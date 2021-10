Karlsruhe: Night of Jazz & Pop am 05. November 2021

Karlsruhe – Mitreißende, groove-orientierte Stücke stehen auf dem Programm. Peter Lehel erarbeitet mit der Bigband der Hochschule für Musik Karlsruhe jedes Semester neue Programme in wechselnden Besetzungen aus dem ganzen Bereich der Bigband-Literatur.

Konzerte finden nicht nur an der Hochschule, sondern auch an anderen Karlsruher Spielorten statt, etwa im Tollhaus, im Tempel oder im ZKM. Zudem ist die Bigband regelmäßig in Jazzclubs in Karlsruhe, Ettlingen, Pforzheim und Stuttgart zu Gast.

Gute Laune ist garantiert bei Titeln wie Scarborough Fair oder The House of the rising Sun, die das Saxophon-Ensemble präsentiert, On the sunny Side of the Street mit dem Jazzensemble oder Bigband-Hits wie Shiny Stockings, How high the Moon, Smooth und Europa von Santana oder Fields of Gold von Sting.

15 € · 10 € (erm), Tickets: www.reservix.de

Freitag | 5. November | 19.30 Uhr | CampusOne – Schloss Gottesaue | Wolfgang-Rihm-Forum