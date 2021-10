Polizei Eschwege

Auffahrunfall – 29-jährige Autofahrerin leicht verletzt

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montagmorgen gegen 07.35 Uhr in Höhe des “Grebendorfer Hüttchens”. Auf der Abfahrt von der B 249 in Richtung “Vor dem Brückentor” (Stadtmitte Eschwege) hatte eine 29-jährige Autofahrerin aus Waldkappel verkehrsbedingt halten müssen, was die ihr nachfolgende 46-jährige Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf zu spät erkannt hatte.

Die 29-Jährige erlitt bei der anschließenden Kollision nicht näher bekannte leichte Verletzungen, aufgrund dessen die Frau mittels RTW zur ambulanten Behandlung ins Klinikum Werra-Meißner verbracht wurde.

Am Fahrzeug der 46-jährigen Verursacherin entstand ein Frontschaden in Höhe von 3.000 Euro. Das Auto der 29-Jährigen wurde mit einem Schaden von 5.000 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Reifen platt gestochen – Polizei sucht Zeugen

In der Rothesteinstraße in Bad Sooden-Allendorf haben Unbekannte bei einem am Fahrbahnrand geparkten roten Ford B-Max den rechten Vorderreifen platt gestochen.

Der Schaden wird mit 100 Euro angegeben. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntagmorgen 09.00 Uhr und Montagmorgen 07.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0.

Schockanrufe im Raum Wanfried – Polizei warnt vor Betrugsmasche

Der Polizei in Eschwege sind am Dienstagvormittag 26.10.2021 zwei Fälle von sog. “Schockanrufen” zur Kenntnis gelangt. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und gibt Tipps.

Eine 73-jährige Einwohnerin von Wanfried ist gegen 10.40 Uhr auf ihrem Festnetzanschluss angerufen worden. Es meldete sich eine Frau die vorgab, deren Tochter zu sein. Angeblich, so die Frau, habe sie einen Verkehrsunfall verschuldet, bei dem ein Mensch zu Tode kam. Jetzt sei sie bei der Polizei. Die Anruferin übergab dann das Telefonat an die vermeintliche “Polizei”, die der 73-Jährigen weitere Fragen stellte. Die Seniorin legte dann allerdings den Hörer bei Seite, um sich mit ihrem Mobiltelefon Gewissheit bei ihrer Tochter bzw. ihrem Schwiegersohn zu verschaffen. Daraufhin legten die unbekannten Betrüger dann auf, ohne weitere Forderungen zu stellen.

Ein weiterer Einwohner aus Wanfried meldete später einen ähnlich gelagerten Anruf von einer jungen Frau, die sich als Verwandte ausgab und angeblich zur Abwendung einer Strafe eine Kaution von 30.000 Euro zahlen sollte. Als die Betrüger Fragen zu den finanziellen Verhältnissen stellten, beendete das vermeintliche Opfer das Gespräch.

Bei derartigen Anrufen handelt es sich um die Betrugsmasche der sog. “Schockanrufe”.

Hierzu gibt die Polizei die folgenden Tipps:

-Überprüfen Sie die Angaben und halten sie Rücksprache, insbesondere mit den angeblich betroffenen Familienangehörigen. Nutzen Sie dazu die ihnen bekannten Nummern zur Kontaktaufnahme.

-Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen und unter Druck setzen und legen sie sofort auf, wenn der Anrufer Druck ausübt.

-Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson anruft. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.

-Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis und machen Sie auf keinen Fall Angaben zu privaten Daten wie z.B. Bankkontodaten, Kreditkartendaten, TAN-Nummern oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal).

An der Tür:

-Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. -Wichtig: Überprüfen sie die Angaben und lassen Sie ggfs. einen Besucher während der Überprüfung vor der abgesperrten Tür warten.

-Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung und übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

-Wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt Informieren Sie sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110 oder der jeweiligen Amtsleitung und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

-Wichtig bei Telefonkontakt: Beenden Sie zuerst ein verdächtiges Telefonat und wählen dann erst die Nummer, die sie herausgesucht haben.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de oder auch unter www.pfiffige-senioren.de.

Polizei Sontra

Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Am Montagabend gegen 18.40 Uhr ist ein geparktes Ford-Chausson-Wohnmobil in der Dr.-Deist-Straße in Sontra von einem Paketzusteller beschädigt worden. Nach bisherigem Erkenntnisstand soll es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen weißen Kleinbus des Versandhauses “Amazon” gehandelt haben.

Dessen männlicher Fahrer hatte nach der Zustellung eines Pakets beim Rangieren mit seinem Kleinbus das Wohnmobil gestreift und dadurch einen Schaden in noch unbekannter Höhe im Heckbereich des Wohnmobils verursacht. Anschließend verließ der bislang unbekannte Fahrer unerlaubt die Unfallstelle. Hinweise zur Klärung des Unfalls nimmt die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Kind fährt mit Fahrrad gegen Pkw – Schaden 550 Euro

Ein 7-jähriges Kind ist am Montagnachmittag gegen 16.00 Uhr mit seinem Fahrrad gegen den Pkw eines bevorrechtigten 25-Jährigen aus Witzenhausen gefahren. In der Ortslage von Unterrieden befuhr der 25-Jährige die Ludwigsteinstraße in Richtung B 80, als der Junge mit seinem Fahrrad aus der Lindenstraße kommend in den Kreuzungsbereich einfuhr, ohne die Vorfahrt des Autofahrers zu beachten.

Bei der anschließenden Kollision entstand an dem Pkw ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Das Fahrrad wurde mit einem Schaden von 50 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Das Kind blieb unverletzt.

Diebstahl von Verkehrszeichen – Polizei sucht Zeugen

Nachträglich angezeigt wurde der Diebstahl eines Verkehrszeichens, der sich bereits letzte Woche zwischen Donnerstag 17.00 Uhr und Freitag 10.00 Uhr ereignet haben soll. Unbekannte hatten in dem besagten Zeitraum bei der Bahnunterführung von Werleshausen nach Neuseesen an der Landesstraße L 3409 das Zeichen “Bitte Hupen” im Wert von 70 Euro geklaut. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

