und gestohlen. Mit ihrer Beute im Wert von mehreren tausend Euro flohen die Diebe anschließend. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234.